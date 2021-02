Wielka Brytania ma największe bezrobocie od 5 lat

Najbardziej ucierpieli młodzi pracownicy.

Bank Anglii przewiduje, że bezrobocie na Wyspach nadal będzie rosło w szybkim tempie, osiągając maksymalnie 7,8 proc. w 2021 roku (fot. Shutterstock)

W ostatnim kwartale 2020 roku stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii urosła do 5,1 proc. - to najwyższy poziom od 2016 roku, wynika z danych brytyjskiego odpowiednika polskiego GUS-u, Office for National Statistics (ONS).

W porównaniu do okresu przed wybuchem pandemii koronawirusa COVID-19 szeregi bezrobotnych zasiliło dodatkowe 726 000 osób, z czego 425 000 ma mniej niż 25 lat.

W kwartale październik-grudzień 2020 bez pracy pozostawało w Wielkiej Brytanii 1,74 mln osób - o 454 000 więcej niż w tym samym okresie 2019 roku.

Podano również dane za pierwszy miesiąc 2021 roku - w styczniu przybyło 83 000 bezrobotnych w porównaniu do grudnia 2020 roku.

Płace urosły, ale nie tak bardzo, jak by się wydawało

Średnia płaca była w ostatnim kwartale 2020 roku o 4,7 proc. wyższa niż rok wcześniej, ale, jak zaznacza ONS, było to częściowo zasługą nieproporcjonalnie dużego spadku liczby zatrudnionych o najniższych dochodach, przeważnie młodych osób. Gdyby skorygować wyniki o te dane, wzrost płac byłby zdaniem ONS mniejszy niż 3 proc.

- Roczny wzrost stopy bezrobocia był w badanym okresie najwyższy od czasów kryzysu finansowego lat 2008/2009 - powiedział cytowany przez BBC Jonathan Athow z ONS.

Jak jednak dodał Athow, zaprezentowane dane mogą nie oddawać pełnego obrazu sytuacji ze względu na fakt, iż sporo osób pozostaje wciąż na przymusowych, płatnych urlopach. Aktualnie jest to około 6 mln osób, których los rozstrzygnie się, gdy skończą się rządowe programy pomocowe.

Bank Anglii przewiduje w swojej prognozie, że bezrobocie na Wyspach nadal będzie rosło w szybkim tempie, osiągając maksymalnie 7,8 proc. w 2021 roku.

