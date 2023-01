Większość specjalistów zarabia tu powyżej 10 tys. zł. Mimo to wciąż brakuje ludzi do pracy

Pracownicy, którzy od kilku lat związani są z cyberbezpieczeństwem, są niezwykle cennymi kandydatami. Z raportu „Cybersecurity. Rynek pracy w Polsce 2023” przygotowanego przez HackerU we współpracy z HRK wynika, że aż 45 proc. ankietowanych stwierdziło, iż otrzymują ponad 5 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych tygodniowo. 55 proc. biorących udział w badaniu przyznało, że takie zapytania otrzymuje od 1 do 3 razy tygodniowo. Te wyniki ilustrują skalę zapotrzebowania na pracowników z co najmniej kilkuletnim stażem w tej branży.

- Zmiany w branży IT są bardzo dynamiczne, ale również zgodne z przewidywaniami. Łatwo zauważyć wpływ dwóch czynników na kształt rynku. Pierwszy z nich to wzrost świadomości i znaczenia cyberbezpieczeństwa na świecie. Drugi to wyzwanie transformacji cyfrowej i potrzeba rozwoju kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Dzisiaj odpowiadamy na jeden z największych problemów, z jakimi boryka się gospodarka, ponieważ bezpieczeństwo polskich firm i instytucji jest narażone jak nigdy wcześniej. Kształcąc nowych specjalistów, uzupełniamy lukę pracowników na rynku, a naszym absolwentom dajemy możliwość wejścia na rozwojowy obszar rynku pracy - komentuje Marek Gajewski, general manager for Poland HackerU.

Piotr Nowosielski, współzałożyciel i CEO Just Join IT, potwierdza, że aspekt cyfrowego bezpieczeństwa przybrał na znaczeniu, co widać w zapotrzebowaniu na pracowników ds. cyberbezpieczeństwa.

- Polskie firmy mają około 17,5 tys. wakatów na stanowiskach w sektorze cyberbezpieczeństwa. Jak zaobserwowaliśmy, analizując dane na naszym job boardzie Just Join IT, w pierwszym kwartale 2022 roku mieliśmy 50-procentowy wzrost (względem tego samego okresu w roku poprzednim) ilości ogłoszeń dla programistów stricte związanych z bezpieczeństwem w sieci. Zapotrzebowanie jest na tyle duże, że instytucje nie wymagają od kandydatów większego doświadczenia. W ogłoszeniach, które się pojawiają, najczęściej mowa jest o młodszych specjalistach z maksymalnie 3-letnim doświadczeniem w branży. Polscy specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa mają zwykle doświadczenie w branży IT jako testerzy, deweloperzy czy administratorzy danych - ocenia Nowosielski.

Rekrutacja w obszarze bezpieczeństwa IT to wyzwanie

Z doświadczenia Mikołaja Zbudniewka, executive directora w zespole HRK ICT, który specjalizuje się we wspieraniu firm w pozyskiwaniu pracowników specjalizujących się w cybersecurity, wynika, że pracodawcy coraz częściej otwierają się także na kandydatów z niewielkim doświadczeniem lub bezpośrednio po specjalistycznych kursach.

- Pandemia sprawiła, że potrzeby rekrutacyjne związane z bezpieczeństwem IT gwałtownie wzrosły. Obecnie specjalizacja ta jest zdecydowanie bardziej otwarta na osoby z mniejszym doświadczeniem. Wiele firm decyduje się także na kształcenie własnych kadr - organizuje programy stażowe i mocno inwestuje w rozwój pracowników. Dużym zainteresowaniem dalej cieszą się kandydaci z doświadczeniem, a także eksperci posiadający kompetencje menedżerskie, dzięki którym mogą nie tylko zarządzać bieżącą pracą, ale także rozwijać podlegające im zespoły - mówi Zbudniewek.

Również według raportu „Barometr cyberbezpieczeństwa. COVID-19 przyspiesza cyfryzację firm" opracowanego przez KPMG brakuje specjalistów na rynku. Co druga firma deklaruje, że największym wyzwaniem w zapewnieniu odpowiedniego poziomu zabezpieczeń są trudności w zatrudnieniu oraz utrzymaniu wykwalifikowanych pracowników.

Jakie kwalifikacje są w cenie? Według danych KPMG w ogłoszeniach o pracę na stanowiskach w cyberbezpieczeństwie najczęściej pojawiają się takie kompetencje jak znajomość technologii security, a także wiedza w zakresie aktualnych cyberzagrożeń, ich profilowania oraz mechanizmów i wektorów ataków. Niemal każde ogłoszenie wzmiankuje o zaawansowanej znajomości języka angielskiego, która umożliwia czytanie dokumentacji technicznej, raportów oraz analiz.

Cenione, jednak rzadziej wymieniane są doświadczenie na podobnych stanowiskach oraz wykształcenie wyższe, z informatyką i cyberbezpieczeństwem jako preferowanymi kierunkami. Sporadycznie wymaga się od kandydatów certyfikatu CISSP, CISA lub CISM.

Od specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa poza przygotowaniem merytorycznym oczekuje się krytycznego myślenia, zdolności analitycznych, umiejętności interpersonalnych, pracy pod presją czasu, wysokich standardów etycznych oraz ciekawości, cierpliwości i kreatywności.

Wynagrodzenia w branży cybersecurity są konkurencyjne

Pracownicy branży cybersecurity należą do bardzo zadowolonych. Mają na to wpływ wysokie zarobki. Wynagrodzenie w tej branży jest konkurencyjne. W tegorocznym badaniu widać zdecydowany wzrost wynagrodzeń w najwyższych widełkach płacowych (powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie). Podwyżki płac są odpowiedzią zarówno na rosnącą inflację, jak i wyższe wymagania pracowników, szczególnie tych, którzy posiadają dłuższe niż 3 lata doświadczenie zawodowe związane z bezpieczeństwem IT.

Znacząco zmniejszyła się liczba badanych deklarujących wynagrodzenie pomiędzy 5001 zł a 10 tys. zł brutto miesięcznie. Na taką zmianę ma wpływ wzrost oczekiwań kandydatów aplikujących na pozycje juniorskie oraz utrzymujący się wysoki popyt na kandydatów w tej branży.

Coraz częściej kontrakty B2B zamiast umów o pracę

Z badania wynika również, że rynek cybersecurity coraz częściej preferuje kontraktorów i współpracowników. Edycja badania realizowana w 2022 roku pokazuje, że liczba osób współpracujących z firmami w oparciu o kontrakty B2B wzrosła o 9 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Z doświadczenia rekruterów HRK pracujących z kandydatami tej specjalizacji wynika, że często to właśnie kandydaci są stroną, która inicjuje rozmowy o innych niż umowa o pracę formach współpracy. Jest to wynik niepewnych rozwiązań podatkowych i sytuacji gospodarczej - w przeciwieństwie do kandydatów z innych, bardziej narażonych na zwolnienia branż, specjaliści IT chętnie pracują w oparciu o kontrakt. Brak niektórych benefitów pozapłacowych kompensują sobie zdecydowanie wyższym niż w innych specjalizacjach wynagrodzeniem.

Przebranżowienie lekiem na brak specjalistów od cyberbezpieczeństwa?

Pracą związaną z bezpieczeństwem IT interesują się zarówno kandydaci z doświadczeniem w IT, jak i pasjonaci bez formalnego wykształcenia, którzy swoje zainteresowania postanowili przekuć na karierę zawodową.

- Ostatni rok zweryfikował cyberobronność polskich instytucji, zarówno państwowych, jak i prywatnych. Zapotrzebowanie na specjalistów zdecydowanie wzrosło. Zwiększyło się również zainteresowanie tematem, co jest sporym sukcesem w dłuższej perspektywie cyberbezpieczeństwa kraju. Rynek jest tak zbudowany i wymagający, że już samo ukończenie studiów nie wystarczy. Na rynku brakuje praktyków nadążających za najnowszymi trendami, chcących się ciągle rozwijać, szkolić i specjalizować w którejś z konkretnych dziedzin cybersecurity. Na naszych kursach widzę wiele osób, które zdecydowały się zmienić branżę. Z ogromną pasją do cyberbezpieczeństwa wciąż się rozwijają, edukują i szkolą, aby w przyszłości wejść na rynek i rozpocząć pracę jako cyberspecjaliści – mówi Maciej Cieśla, head of cybersecurity HackerU.

Wartym uwagi wnioskiem płynącym z badania jest utrzymanie się liczby osób chcących pracować zdalnie na tym samym poziomie, przy jednoczesnym minimalnym wzroście pracowników ceniących pracę z biura. Trend ten może wynikać ze zmęczenia pracą zdalną lub braku możliwości pracy w takim trybie ze względów lokalowych.

Niezmiennie zdecydowana większość pracowników preferuje model hybrydowy. Najbardziej popularnym i preferowanym przez kandydatów sposobem pracy jest podział na 3 dni pracy zdalnej i 2 dni stacjonarnej.

