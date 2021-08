Wizz Air rusza z kolejną rekrutacją. Szuka stewardess i stewardów

Linie lotnicze Wizz Air do końca 2021 r. planują zatrudnić 800 stewardess i stewardów. W Polsce odbędą się trzy spotkania rekrutacyjne - w Katowicach, Gdańsku i Warszawie.

Autor: jk

• 23 sie 2021 11:28





Linie lotnicze Wizz Air zapowiedziały wielką rekrutację - planują do końca bieżącego roku zatrudnić 800 osób (Fot. mat. pras.)

Linie lotnicze Wizz Air zapowiedziały rekrutację - planują do końca bieżącego roku zatrudnić 800 osób. Zaplanowano wiele spotkań w sierpniu i we wrześniu w kilkunastu europejskich miastach. W Polsce odbędą się trzy spotkania - w Katowicach (24 sierpnia), Warszawie (25 sierpnia) i Gdańsku (26 sierpnia).

Jakie warunki trzeba spełnić? Jak informuje linia lotnicza w ogłoszeniu o pracę, kandydat musi mieć ukończone 18 lat. Wymagany jest również odkreślony wzrost. W przypadku kobiet to minimum 165 cm, w przypadku mężczyzn - 175 cm. Trzeba posiadać dyplom szkoły średniej i posługiwać się biegle w mowie i piśmie językiem angielskim oraz innym, dodatkowym językiem Europy Środkowo-Wschodniej (rumuńskim, bułgarskim, polskim, węgierskim, niemieckim, litewskim, łotewskim, słowackim, czeskim, macedońskim, serbskim, ukraińskim, gruzińskim lub bośniackim).

Dodatkowo kandydat musi umieć pływać. Nie może też mieć tatuaży czy kolczyków na częściach ciała widocznych podczas noszenia munduru.

Linie Wizz Air rekrutują także pilotów. Łącznie chcą zatrudnić do 2030 roku 4600 nowych osób, z czego 300 do końca bieżącego roku. Oferta skierowana jest zarówno do doświadczonych kapitanów i pierwszych oficerów, jak również do osób nieposiadających doświadczenia w lotnictwie. Piloci, którzy dołączą do załogi, będą latać samolotami Airbus A320 i A321 na ponad 800 trasach.

Warto przypomnieć, że niedługo po wybuchu pandemii Wizz Air ogłosił redukcję zatrudnienia. Pracę straciło 1000 osób. Jak podawała wówczas linia, stanowiło to 19 proc. wszystkich zatrudnionych. Dodatkowo spółka ogłosiła, że wynagrodzenie kierownictwa zostało obcięte średnio o 22 proc., zaś personelu pokładowego oraz pracowników biurowych średnio o 14 proc.

