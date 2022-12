Więźniowie pracują w portach i kopalniach. Dostali nawet barbórkę

Z danych Centralnego Zarządu Służby Więziennej wynika, że zatrudnionych jest 96 proc. skazanych i ukaranych, którzy mogą pracować. We wrześniu wskaźnik bezrobocia w tej grupie wynosił 3,6 proc.

Rekrutacją do pracy w kopalni zajmuje się zakład karny. Osadzeni chętni do pracy składają wnioski, które są weryfikowane. - Nie muszą mieć doświadczenia górniczego, choć niektórzy przed skazaniem mieli kontakt z górnictwem. Podnoszą swoje kwalifikacje, po wyjściu na wolności niekiedy są już górnikami z uprawnieniami - dodaje Rurańska-Krężel.

- Staramy się rozwijać ten bardzo dobry program, składając wnioski do innych zakładów karnych o charakterze półotwartym, aby nawiązać taką współpracę, jak w Jankowicach - wyjaśnia.

W ramach programu, 30 osadzonych dostało pracę w ruchu Jankowice w Rybniku – części należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni ROW. W najbliższym czasie do pracodawców dla więźniów dołączyć mają kolejne kopalnie.

- Od czasu jego uruchomienia, czyli od 2016 r., z danych na 1 grudnia br. wynika, że pracuje ponad 96 proc. więźniów zdolnych do pracy. Zanim program ruszył, w 2015 r., zatrudnionych było tylko nieco ponad 1/3 osadzonych - wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jak dodaje, aktualnie pracuje też najwięcej osób w historii w liczbach bezwzględnych - ponad 40 tys. osób.

Skazanym przysługują wszystkie dodatki, między innymi wypłaty barbórkowe

Konferencja prasowej przed kopalnią KWK ROW Ruch Jankowice w Rybniku, dot. zatrudnienia skazanych na terenie kopalni (fot. PAP/Zbigniew Meissner)

Nie tylko kopalnie

Więźniów chcących i mogących pracować zatrudniają nie tylko kopalnie. Jak pokazują wyliczenia służby więziennej, każdego dnia poza zakładami karnymi pracuje ponad 6 tys. skazanych. Zatrudnieni są m.in. w Porcie Gdańskim, gdzie pracują przy wyładunku węgla, budowie hal produkcyjnych, zatrudnieni są także w Poczcie Polskiej czy Lasach Państwowych.

- SW ma dwa filary. Pierwszy to praca, zatrudnienie, resocjalizacja, a drugi to bezpieczeństwo, rozumiane jako zapewnienie ochrony społeczeństwu przed sprawcami przestępstw. Nie ma chyba lepszego środka dojścia do tego celu, jak właśnie zatrudnienie - przekonywał podczas konferencji prasowej przy ruchu Jankowice, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski.

Zatrudnianie więźniów

Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora zakładu karnego, zapewniających prawidłowy przebieg odbywania kary pozbawienia wolności.

Od kwoty brutto pensji więźnia potrąca się 7 proc. na Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, 51 proc. na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Fundusz to główne źródło finansowania hal produkcyjnych przy Zakładach Karnych. 11,2 proc. pensji potrąca się na składkę emerytalną i rentową ZUS. Zatrudniając osadzonych, pracodawca ponosi koszty podobnie jak w przypadku pracownika cywilnego z wyłączeniem składki zdrowotnej.

Pracodawcy biorący udział w realizacji programu "Praca dla więźniów", przysługuje ryczałt w wysokości 35 proc. wartości wynagrodzeń, wypłacany z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych. Nie musi zawierać indywidualnych umów o zatrudnienie i jest zwolniony z odprowadzania składki zdrowotnej. Ponadto korzysta z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych przy ZK, może też zrezygnować z zatrudnienia bez zachowywania terminów i formy przewidzianej w prawie pracy.

