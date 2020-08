WarnerMedia reorganizuje zespół. Do zwolnienia nawet 800 osób

Jak podaje serwis branżowy wirtualnemedia.pl, Warner przechodzi zmiany. Rezygnuje m.in. z DC Universe. Treści tego serwisu mają trafić do biblioteki HBO Max. Reorganizacja pociąga za sobą zwolnienia. W sumie pracę straci ok. 800 osób. Około 650 pracowników studia Warner Bros oraz około 160 pracowników HBO.

Zwolniono prezesa Warnera Rona Sandera i Jeffreya Schlesingera, który kierował telewizyjnym oddziałem koncernu. Z firmą rozstali się też prezes WarnerMedia Entertaiment Bob Greenblatt oraz dyrektor ds. treści Kevin Reilly.

W ten sposób firma chce uprościć swoje struktury oraz wykonać mocny zwrot w kierunku wzmocnienia platformy streamingowej HBO Max.

- Uproszczenie naszego podejścia i zawężenie naszego zainteresowania wykracza poza, na przykład, posiadanie jednej organizacji treści zamiast dwóch. Oznacza to również, że będziemy zmniejszać wielkość naszych zespołów, naszych warstw i ogólnej siły roboczej. Te redukcje w żaden sposób nie odzwierciedlają jakości ludzi, których dotyczą, ani ich pracy. Jest to po prostu funkcja powyższych zmian, które uważam za niezbędne dla WarnerMedia i naszej zbiorowej zdolności do jak najlepszej obsługi klientów - komentuje Jason Kilar, dyrektor generalny WarnerMedia.