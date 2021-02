Wciąż przybywa ofert dla pracowników fizycznych. Kogo szukają firmy?

Rekrutacja wykwalifikowanych pracowników fizycznych od wielu lat sprawia pracodawcom trudności. Wszystko wskazuje, że pandemia niewiele w tej kwestii zmieniła. Jakich fachowców szukają firmy?

Autor:Justyna Koc

• 2 lut 2021 6:00





Popyt na wykwalifikowanych pracowników fizycznych stale rośnie. (Fot. Shutterstock)

Mimo nieprzewidywalnej sytuacji ekonomicznej popyt na wykwalifikowanych pracowników fizycznych stale rośnie.

Szczególnie widoczne jest to w regionach, w których dominuje sektor produkcyjny. Są takie lokalizacje, jak Poznań, Wrocław czy aglomeracja śląska, gdzie firmy sygnalizują w tej chwili duże trudności w pozyskaniu fachowców.

W przypadku wykwalifikowanych pracowników fizycznych firmy często starają się konkurować o kandydatów ofertą wynagrodzeń.

Z badania ManpowerGroup, opublikowanego w styczniu 2020 r., wynika, że wykwalifikowani pracownicy fizyczni jak elektrycy, spawacze, mechanicy otwierają polskie zestawienie 10 zawodów dotkniętych największym niedoborem talentów. Te specjalizacje już od 10 lat typowane są przez pracodawców jako najtrudniejsze do zrekrutowania; niezmiennie zajmują czołowe pozycje w rankingu.

Wszystko wskazuje, że niewiele w tej kwestii się zmieniło... Jak podkreśla Paweł Sobiegraj, menedżer regionu w agencji rekrutacyjnej Manpower, mimo nieprzewidywalnej sytuacji ekonomicznej popyt na wykwalifikowanych pracowników fizycznych stale rośnie. Pracodawcy w tej chwili uważnie obserwują zmiany na rynku pracy i monitorują rozwój pandemii; wielu wypracowało już sporo procedur i planów, dzięki którym nie wstrzymują rekrutacji, lecz prężnie uzupełniają składy osobowe.

Fachowcy poszukiwani

Również Leszek Rąpca, ekspert portalu Fachpraca.pl, potwierdza, że najbardziej pożądanymi pracownikami fizycznymi pozostają osoby, które mogą wykazać się dodatkowymi uprawnieniami, np. na obsługę wózków widłowych.

– Taki pracownik bez większego kłopotu znajdzie pracę. Tak jak operatorzy i pracownicy produkcji, którzy mają już za sobą pierwsze doświadczenia w tego rodzaju pracy. I wreszcie fachowcy-specjaliści, jak elektrycy czy elektromechanicy – komentuje Rąpca.

W podobnym tonie wypowiada się Mateusz Żydek, ekspert Randstad Polska. Jak zauważa, wykwalifikowani pracownicy fizyczni należą do najczęściej poszukiwanych przez firmy kandydatów i w niewielkim stopniu na to zapotrzebowanie wpłynęła pandemia. Szczególnie widoczne jest to w regionach, w których dominuje sektor produkcyjny.

– Są takie lokalizacje, jak Poznań, Wrocław czy aglomeracja śląska, gdzie firmy sygnalizują w tej chwili duże trudności w pozyskaniu fachowców. To sytuacja diametralnie inna niż w przypadku specjalistów - głównie ze względu na dużą dostępność kandydatów po studiach humanistycznych. Pracownicy fizyczni bez kwalifikacji też z perspektywy firm stanowią mniejsze wyzwanie w rekrutacjach – tym bardziej że pandemia spowodowała redukcję zatrudnienia w niektórych sektorach – komentuje Mateusz Żydek. Leszek Rąpca potwierdza, że ofert pracy dla fachowców przybywa. W sierpniu 2020 roku mieliśmy tych ofert 12 tys., a na początku stycznia 2021 r. było ich już ponad 33 tysiące. – W obecnej sytuacji gospodarczej oczywiście trudno cokolwiek z większą pewnością prognozować, jednak, moim zdaniem, są spore szanse na utrzymanie tendencji wzrostowej w kwestii pracy dla pracowników fizycznych. Widać było w trakcie pierwszego uderzenia pandemii w zeszłym roku, że tego rodzaju ogłoszenia pojawiały się regularnie - pomimo obostrzeń – dodaje Leszek Rąpca. Również Iwona Szmitkowska, prezes Work Service, podkreśla, że widać dużo ofert pracy, jednocześnie da się zauważyć ostrożność firm, które nie wiedzą, co przyniosą kolejne miesiące. Coraz chętniej więc sięgają po elastyczne formy zatrudnienia, dzięki którym szybciej dostosowują się do koniunktury. – Wskaźniki GUS wskazują na dobrą koniunkturę w większości działów produkcji. Jeżeli sytuacja związana z pandemią będzie się poprawiała, pozytywnie wpłynie to na rynek pracy – dodaje Iwona Szmitkowska. (Fot. Shutterstock) Kogo szukają firmy? Jak mówi Paweł Sobiegraj, w tej chwili największe zapotrzebowanie widać w budownictwie i w produkcji przemysłowej. Cały czas największym wyzwaniem pozostaje znalezienie wykwalifikowanych pracowników fizycznych w zawodach elektryk, spawacz i mechanik. – Na rynku występuje też deficyt kierowców i pracowników usług logistycznych, w tym kierowców samochodów ciężarowych, dostawczych, budowlanych, publicznego transportu zbiorowego czy też operatorów produkcji i maszyn – dodaje Sobiegraj. Motoryzacja, logistyka i produkcja spożywcza – te branże wskazuje Mateusz Żydek. Jak tłumaczy, pierwsza fala pandemii dotknęła także firmy z tego obszaru, ale "druga fala" nie była już dla tych sektorów tak ogromnym wyzwaniem. – Systematyczna odbudowa portfela zamówień w tych firmach przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na takich pracowników. Tym bardziej, że część z tych sektorów od wielu lat dynamicznie się rozwija, automatyzując niektóre procesy. Podczas gdy w związku z tym mniejsze może być zapotrzebowanie na podstawowy personel takich zakładów, to rosnąć będzie potrzeba zatrudnienia kandydatów o wyższych kwalifikacjach i umiejętnościach technicznych - w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań – wyjaśnia Żydek. Mateusz Żydek wskazuje, że firmy poszukują teraz przede wszystkim: spawaczy, elektromechaników, monterów z umiejętnościami technicznymi, operatorów wózków widłowych, tokarzy, lakierników, elektroników, operatorów maszyn CNC, programistów CNC czy frezerów. Agencja Work Service rekrutuje z kolei dla produkcji, która rośnie w większości działów, w tym AGD, a także dla sektora spożywczego i transportowego. Zapotrzebowanie zgłasza również branża handlowa i logistyczna. – Centra logistyczne nadal zwracają się z zapotrzebowaniem, co jest związane - z jednej strony - ze wzrostem popularności e-commerce, z drugiej – wzrostem obsługi klientów zagranicznych – ocenia Iwona Szmitkowska. – Zmienia się sytuacja w automotive: po wzroście produkcji nastąpiło jej zmniejszenie z powodu zaburzeń w międzynarodowym łańcuchu dostaw i braku komponentów. Nie pozostaje to bez wpływu na rynek pracy. Szefowa Work Service wyjaśnia, że szczególnie potrzebni są pracownicy produkcji, operatorzy wózków widłowych, pakowacze, specjaliści do działów utrzymania ruchu, spawacze, handlowcy. Ponadto nadal trudno na lokalnych rynkach pracy o techników utrzymania ruchu, spawaczy, operatorów wózków widłowych. Z kolei w serwisie Fachpraca nieustannie w top 3 są następujące branże: produkcja, sprzedaż i budownictwo. Leszek Rąpca dodaje, że najwięcej ofert jest dla magazynierów, operatorów maszyn różnego rodzaju oraz pracowników produkcji. Czego oczekują pracownicy? Zdaniem Iwony Szmitkowskiej pandemiczna sytuacja sprawiła, że oczekiwania pracowników są niższe niż wcześniej. Wyjątkiem są wykwalifikowani pracownicy, których brakuje na rynku. – Z naszych obserwacji i badania Barometr Rynku Pracy, które przeprowadziliśmy na przełomie grudnia i stycznia, wynika, że liczba osób oczekujących podwyżki jest mniejsza niż w lipcu 2020 roku. Zmalała też liczba osób spodziewających się utrzymania wynagrodzenia. Zwiększyło się za to grono pracowników liczących się z obniżeniem pensji – ocenia Szmitkowska. I dodaje, że dla pracowników, szczególnie tych o niższych dochodach, kluczowe pozostają kwestie finansowe. - Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia i premii pracodawcy zapewniają dodatkowe benefity, w tym opiekę medyczną. Argumentem jest gwarancja stabilności zatrudnienia. Z kolei dla osób o wyższych dochodach istotne są także takie czynniki jak możliwość rozwoju zawodowego, atmosfera w pracy, kultura organizacyjna – tłumaczy szefowa WS. Firmy poszukują m.in. spawaczy. (Fot. Shutterstock) Mateusz Żydek zauważa natomiast, że w przypadku wykwalifikowanych pracowników fizycznych firmy często starają się konkurować o kandydatów ofertą wynagrodzeń. Są gotowe pozyskiwać pracowników nawet z dalszych zakątków regionów. – Z perspektywy aktualnej sytuacji rynkowej często tymi elementami, które mogą dodatkowo przekonywać kandydatów, stają się stabilność zatrudnienia, stabilność finansowa pracodawcy i renoma firmy. Pracownicy oczekują też wsparcia w rozwoju zawodowym i nierzadko dostają je od pracodawców. Wobec wyzwań związanych z rekrutacją tej grupy pracowników firmy gotowe są decydować się na kandydatów z niższymi kwalifikacjami, organizując dla nich wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji – ocenia Żydek. Leszek Rąpca wyjaśnia, że na popularność ogłoszenia wpływają głównie dwa elementy: rodzaj proponowanej umowy oraz jawne. oferowane wynagrodzenie lub widełki płacowe. – Pracownicy chętniej odpowiadają na tak sformułowane ogłoszenia, szczególnie kiedy mają gwarancję zatrudnienia na etat. Bardzo często jako dodatkowe benefity pojawiają się szkolenia, ubezpieczenia czy system premiowy – komentuje Rąpca. Paweł Sobiegraj podpowiada natomiast, że aby przyciągnąć fachowców, pracodawcy mogą walczyć o pracowników nie tylko ofertą finansową, lecz także jedno- lub dwuzmianowym systemem pracy czy też zapewnieniem rozszerzonego pakietu opieki zdrowotnej. – Warto jednak podkreślić, że z nowym rokiem można spodziewać się podwyżek wynagrodzeń, jak to obserwowaliśmy w ostatnich latach – mówi Sobiegraj. – Widać także, że pracownicy więcej uwagi przykładają do stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia, co również oferują polscy pracodawcy, w związku z czym może przekładać się to na mniejszą chęć emigracji zarobkowej. Praca za granicą Nieco inne spojrzenie na migrację zarobkową ma Mateusz Żydek. Ekspert podkreśla, że ofert zatrudnienia za granicą w tej chwili nie przybywa. Dużą przeszkodą może być aktualna sytuacja epidemiczna, dodatkowe trudności związane z przekraczaniem granicy i szczegółowymi obostrzeniami w poszczególnych krajach. Dodaje jednak, że kandydaci wciąż dopytują o takie oferty, deklarując chęć zatrudnienia poza Polską. Iwona Szmitkowska potwierdza, że zainteresowanie emigracją zarobkową wzrosło w porównaniu z ostatnimi trzema latami. - Nadal głównym kierunkiem wyjazdów zarobkowych są Niemcy, rekrutujemy także dla firm w Czechach... W ostatnim okresie szczególnym zainteresowaniem cieszą się propozycje pracy w branży motoryzacyjnej, spożywczej i sanitarnej. Firmy cały czas liczą na pracowników z Polski – wymienia prezes WS. Leszek Rąpca potwierdza, że zagraniczne oferty pracy nadal cieszą się dużą popularnością. Dodaje jednak, że - mimo wielu obostrzeń, jakie mamy obecnie w Europie w podróżowaniu - ofert zatrudnienia za granicą przybywa. – Najszybciej pracę za granicą znajdą elektrycy, spawacze i pracownicy produkcyjni. Wśród najpopularniejszych krajów są Niemcy, Austria, Belgia i Norwegia – dodaje.

