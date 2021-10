Wierzyli, że przez pandemię nie będą musieli tak zaciekle rywalizować. Tak się nie stało

Rynek pracy odbudował się po pandemicznym szoku. Pracodawcy nie tylko muszą walczyć o kandydatów, ale także dopasować się do nowych trendów. A gotowość do przejścia na zdalny tryb pracy, to obecnie najbardziej widoczny trend na rynku. Już niemal 40 proc. millenialsów wolałoby wykonywać obowiązki służbowe całkowicie z domu.

Autor: jk

• 30 paź 2021 0:01





Nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika (Fot. Shutterstock)

Pracodawcy wierzyli, że pandemia sprawi, że nie będą musieli tak zaciekle rywalizować o pracowników.

Dane wskazują jednak, że stało się odwrotnie. We wrześniu liczba internetowych ofert pracy wzrosła we wszystkich województwach, a firmy wciąż cierpią na deficyt zatrudnionych.

Po stronie oczekiwań pracowników coraz częściej pojawia się praca zdalna. Dzieje się tak, pomimo pewnych pułapek, które zauważają już korzystający z home office.

W 2021 r. we wszystkich grupach ofert pracy odnotowano istotny wzrost liczby wakatów. Jak wynika z raportu Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC), rynek napędzały przede wszystkim zawody związane z technologiami cyfrowymi, o wysokim udziale pracy zdalnej.

Mocno poszukiwani są absolwenci kierunków ścisłych, dla których ofert pracy w trybie online jest relatywnie najwięcej - od początku pandemii liczba wakatów wzrosła tam prawie o 50 proc.

- W drugim kwartale ubiegłego roku projekty zostały zamrożone, a rekrutacje wstrzymane. Natomiast w kolejnym kwartale powoli zaczęto wszystko odmrażać. Z kolei to, co działo się pod koniec 2020 r. i na początku 2021 r., pokazuje, że rynek pracownika nie tylko się nie zakończył, ale umocnił się. Takiej sytuacji dotychczas nie mieliśmy na polskim rynku pracy i póki co nic nie zapowiada, że w najbliższym czasie miałoby to się zmienić. Niewątpliwie ma na to wpływ ilość pieniędzy wpompowanych w gospodarkę, a także chęć nadrabiania przez przedsiębiorców straconego czasu z powodu pandemii - mówi Artur Skiba, prezes agencji Antal.



Pandemia odcisnęła jednak swoje piętno. Zawody usługowe, wyjątkowo podatne na ograniczenia epidemiologiczne, zaliczyły w tym roku dużo mniejsze wzrosty. Jak podkreśla BIEC, relatywnie najmniej ofert pojawiło się w grupie prac fizycznych.

- To wyraźnie pokazuje, że nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a cyfryzacja przedsiębiorstw pozytywnie stymuluje jego dynamikę. Zagrożeniem dla tego trendu jest wizja przywrócenia restrykcji sanitarnych w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną. Negatywnie na rynek pracy wpływa również wysoka inflacja i wzrost kosztów pracy sięgający 8 proc., co jest drugim najgorszym wynikiem w całej Unii Europejskiej w II kwartale tego roku. Wskaźniki te są przeszkodą dla tworzenia nowych miejsc pracy - mówi Katarzyna Merska, koordynator ds. komunikacji Gumtree.pl. Czytaj też: Czwarta fala nabiera rozpędu, a przedsiębiorcy rozkładają ręce



Większość poszukujących pracy nadal znajduje ją dość szybko, co tylko potwierdza dobrą kondycję rynku pracownika. Jak wskazują dane „Monitoringu Rynku Pracy” Randstad, czas poszukiwania nowego zajęcia w II kwartale 2021 r. najczęściej nie przekraczał miesiąca (35 proc. badanych). Pracodawcy muszą więc skutecznie odpowiadać na oczekiwania przyszłych kadr. W tym te dotyczące przeniesienia biura do domu. Większość poszukujących pracy nadal znajduje ją dość szybko (Fot. Shutterstock) Praca zdalna - za czy przeciw? Gotowość do przejścia na zdalny tryb pracy - to obecnie najbardziej widoczny trend na rynku. Już niemal 40 proc. millenialsów wolałoby wykonywać obowiązki służbowe całkowicie z domu - wynika z badania agencji Antal. Czy to oznacza, że home office znajdzie się na liście oczekiwań w tej grupie? - On już się tam znalazł - podkreśla Artur Skiba. - Aż 3/4 firm umożliwia w jakimś stopniu home office. Co nie zmienia jednak faktu, że na razie zdalnie pracuje niecałe 40 proc. firm, zatrudniających specjalistów i menedżerów. Kolejną grupą są spółki, które pracują całkowicie z biura, z kolei hybrydę umożliwia najmniejsza grupa - dodaje. Jednak, jak wskazują badania Gumtree, praca zdalna ma także swoje minusy, nie zawsze dostrzegane przez osoby pracujące w innym trybie. W warunkach pracy zdalnej polskie przedsiębiorstwa częściej narzucały swoim pracownikom nadmiar obowiązków, a szefowie kontaktowali się z podwładnymi po godzinach, co wskazywało 7 na 10 badanych. Praca w domu ma jeszcze jeden, wyraźny minus - aż 2/3 osób pracujących na home office przekraczało standardowe godziny pracy. 17 proc. badanych przyznało, że wynikało to z problemów komunikacyjnych, a co dziesiątemu zlecano zbyt wiele zadań na dzień; wiele osób deklarowało jednak, że wykonywanie zadań służbowych łączyli z obowiązkami domowymi czy też dłuższymi przerwami. - Polskie otoczenie prawne, jeśli chodzi o pracę zdalną, jest wciąż opóźnione w stosunku do potrzeb, a na zmiany dyktowane przez rynek, które już nastąpiły, odpowiada ze sporym poślizgiem czasowym. Pracodawcy implementują nowe rozwiązania technologiczne i cyfryzują swoje przedsiębiorstwa, jednak w ambitnych planach rozwoju muszą pamiętać o dobru zatrudnionych. Przestrzeganie kultury pracy i szacunek dla czasu wolnego to podstawa zdalnego work-life balance - podkreśla Katarzyna Merska. Praca w domu ma jeszcze jeden, wyraźny minus - aż 2/3 osób pracujących na home office przekraczało standardowe godziny pracy (Fot. Shutterstock) Praca zdalna odpowiedzią na braki kadrowe Wyniki badania Randstad „Monitor Rynku Pracy” pokazują, że praca zdalna jest ważnym czynnikiem w ogłoszeniach o pracę - aż 41 proc. badanych deklaruje, że zwraca na to uwagę. Co istotne, robi tak ponad połowa osób z wyższym wykształceniem. - Badania potwierdzają to, co wiemy z obserwacji życia codziennego i innych badań. Praca zdalna jest możliwością, z której mogą skorzystać tylko niektórzy pracownicy - głównie ci z wyższym wykształceniem, choć i w tej grupie tylko 17 proc. pracowało zdalne w momencie przeprowadzania badania. W całej populacji badanych tylko 18 proc. respondentów miało doświadczenie pracy zdalnej. To oznacza, że rewolucja w zakresie sposobu świadczenia pracy, o której dość często mówimy, objęła stosunkowo niewielką część pracowników - podkreśla Monika Fedorczuk, ekspertka rynku pracy Konfederacji Lewiatan. - Warto również zwrócić uwagę na postrzeganie pracy zdalnej i jej plusów i minusów. Dla niektórych respondentów jest ona szansą na pogodzenie obowiązków zawodowych i pozazawodowych, dla innych - przeszkodą w balansowaniu między rolami życiowymi. Część respondentów deklaruje, że możliwość pracy z domu zwiększa ich efektywności, inni wydajniej pracują z biura. To oznacza, że pracodawcy, planując rozwiązania w swojej firmie, muszą brać pod uwagę indywidualne preferencje pracowników. Nie ma rozwiązań idealnych, pozytywnie ocenianych przez wszystkich. Dopasowanie sposobu świadczenia pracy do potrzeb pracowników może być tym elementem, który będzie decydował o stabilizacji zatrudnienia i możliwości pozostania nowych pracowników - dodaje. Również Sebastian Sala, business unit director w Antal SSC/BPO potwierdza, że możliwość pracy zdalnej to ważny aspekt dla pracowników. - Zapytaliśmy kandydatów, co musiałoby się stać, aby przyjęli ofertę pracy. 54 proc. respondentów naszego badania mówi, że jeśli nie będzie możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej, to nie podejmą proponowanej pracy. Ten element jest dla nich kluczowy. Nawet jeśli chodzi o benefity, to oczywiście oczekiwania finansowe są dominujące - popyt na pracowników rośnie, a wraz z nim pensje. Natomiast drugim elementem jest możliwość pracy zdalnej i hybrydowej. Tuż przed pandemią zastanawialiśmy, czy centra będą działać w modelu rozproszonym. Nasi klienci rozważali rekrutacje w innych regionach. Dzisiaj to się dzieje. Pracownicy pracują zdalnie - ponad 60 proc. nie wróciło do biur. Jeżeli tyle osób pracuje poza biurem, to wychodzi na to, że tak naprawdę możemy pracować z każdego miejsca na świecie - ocenia Sebastian Sala.

