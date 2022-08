Wojna w Ukrainie trwa już pół roku. Oto jak bardzo uchodźcy zmienili nasz rynek pracy

Właśnie mija pół roku od rozpoczęcia rosyjskiej napaści na Ukrainę. Zdaniem ekspertów uchodźcy bardzo dobrze odnajdują się na polskim rynku pracy, pracę znalazło już 420 tys. z nich. Jednak dla firm oznaczało to nie lada wyzwanie. - Wielu przedsiębiorców musiało „przestawić” swój sposób myślenia i dostosować miejsca pracy do kobiet, które uciekając przed wojną, szukały spokoju w naszym kraju - mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak z Idea HR Group.

Kilka dni temu Marlena Maląg, szefowa resortu pracy, poinformowała, że od wybuchu wojny w Ukrainie i wejścia w życie nowych przepisów ułatwiających uchodźcom dostęp do rynku pracy (miało to miejsce w połowie marca), pracę w Polsce podjęło około 420 tys. uchodźców. Natomiast w końcu lipca 2022 aż 736 tys. Ukraińców pracowało i odprowadzało składki w naszym kraju. To największa grupa cudzoziemców, która wspiera polski rynek pracy.

- Mówiąc o uchodźcach, którzy weszli na rynek pracy w Polsce w ostatnim półroczu, warto zacząć od tego, że to ponad 420 tys. osób. Współczynnik aktywizacji zawodowej przekroczył znacząco 50 proc. i jest zdecydowanie powyżej poziomów notowanych w innych krajach, które również przyjmowały uchodźców - zwraca uwagę Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

Z kolei Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, prokurent w Idea HR Group, podkreśla, że bezrobocie mamy obecnie najniższe od 30 lat. W lipcu wyniosło 4,9 proc., a w urzędach pracy zarejestrowanych jest 810 tys. osób. 7 proc. z nich stanowią Ukraińcy.

- Osoby z Ukrainy więc doskonale odnalazły się na rynku pracy i uzupełniły Polaków w miejscach, w których oni nie chcą pracować - dodaje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Gastronomia, hotelarstwo, usługi – tu jest praca dla uchodźców

Jeżeli chodzi o sektory, w których Ukraińcy najłatwiej znajdują pracę, to jest to m.in. gastronomia, turystyka, logistyka oraz usługi. Łatwość podejmowania pracy w tych branżach wynika z tego, że bariera językowa nie stanowi aż takiego problemu, jak w przypadku wysoko wyspecjalizowanych pracowników.

A uchodźcy ze względu na to, że nie przyjechali do Polski "za pracą", tylko uciekają przed wojną, a praca pozwala im się utrzymać, często nie mówią w naszym języku.

Stąd wielokrotnie ponawiane apele o to, by zapewnić im dostęp do bezpłatnych kursów językowych, co zdecydowanie poprawiłoby ich pozycję na naszym rynku pracy.

- Na początku handel bardzo bał się pracowników z Ukrainy, bo bariera językowa utrudniała komunikację. Obecnie nie jest to już tak wielki problem. Podobnie jest np. z pracą na magazynach czy z zatrudnianiem pomocy medycznych, czy pracy w charakterze opiekuna/opiekunki. Ofert w tych zawodach jest mnóstwo, ale zaznaczam, iż więcej w mniejszych miastach niż w dużych aglomeracjach - zwraca uwagę ekspertka z Idea Group HR.

Feminizacja pracowników ze wschodu

Jednak eksperci zwracają uwagę, że wojna odwróciła trend, który od lat widoczny był w przypadku pracowników ze wschodu. Do Polski przyjeżdżali głównie mężczyźni. Teraz to się odwróciło. W gronie uchodźców podejmujących u nas pracę przeważają kobiety.

Mimo to Krzysztof Inglot nie ma wątpliwości, że Ukraińcy chcą u nas pracować, a firmy chętnie ich zatrudniają.

Mimo wysiłków, jakie podejmuje wiele firm, by dostosować miejsca pracy pod kobiety, na rynku pracy wciąż dramatycznie brakuje mężczyzn. fot. Unsplash/Kate Mcdaniel

- Widzimy to w naszej firmie, gdzie zapotrzebowanie na kadrę ze wschodu utrzymuje się na wysokim poziomie. Przedsiębiorcy dopasowują stanowiska pracy do możliwości kobiet. W naszej firmie w ciągu pół roku proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn zmieniły się dosyć znacząco. Wcześniej zatrudnialiśmy ok. 55 proc. mężczyzn i 45 proc. kobiet. Aktualnie kobiety stanowią 60 proc., a mężczyźni 40 proc. - wylicza.

Mimo wysiłków, jakie podejmuje wiele firm, by dostosować miejsca pracy do kobiet, na rynku pracy wciąż odczuwalny jest brak mężczyzn.

- To bardzo złożony temat. Mężczyźni z Ukrainy wyjechali na początku wojny, ale to nie jest tak, że ten odpływ się zatrzymał. Wręcz przeciwnie. Coraz więcej osób opuszcza Polskę, by odbudowywać Ukrainę. Odnotowujemy niestety rosnącą ilość wyjazdów pracowników zagranicę, np. do Niemiec czy do Skandynawii. To pokłosie wzrostu cen i tego, że praca w Polsce jeszcze kilka lat temu po prostu opłacała się bardziej - mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Ukraińcy coraz częściej pracują w wyuczonym zawodzie

W ciągu pół roku zmieniło się też podejście uchodźców do szukania pracy. Eksperci rynku pracy zauważają, że osoby z Ukrainy, które zostały w Polsce, coraz częściej poszukują dla siebie pracy w wyuczonych zawodach.

- Na początku uchodźcy brali pracę „jak leci”. To powodowało, że wykształcone kobiety pracowały jako pomoce kuchenne, sprzątały, skręcały drobne elementy w halach przemysłowych. To bardzo dobry początek funkcjonowania w obcym kraju w charakterze tymczasowym. Teraz jednak widzimy, że te osoby poznają język polski, widzą, jak się u nas żyje i chcą pracować na wyższym poziomie. Mamy bardzo dużo urzędniczek, prawniczek, księgowych, ekonomistek, nauczycielek, które chciałyby rozwijać się zawodowo. Tutaj poszukiwanie pracy wymaga lepszej znajomości języka, ale i determinacji, by przyswoić np. polskie przepisy - podsumowuje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Konieczne zmiany w prawie

Natomiast Michał Wierzchowski, dyrektor sprzedaży EWL Group, w rozmowie z PulsHR.pl zwracał uwagę, że aby załagodzić negatywne skutki wojny dla polskiego rynku pracy, rząd powinien rozszerzyć listę państw, których obywatele mogą podjąć pracę w Polsce na podstawie oświadczenia.

- Obecnie uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców dotyczy pracowników z sześciu krajów - Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii. Gdyby włączono do niej kolejne kraje, Polska mogłaby pozyskać wykwalifikowanych pracowników do kluczowych dla rozwoju gospodarki branż. Już teraz w naszym kraju pracuje wielu obywateli np. Uzbekistanu, którzy znajdują zatrudnienie jako kierowcy znanych firm przewoźniczych. Według statystyk, w Polsce jest około 6 tys. Uzbeków i Kazachów łącznie, co stanowi jednak „kroplę w morzu potrzeb” obecnego rynku pracy - podkreśla Michał Wierzchowski.

Jak dodaje, dotychczas ludzie ci pracowali w Rosji, jednak w związku z wojną i sytuacją ekonomiczną wrócili do swoich krajów.

- Czas oczekiwania w Polsce na pracowników z tych krajów jest długi i trudny w świetle obowiązujących procedur związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia. Gdyby jednak rząd zdecydował się na liberalizację przepisów, pracodawcy mogliby legalnie zatrudniać cudzoziemców z kolejnych krajów w krótkim czasie, już na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy - wskazuje.

To ważne, bo mimo że cały czas powiększa się liczba Ukraińców przekraczających polską granicę i nie widać też końca wojny, to nie możemy mówić o stabilności, jeżeli chodzi o osoby z Ukrainy szukające zatrudnienia w Polsce. Wiele z nich już wróciło na Ukrainę, wiele właśnie taki powrót rozważa, wiele ma problem z podjęciem pracy ze względu na wychowywanie dzieci czy brak stabilnego miejsca zamieszkania.

