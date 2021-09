Walczą z brakami wśród kierowców. Chcą "ściągnąć" obcokrajowców

Rząd Wielkiej Brytanii planuje wydać ponad 10 000 tymczasowych wiz dla kierowców ciężarówek i pracowników branży drobiarskiej. Wszystko by uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw przed Bożym Narodzeniem.

Rząd Wielkiej Brytanii planuje wydać ponad 10 000 tymczasowych wiz (fot. Pixabay)

Tylko w okresie wakacyjnym Wielka Brytania zanotowała rekordową liczbę wakatów w strategicznych dla gospodarki branżach. Z danych Urzędu Statystyk Krajowych liczba wakatów w tym okresie wyniosła milion. Najbardziej odczuwalne są niedobory kierowców ciężarówek.

Brytyjskie Stowarzyszenie Transportu Drogowego (RHA) twierdzi, że Wielka Brytania potrzebuje 100 000 kierowców. Jak zauważają eksperci niedobór kierowców spowodowany jest Brexitem i pandemią COVID-19 (utrata możliwości szkolenia i testowania kierowców).

Zgodnie z oświadczeniem rządu, 5000 kierowców samochodów ciężarowych i 5500 pracowników firm zajmujących się drobiem, zostanie dodanych do istniejącego systemu wizowego do Bożego Narodzenia 2021 r. Jak czytamy w oświadczeniu rządu, takie działanie ma „złagodzić presję łańcucha dostaw w przemyśle spożywczym i transportowym w wyjątkowych okolicznościach w tym roku”.

4000 osób zostanie przeszkolonych jako nowi kierowcy samochodów ciężarowych, aby „pomóc w rozwiązaniu niedoborów umiejętności i wesprzeć większą liczbę osób w rozpoczęciu kariery w sektorze logistycznym”. Do 1 miliona osób zostaną rozesłane listy zachęcające do podjęcia pracy w branży transportowej (listy zostaną wysłane do wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy na samochody ciężarowe).

Wcześniej brytyjski rząd wykluczał wydawanie wiz zagranicznym pracownikom.

Dane Eurostatu na temat liczby pracowników transportu nie są optymistyczne dla całej Europy. W 2020 roku w szeroko rozumianych zawodach transportowych w Unii Europejskiej pracowało 10,8 mln osób. To oznacza, że luka kadrowa z roku na rok się powiększa. Bowiem rok wcześniej w tym sektorze pracowało 11,6 mln ludzi, czyli o 6 proc. więcej.

