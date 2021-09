Wella rozwija Centrum Usług Wspólnych i startuje z rekrutacjami

Kosmetyczny koncern Wella Company rekrutuje pracowników do nowego Centrum Usług Wspólnych w Łodzi. W najbliższych miesiącach w nowym oddziale znajdzie zatrudnienie 200 osób.

• 29 wrz 2021 13:09





Cetrum Usług Wspólnych Wella Company powstało w Łodzi w 2021 roku (fot. Shutterstock)

Łódzkie Centrum Usług Wspólnych należące do Wella Company działa od 1 kwietnia 2021 r. Do tej pory zatrudnionych było tu 40 osób, w tym 6 informatyków i 31 osób w dziale finansów. Celem Wella Company jest przyjęcie 200 osób na stanowiska w dziale finansów, IT i HR.

- Wśród zatrudnionych przez nas osób jest wielu pracowników dopiero rozpoczynających swoją przygodę na rynku pracy – osoby te są zatrudnione przede wszystkim w dziale finansów Centrum Usług Wspólnych. To ogromna szansa dla nas jako firmy, ale także dla nich – Wella to świetne miejsce do rozpoczęcia kariery, zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego oraz poznania kultury pracy w dużej organizacji – podkreśla Agata Kowalska-Pulit, SSC Site Leader.

Firma chce rekrutować także studentów.

- Otwierając nowe Centrum Usług Wspólnych w Łodzi i myśląc o specjalistach, których chcemy zatrudnić, nie mogliśmy pominąć studentów, których w Łodzi jest aż 76 000! W celu usystematyzowania rekrutacji wśród studentów rozważamy nawiązanie współpracy z biurami karier dwóch kluczowych łódzkich uczelni – Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką – komentuje Maureen Davila, EE HR Manager.

Jak podkreśla Shalinee Basak, wiceprezes ds. globalnych talentów, Wella Human Resources, firma poszukuje przede wszystkim tych, którzy mają odwagę działać niestandardowo.

Dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na ludzi, planetę i produkty, aby lepiej służyć ludzkości, ziemi i naszym udziałowcom. Poszukujemy osób nie tylko rzucających wyzwanie konwencjom, ale także osób, które dzięki swojej ciekawości świata proponują nowe sposoby myślenia i wspólnie szukają rozwiązań dla złożonych problemów. Poszukujemy liderów, którzy dążą do wyników, działają sprawnie, z łatwością dostosowują się do zmieniających się warunków i pasjonują się rozwojem ludzi. W Wella pracujemy z otwartością umysłu i nastawieniem na niestandardowe działania, budujemy środowisko integracyjne, w którym otaczamy się współpracownikami, dokonującymi odważnych wyborów i napędzającymi do pozytywnych zmian – wyjaśnia Shalinee Basak.

