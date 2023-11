Wiatraki chłoną pracowników. Potrzebni fizyczni, specjaliści, menedżerowie

Według szacunków Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie w najbliższym czasie na Pomorzu Zachodnim zapotrzebowanie na pracowników sektora offshore (morskiej energetyki wiatrowej) wyniesie przynajmniej trzy tysiące osób.

Kluczowym problemem w rozwoju branży offshorowej może okazać się brak wykwalifikowanych pracowników.

- Energetyka wiatrowa rozwija się bardzo dynamicznie, a Szczecin i Pomorze Zachodnie mają naturalny potencjał, by zdobywać największych inwestorów na świecie. Zainteresowanie firmy Vestas, Windar czy Orlenu pokazuje, że jesteśmy w stanie zapełnić niszę gospodarczą i mamy unikatowe możliwości naturalne, by działać w tym sektorze – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Jednak zaznacza, że to od dostępu do pracowników zależy czy sektor offshore będzie aktywniej interesować się naszym regionem.

- Potrzebujemy studentów, ale i pracowników gotowych do przystosowania na potrzeby firm sektora offshore (morskiej energetyki wiatrowej). Mowa o technikach, mechanikach, elektrykach, automatykach, osobach gotowych do pracy przy produkcji. Offshore jest obecnie jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków kształcenia dla kadry menadżersko-inżynierskiej, ale i w przypadku kształcenia branżowego. Nie możemy uczyć specjalistów, by wyjeżdżali do Azji, Norwegii czy do Niemiec. Będą oni bardzo potrzebni tutaj – dodaje Hanna Mojsiuk.