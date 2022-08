Wiele firm o tym zapomina, a to prosta droga do popsucia sobie rekrutacji

jk

Przez wiele lat budowanie marki pracodawcy w kontekście opinii kandydatów i ich doświadczeń związanych z procesem rekrutacyjnym nie było zbyt istotne w sektorze przemysłowym. W ostatnim czasie zauważalna jest zmiana. Aż trzech na czterech pracowników fizycznych i niemal taka sama liczba specjalistów deklaruje chęć podzielenia się opinią na temat rekrutacji, w której brali udział. Candidate experience nabiera jeszcze większego znaczenia w dobie deficytu specjalistów z kompetencjami technicznymi. W najbliższym czasie pracodawców czeka wiele wyzwań w zakresie Candidate Experience, ponieważ rola opinii o firmie jest coraz bardziej istotna w procesie rekrutacji (Fot. Shutterstock)

W najbliższym czasie pracodawców czeka wiele wyzwań w zakresie candidate experience (budowanie marki pracodawcy na podstawie opinii kandydatów - red.), ponieważ rola opinii o firmie jest coraz bardziej istotna w procesie rekrutacji.

Warto budować ją na kilku poziomach, począwszy od wdrożenia standardów zachowań i dobrych praktyk dla rekruterów.

Duża część sektora przemysłowego to pracownicy black & blue collars, którzy po zakończeniu rekrutacji – niezależnie od jej wyniku – nie tylko oczekują rzetelnej informacji zwrotnej od rekrutera, ale chcą także mieć możliwość oceny i podzielenia się z innymi swoimi wrażeniami z całego procesu rekrutacyjnego.

Na candidate experience powinno się patrzeć w szerszej optyce, jako na sumę doświadczeń pracowników, a także kandydatów od momentu publikacji ofert pracy, przez kolejne etapy rekrutacji, na decyzji o zatrudnieniu skończywszy.

Duża część sektora przemysłowego to pracownicy black & blue collars (pracownicy fizyczni - red.), którzy po zakończeniu rekrutacji – niezależnie od jej wyniku – nie tylko oczekują rzetelnej informacji zwrotnej od rekrutera, ale chcą także mieć możliwość oceny i podzielenia się z innymi swoimi wrażeniami z całego procesu rekrutacyjnego. To często on jest źródłem opinii na temat konkretnego pracodawcy.

- Opinia kandydata o pracodawcy powstaje już w trakcie zapoznawania się z ofertą pracy, a następnie na kolejnych etapach rekrutacji, zatrudnienia oraz onboardingu. Na candidate experience, rozumiane jako suma doświadczeń związanych z daną firmą, największy wpływ ma sam pracodawca. Warto mieć tego świadomość i nie traktować rekrutacji po macoszemu, zwłaszcza że oczekiwania kandydatów rosną. Coraz więcej osób zwraca uwagę na przejrzystość informacji zawartych w ofercie pracy, w tym zakresu obowiązków i wymagań, sposobów wynagradzania, systemu pracy, warunków zatrudnienia - zauważa Katarzyna Kołuda, division manager w Grafton Recruitment.

Niemal 70 proc. kandydatów oczekuje informacji na temat widełek wynagrodzenia. Liczy się też transparentna komunikacja na temat wyników każdego etapu rekrutacji i przyczyn odrzucenia danej kandydatury. Modelowy proces rekrutacji Jak zadbać o candidate experience w trakcie rekrutacji? Na początek z pewnością warto zaplanować cały proces z szacunkiem dla czasu, jakim dysponuje kandydat. W przypadku pracowników średniego szczebla lub specjalistów, od otrzymania CV do decyzji o zatrudnieniu, nie powinno upłynąć więcej niż dwa tygodnie. Rekrutacja na wyższe stanowiska może potrwać dłużej, tu jednak starajmy się nie mnożyć spotkań, a na każde zapraszać kilku decydentów z firmy. Do zatrudnienia pracownika fizycznego wystarczy jedno spotkanie, najlepiej face-to-face, z bezpośrednim przełożonym i możliwością poznania miejsca pracy. Niezależnie od stanowiska, zawsze warto wyjaśnić kandydatowi, jak będzie wyglądał proces rekrutacji, ile potrwa, ilu etapów trzeba się spodziewać, jakich zadań czy testów. Przyda się też informacja na temat wszystkich uczestników spotkania oraz wskazówki, jak dotrzeć do firmy. Niezależnie od stanowiska, zawsze warto wyjaśnić kandydatowi, jak będzie wyglądał proces rekrutacji (Fot. Shutterstock) Oczekiwania kandydatów Candidate experience pomaga też budować informacja zwrotna udzielona kandydatowi. Jest ona istotna na każdym etapie rekrutacji, przy czym pracownikowi fizycznemu wystarcza szybki i konkretny feedback, a specjaliści i menedżerowie oczekują bardziej pogłębionego. Ponad 84 proc. kandydatów na stanowiska specjalistyczne ceni informację zwrotną z oceną ich kompetencji w odniesieniu do stanowiska, na które aplikowali. - Bardzo ważne jest przedstawienie procesu onboardingu, podczas którego pracownik poznaje organizację, jej wartości, codzienne zadania, standardy czy zwyczaje. Informacja o dobrze zaplanowanym wdrożeniu często przeważa przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu oferty zatrudnienia. Ciekawym i przydatnym narzędziem są też ankiety umożliwiające zbadanie satysfakcji kandydatów, którzy uczestniczą w rekrutacji - pozwalają zdiagnozować mocne i słabe strony procesu. Warto również zadbać o employer branding, m.in. poprzez zakładkę „Kariera” na stronie firmy. Powinny się w niej znaleźć aktualne oferty pracy, ale też informacje o benefitach, możliwościach rozwoju, opinie obecnych pracowników - podkreśla ekspertka Grafton Recruitment. Warto także przypomnieć, że z badania „candidate experience w Polsce”, przeprowadzonego z inicjatywy eRecruiter oraz Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, wynika, że dla pracowników fizycznych najważniejsze działania, o jakie warto zadbać, to: - szczere i rzetelne przedstawienie warunków pracy – oczekuje tego 72 proc. pracowników fizycznych, ale tylko 34 proc. tego rzeczywiście doświadczyło podczas rekrutacji; - informowanie o oferowanym wynagrodzeniu w ogłoszeniu – 67 proc. oczekuje, a doświadczyło 45 proc.; - jasna informacja o krokach wymaganych dla podjęcia zatrudnienia, przedstawiona na pierwszym spotkaniu – 57 proc. oczekuje, 34 proc. doświadcza. Z badania wynika również, że pracownicy fizyczni chcą jak najszybciej mieć jasność co do decyzji pracodawcy – 25 proc. chciałoby otrzymać informację bezpośrednio po spotkaniu rekrutacyjnym, co dla specjalistów nie ma aż takiego znaczenia (10 proc. wskazań). Odpowiedzią w ciągu kilku dni od rozmowy zadowoli się 45 proc. specjalistów, a 30 proc. może poczekać do końca rekrutacji (w przypadku pracowników fizycznych jest to analogicznie: 28 proc. i 22 proc.). - Wrażenia w rekrutacji buduje się poprzez kontakt, styl rozmowy, sposób traktowania, uważne słuchanie, umiejętność odpowiadania na pytania. Menedżerowie powinni postawić sobie za cel rozwijanie kompetencji w tym zakresie, co w dobie rekrutacji zdalnych odgrywa szczególną rolę. Wówczas stają się oni naturalnymi ambasadorami marki, dbając w sposób autentyczny o candidate experience - komentuje Paweł Brzozowski, ekspert z eRecruiter. Pracownicy fizyczni chcą jak najszybciej mieć jasność co do decyzji pracodawcy - 25 proc. chciałoby otrzymać informację bezpośrednio po spotkaniu rekrutacyjnym - wynika z badania eRecruiter (Fot. Shutterstock) Onboarding ma znaczenie Warto pamiętać także o onboardingu, który pozwala bliżej poznać kulturę organizacji. Z badania eRecruiter wynika, że ponad 1/3 firm zaczyna wdrożenie pracownika już przed jego pierwszym dniem pracy. Co drugi pracodawca ma wdrożone standardy zachowań wobec kandydatów, a prawie co piąty regularnie bada opinie kandydatów na temat swojego procesu rekrutacyjnego. Warto też wygospodarować czas na zorganizowanie ankiety dotyczącej CX, zwłaszcza że kandydaci stają się coraz bardziej otwarci i chętni, by dzielić się swoimi doświadczeniami – aż 75 proc. pracowników fizycznych i niemal 80 proc. specjalistów deklaruje swoją gotowość w tym względzie. Wyzwania dla branży produkcyjnej W najbliższym czasie pracodawców czeka wiele wyzwań w zakresie candidate experience, ponieważ rola opinii o firmie jest coraz bardziej istotna w procesie rekrutacji. Warto budować ją na kilku poziomach, począwszy od wdrożenia standardów zachowań i dobrych praktyk dla rekruterów. Na etapie samej rekrutacji liczy się profesjonalne podejście do spotkań z kandydatami, spójna komunikacja, wspomniany już feedback, badanie opinii, dobrze skoordynowany onboarding i mocny employer branding. Budowanie pozytywnych opinii wśród pracowników oraz kandydatów ma szansę przełożyć się na szereg korzyści dla organizacji.

