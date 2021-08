Wielka Brytania mierzy się z poważnym brakiem pracowników

Kłopoty z pracownikami w Wielkiej Brytanii. Jak donosi BBC, pandemia koronawirusa skłoniła wielu zagranicznych pracowników w Zjednoczonym Królestwie do powrotu do domu. Nie wszyscy zdecydują się na ponowny przyjazd na Wyspy.

AKC

AKC • 2 sie 2021 14:15





Brexit i COVID-19 spowodowały w Wielkiej Brytanii problemy z dostępnością pracowników (fot. Shutterstock, Inc.)

REKLAMA

Anna Janczuk, założycielka dużej organizacji polonijnej w Ealing, w zachodnim Londynie, powiedziała w rozmowie z BBC, że większość jej bliskich przyjaciół przeniosła się z powrotem do Polski.

"To, co cenią, to bliski kontakt z rodziną. Przewartościowali swoje wybory i priorytety" - cytuje serwis.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W związku z brexitem wiele firm ma kłopoty kadrowe, gdyż zatrudnienie, jak dotychczas, osób ze Wschodniej Polski "nie może być brane po uwagę jako pewnik".

Jak donosi BBC, wiele osób zdecydowało się też przejść na wcześniejszą emeryturę lub zrezygnowało z pracy, aby założyć własną firmę. W ocenie brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych, w czasie pandemii wzrosła "bierność" ekonomiczna.

Wszystko to utrudnia funkcjonowanie pracodawcom, którzy będą musieli zapłacić więcej, aby znaleźć potrzebnych im pracowników - nie tylko na czas pandemii, ale także w perspektywie długoterminowej.

James Reed, prezes Reed, jednego z największych brytyjskich portali rekrutacyjnych, powiedział w programie PM w Radio 4, że wynagrodzenie za pracę w hotelarstwie i gastronomii wzrosło o 18 proc. w przypadku miejsc pracy ogłaszanych na ich stronach, a o 14 proc. w przypadku wszystkich miejsc pracy płacących 25 tys. funtów lub mniej.

Czytaj też: W tej branży to pracownicy dyktują warunki, a firm nie stać już na podwyżki

"Istnieje jednak inna teoria na temat tego, co się dzieje: że jesteśmy po prostu w tymczasowej postpandemicznej rutynie, a normalne funkcjonowanie powróci wkrótce. Według tej tezy nie otrząsnęliśmy się jeszcze ze wstrząsu, jaki COVID-19 wrzucił w codzienne funkcjonowanie naszego rynku pracy" - wskazuje BBC.

W efekcie pracodawcy obawiają się rosnącego niedoboru umiejętności. Jak zauważa Minouche Shafik, "niektóre sektory szybko się rozwijają i muszą zatrudniać ludzi - inne sektory podupadają i prawdopodobnie nie będą ponownie zatrudniać ludzi, których mogliby stracić podczas pandemii".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.