Wielkie ssanie na pracowników w całej Polsce. Czegoś takiego nie było już dawno

W maju liczba ofert zatrudnienia mocno wystrzeliła w górę. Największy wzrost widoczny jest w zawodach usługowych.

W samym maju wzrost liczby internetowych ofert zatrudnienia widoczny był we wszystkich województwach bez wyjątku. Najwięcej wakatów przybyło w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim oraz małopolskim, zaś najmniej w woj. opolskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. Choć ofert było wszędzie więcej niż przed miesiącem, szybciej przybywało ich w woj. o wyższej stopie bezrobocia.

Z danych WSIiZ i BIEC wynika, że najwięcej nowych ofert pracy pojawiło się w usługach i w zawodach związanych z pracą fizyczną. Najmniej przybyło ich z kolei dla przedstawicieli zawodów o charakterze technicznym.

- Jednak nawet w trakcie epidemii w tej grupie notowaliśmy wzrosty. Obecne luzowanie ograniczeń sanitarnych wywołało zastąpienie pracy zdalnej systemem hybrydowym albo nawet całkowitym powrotem do funkcjonowania w trybie offline. Zapotrzebowanie na rozwiązania teleinformatyczne w takiej sytuacji zapewne ulegnie korekcie spadkowej. Z drugiej strony, ożywienie gospodarki spowodowane zniesieniem działań osłonowych, przełożyło się na duże wzrosty w tak zwanych branżach kowidowych. Były to głównie kategorie oparte na ścisłej interakcji międzyludzkiej. Niektóre z nich w samym maju osiągnęły rekordowe wzrosty - komentują wyniki BOP jego autorzy dr Robert Pater i Herman Cherniaiev z WSIiZ.

Wśród grupy obejmującej oferty pracy z zakresu nauk społecznych i prawnych wszędzie przybyło internetowych ofert zatrudnienia. Wzrosty dotyczyły przede wszystkim pracowników obsługi klienta, działów marketingu oraz sprzedaży. Najmniej nowych wakatów notujemy w nieruchomościach, bankowości oraz sektorze publicznym. W tej ostatniej kategorii liczba ofert pracy była również nieco niższa niż na początku roku.

- Pod względem tempa odbudowy zredukowanych podczas epidemii wakatów cała kategoria pozostaje na poziomie niższym niż sprzed okresu epidemii. Są jednak zawody, dla przedstawicieli których ofert jest jednak nieco więcej niż przed okresem lockdownów. Zaliczamy do nich pracowników administracji biurowej, call center i obsługi klienta, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i finansów oraz prawników. Spośród czynników które przyczyniły się do tego wyróżniamy w miarę wysoki odsetek ofert pracy zdalnej. Ponadto charakter pracy w tych zawodach w ostatnim roku przeszedł znaczne przeobrażenia - precyzują wyniki badania analitycy.

Nauki ścisłe i techniczne

Z kolei liczba ofert pracy skierowanych do przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub technicznych wzrosła we wszystkich za wyjątkiem jednej kategorii. Najwięcej ofert przybyło dla specjalistów w zakresie administracji systemami teleinformatycznymi, pracowników działań badań i rozwoju oraz inżynierów. Najmniej nowych ofert było dla programistów, w branży budowlanej oraz produkcyjnej. Jedyny spadek w grupie, po ostrych wzrostach w miesiącach ubiegłych, notujemy dla przedstawicieli branży e-commerce.

Obecnie liczba publikowanych ofert zatrudnienia w tej kategorii ofert jest już większa niż w okresie przed epidemią. Warto przypomnieć, że dynamika tworzenia wakatów, przede wszystkim w zawodach związanych z ICT, była w okresie lockdownów większa niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwój tej kategorii ogłoszeń o pracy wciąż wspierany jest koniecznością korzystania z rozwiązań teleinformatycznych, w tym dla pracy i rozrywki zdalnej. Obecnie przyrost liczby wakatów dla programistów nieco zwolnił. Branża produkcyjna wciąż nie może funkcjonować w pełnej mierze z powodu niedoboru surowców na rynku i przerwania łańcuchów ich dostaw. Konsekwencją zaś są szybujące ceny.

Usługi wystrzeliły

W zawodach usługowych w maju odnotowano wzrosty wszędzie z wyjątkiem branży spedycyjnej. Najwięcej wakatów w skali miesiąca przybyło w branży turystycznej, zdrowotnej oraz medialnej. Dla tej pierwszej kategorii majowy wystrzał okazał się największym jednorazowym wzrostem od kilkunastu lat naszej obserwacji rynku wakatów. Przybyło również wakatów w zawodach związanych z rozrywką i rekreacją. Nieco gorzej wypadł w maju transport, ale mimo tego, w szeroko pojętej logistyce obecna liczba publikowanych wakatów jest większa niż przed epidemią.

- Do przyczyn możemy zaliczyć wzrost zainteresowania zakupami internetowymi, co doprowadziło do konieczności transportowania przedmiotów zamówień, w tym tych z zagranicy. Pozytywne zmiany notujemy również w branży edukacyjnej. Efekty strukturalne związane z dynamicznym wzrostem zainteresowania e-learningiem podczas lockdownu, mogły wpłynąć na obecną, wysoką na tle lat poprzednich liczbę wakatów w tej kategorii - tłumaczą analitycy.