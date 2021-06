Wraca rynek pracownika? W ofertach pracy można przebierać jak w ulęgałkach

W kwietniu w polskim internecie opublikowano prawie 300 tys. ofert pracy. To aż 15 tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej (285 tys. ofert) i ponad 65 tys. więcej niż w marcu rok temu (234 tys.), kiedy w Polsce zaczął się lockdown. To oznacza, że znów możemy mówić o rynku pracownika? Oczywiście w nie we wszystkich branżach.

Kolejny miesiąc z rzędu możemy z optymizmem patrzeć na sytuację na rynku pracy.

Liczba ofert opublikowanych w internecie była w kwietniu rekordowa, najwyższa od początku pandemii.

Jak oceniają eksperci The Adecco Group, sytuacja do końca lata będzie się stale poprawiać.

Te branże rekrutują

Porównując liczbę ofert pracy w kwietniu do liczby ofert opublikowanych w marcu tego roku, widać znaczny wzrost zapotrzebowania na pracowników w branżach, które mocno ucierpiały w czasie pandemii, takich jak: hotelarstwo (14 tys. ofert wobec 9,8 tys. w marcu) czy produkcja (32 tys. ofert wobec 30 tys. w marcu).

Sytuacja stale poprawia się również w budownictwie i nieruchomościach, handlu, inżynierii czy w będącym niezmiennie w dobrej kondycji IT. Na tym samym poziomie obserwujemy z kolei liczbę ofert m.in. w marketingu, finansach i administracji.

Kolejne doniesienia GUS dotyczące bezrobocia również mogą napawać nas optymizmem. W kwietniu bezrobocie wyniosło w Polsce 6,3 proc. wobec 6,4 proc. w marcu. Jak przewidują eksperci The Adecco Group, jeszcze w tym roku spadnie poniżej 6 proc. Pomóc w tym ma m.in. luzowanie kolejnych obostrzeń, co pozwoli na otwieranie i rozwijanie kolejnych branż.

Zatrudnienie według GUS

Z danych GUS wynika, że w kwietniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające powyżej 9 osób), które wyniosło 6 mln 316,9 tys., minimalnie zmniejszyło się względem notowanego miesiąc wcześniej (spadek o 0,2 proc.) - o ok. 13 tys. etatów. Warto jednak dodać, że był to większy spadek niż w marcu tego roku, kiedy względem lutego odnotowano spadek o ok. 5 tys. etatów. W ujęciu rocznym mamy wzrost, ale zaledwie o 0,9 proc. - Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było w kwietniu tylko o 0,9 proc. wyższe niż rok temu. To mniej niż spodziewaliśmy się my i konsensus prognoz (1,1 proc. rok do roku). To drugi z kolei miesiąc z rzędu, gdy zatrudnienie w ujęciu nominalnym spada (w kwietniu o 13 tys. etatów, w marcu o 5 tys.). To niepokojąca tendencja, choć należy pamiętać że był to okres trzeciej fali COVID-19 i trwały restrykcje epidemiczne. Statystykę zatrudnienia obniżały więc zasiłki opiekuńcze i kwarantanny pracowników firm. Część firm wypychało też swoich pracowników na samozatrudnienie (chcąc ograniczać koszty) i w efekcie niektóre przestały zaliczać się do sektora przedsiębiorstw (powyżej 9 pracowników) - komentował w dzień publikacji dane GUS Karol Pogorzelski, ekonomista ING Banku Śląskiego. Podkreślał też, że prawdziwym testem dla rynku pracy będą jednak dopiero miesiące wakacyjne. - Z jednej strony, ożywienie gospodarcze będzie sprzyjać zatrudnieniu, z drugiej - wygaśnie ochrona miejsc pracy wprowadzona przez tarczę finansową PFR rok temu. Naszym zdaniem pierwszy czynnik przeważy, ale obarczone jest to ryzykiem - dodawał.

