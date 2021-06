Wielka Brytania odbija się po lockdownie. Rekordowa liczba osób znalazła pracę

Pracę w Wielkiej Brytanii w okresie od kwietnia do maja 2021 roku znalazło blisko 200 tys. osób. Ale w porównaniu do stanu z marca 2020 roku bez pracy nadal pozostaje ponad pół miliona ludzi – wynika z najnowszych danych Office for National Statistics, brytyjskiego organu administracji rządowej zajmującego się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych.

Tomasz Wolf

Tomasz Wolf • 16 cze 2021 15:20





Spadek bezrobocia w Wielkiej Brytanii jest efektem otwarcia gospodarki po długim lockdownie. (Fot. Pixabay)

Stopę bezrobocia w Wielkiej Brytanii pod koniec pierwszego kwartału szacowano na 4,7 proc. Była ona wyższa 0,8 punktu procentowego niż przed pandemią, ale o 0,3 punktu procentowego niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Wskaźnik braku aktywności gospodarczej na Wyspach oszacowano na 21 proc. Kształtował się on więc na poziomie 0,8 punktu procentowego wyższym niż przed pandemią, ale jednocześnie był on niezmieniony w dużej mierze od kwartału. Zwolnienia powróciły do poziomu sprzed pandemii.

Znaczący spadek bezrobocia w Wielkiej Brytanii, jaki odnotowano w okresie od kwietnia do maja, jest efektem otwarcia gospodarki po długim lockdownie. Pracę łatwo można było znaleźć w sklepach typu non-essential (m.in. odzieżowe, obuwnicze, elektroniczne, księgarnie) i w firmach z branży hospitality (m.in. zakwaterowanie, gastronomia, turystyka). W kwietniu i maju uzyskały one pozwolenie na pełne lub częściowe otwarcie się na klientów.

Według ekspertów, gospodarka brytyjska jeszcze nie podniosła się z kryzysu wywołanego pandemią. Wiele osób nadal pozostaje bez pracy.

- Liczba pracowników na liście płac wzrosła w maju o prawie 200 tys., choć od momentu wybuchu pandemii wciąż jest to o ponad pół miliona mniej. Wiosną liczba miejsc pracy stale rosła i nasze szacunki sugerują, że do maja łączna liczba miejsc pracy przekroczyła poziom sprzed pandemii, przy silnym wzroście w takich sektorach, jak hotelarstwo. Wskaźnik zwolnień pozostaje na niskim poziomie, zaś liczba pracowników na urlopie nadal spada – wypowiada się w bbc.com Sam Beckett, szef statystyk gospodarczych Office for National Statistics.

Analitycy obawiają się, że bezrobocie wzrośnie po decyzji rządu o wydłużeniu lockdownu do 19 lipca. Część firm z branży hospitality, restauracje, puby i kluby nocne alarmują, że mogą nie przetrwać kolejnych tygodni ograniczeń. Część firm, którym zagrozi bankructwo, zacznie program oszczędnościowy od zwolnień ludzi.

