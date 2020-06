Więcej zwolnień grupowych, mniej ogłoszeń o pracę. Lockdown zmroził gospodarkę

Pod koniec maja GUS podał najnowsze dane na temat koniunktury w Polsce.

Przy okazji badania przeprowadził ankietę na temat wpływu pandemii na funkcjonowanie firm. Wypływające zeń wnioski są niepokojące.

Niemal co czwarta firma widzi zagrożenie dla stabilności. Zwolnienia grupowe zgłaszają kolejne firmy.

W przypadku przetwórstwa przemysłowego w większości województw zwiększył się w maju (w porównaniu z kwietniem) odsetek firm deklarujących, że pandemia może stanowić zagrożenie dla ich stabilności. Najwięcej takich odpowiedzi padło w Opolskiem (26,4 proc.) i Warmińsko-Mazurskiem (24,4 proc.).

- Zastój w sprzedaży wymusza ograniczenia w produkcji chociażby branży meblarskiej czy motoryzacyjnej, czego dowodem mogą być chociażby prasowe doniesienia o planowanych przez Neapco w Praszce zwolnieniach grupowych ponad 250 osób. Jednocześnie widzimy znaczące zmniejszenie liczby ofert ze strony pracodawców, co ogranicza możliwość podjęcia nowej pracy przez osoby znajdujące się na listach bezrobotnych - komentuje dane GUS w regionie zastępca dyrektora opolskiego WUP Renata Cygan.

Informacje o zwolnieniach grupowych docierają jednak z całej Polski. Na początku kwietnia taki krok ogłosiła grupa Open Finance. W samej spółce Open Finance ma zostać zwolnionych 380 pracowników, a w spółce zależnej Home Broker pracę ma stracić 60 osób. Z kolei do Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach plan zwolnień grupowych na początku kwietnia zgłosiły Famur, Camaieu, eSky, Bootsy International, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. Do tej pory zwolnienia grupowe zgłosiły na Oplszczyźnie cztery firmy. Jedna z nich - działająca w branży transportowej - już zwolniła 105 pracowników. Kolejne trzy to działająca w branży turystycznej Nowa Itaka, firma meblarska z Olesna i zakład zajmujący się badaniami technicznymi. Jak zaznacza dyrektor Cygan, zgłoszenie nie oznacza jeszcze wręczenia wypowiedzeń pracownikom.

Zdaniem Renaty Cygan mimo zapowiedzi zwolnień grupowych pracodawcy starają się jak najdłużej utrzymać pracowników. - Nie od dziś wiadomo, że zebranie i przeszkolenie dobrze współdziałającego zespołu wcale nie jest takie łatwe i tanie. Stąd duże zainteresowanie ze strony firm w korzystaniu ze wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej, która wstrzymuje na trzy miesiące możliwość zwolnienia pracowników. Jednak o ostatecznym wpływie epidemii na rynek pracy przekonamy się dopiero za kilka miesięcy - zastrzega dyrektor.

