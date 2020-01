Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zachęca do testu predyspozycji zawodowych

Fot. Pixabay.com

Dla osób, które nie do końca wiedzą, jakie mają mocne strony, zastanawiają się, co chciałyby robić w życiu i jak zaplanować karierę zawodową, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oferuje test predyspozycji zawodowych. A po jego zakończeniu zachęca do skonsultowania wyniku z doradcą zawodowym.