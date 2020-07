Więcej ofert pracy. Coś lekko drgnęło

W I półroczu 2020 przeciętna miesięczna pensja wyniosła 5309,04 zł (Fot. Shutterstock)

Do urzędów pracy w I półroczu 2020 r. zgłoszono 538,4 tys. ofert zatrudnienia. To o 26 proc. mniej niż rok wcześniej. Warto jednak dodać, że w samym czerwcu przybyło 93,2 ofert, co oznacza wzrost o 23,3 proc. w porównaniu z majem 2020 r.