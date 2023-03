Wojsko potrzebuje więcej żołnierzy. Ma nowy sposób

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji podkreśla, że targi to szansa dla wszystkich, którzy szukają ciekawej pracy i chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu. Argumentem może być też stałe wynagrodzenie, czyli ponad 4,9 tys. zł miesięcznie od pierwszego dnia służby oraz określona ścieżka kariery wojskowej. Na miejscu będzie można złożyć wniosek o wstąpienie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej lub do Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom. Chcemy, by w jednym miejscu wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z naszą ofertą, a to oferta zarówno dla osób pełnoletnich, które w przyszłej perspektywie chcą zostać żołnierzami zawodowymi, jak i oferta dla młodzieży, bo będą obecni podchorążowie z uczelni wojskowych – mówi ppłk Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Zainteresowani służbą będą mogli porozmawiać z rekruterem, by zapytać go o warunki służby, wynagrodzenia i profity. Chętni do pracy na stanowiskach cywilnych w resorcie obrony narodowej będą mogli poznać ofertę jednostek i instytucji wojskowych. Targi będą jednak miały nie tylko konwencję informacyjną. Chętnych ma skusić grochówka, pokazy sztuk walki, musztry i ratownictwa, ale też prezentacja najnowocześniejszego sprzętu wojskowego.

Plany zakładają zwiększenie liczebności polskiej armii do 300 tys. żołnierzy

Targi to nadzwyczajna akcja, bo standardowo rekrutacja do Wojska Polskiego prowadzona jest przez 86 Wojskowych Centrów Rekrutacji. Jak informuje MON, zwiększenie liczebności wojska pozostaje jednym z priorytetów resortu obrony.

Dzięki uchwalonej w kwietniu 2022 r. ustawie o obronie ojczyzny wprowadzona została m. in. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem trwające do 11 miesięcy szkolenie specjalistyczne. To jedno z rozwiązań, które ma umożliwić zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do ok. 300 tys. żołnierzy w ciągu kilku lat. Zgodnie z założeniami, będzie to łącznie ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

