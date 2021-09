W tych zawodach znajdziecie teraz pracę od ręki. Transport, spedycja, produkcja

Pracownicy fizyczni królują w rankingach najbardziej poszukiwanych na rynku. Na OLX Praca liczba ofert notuje w tym roku rekordowe wzrosty dla kategorii transport i spedycja, produkcja, sprzedaż i obsługa klienta, budowa i remonty.

W porównaniu do 2020 roku na OLX mocno wzrosła także liczba ofert w kategorii budowa i remonty (Fot. Pixabay)

Pracodawcy poszukują pracowników fizycznych - wyróżnia się transport/spedycja, które obecnie generują o 33 proc. więcej porównując rok do roku. Drugie miejsce to produkcja ze wzrostem ofert o 21 proc.

Polacy mają dobrą opinię na temat pracy fizycznej w badanych zawodach.

Natomiast aż 42 proc. osób w ogóle nie kojarzy najbardziej poszukiwanych obecnie zawodów z jakimikolwiek świadczeniami pozapłacowymi.

Cztery pierwsze miejsca w rankingu najczęściej poszukiwanych zawodów w Polsce dotyczą pracy fizycznej. Są to: sprzedawcy, robotnicy budowlani, kierowcy ciężarówek i autobusów, robotnicy budowlani w wykończeniówce - wynika z danych GUS.

Na liście zawodów deficytowych, gdzie realnie brakuje kandydatów do pracy, 2 na 3 pozycje to praca fizyczna lub produkcyjna. Przykładowo, niedobór kierowców, pracowników magazynowych i budowlanych dotyczy od 75 do 100 proc. obszaru całego kraju. Takie wniosku płyną z Barometru Zawodów.

- Wysokie zapotrzebowanie na pracowników fizycznych i produkcyjnych bezpośrednio wpłynęło na rekordowy przyrost ofert, jaki obserwujemy w tym roku w kluczowych dla rynku kategoriach – mówi Paweł Świderski, dyrektor kategorii Praca w OLX.

- Wyróżniają się transport/spedycja, które obecnie generują o 25 proc. więcej ofert pracy niż w latach 2018-2020 oraz 33 proc. więcej porównując rok do roku. Drugie miejsce to produkcja ze wzrostem ofert o 21 proc. na przestrzeni kilku lat oraz 30 proc. w porównaniu do ubiegłego roku, a dalej - niemal na równi - sprzedaż i obsługa klienta - dodaje.

W porównaniu do ubiegłego roku na OLX mocno wzrosła także liczba ofert w kategoriach prace magazynowe (24 proc.), budowa/remonty (19 proc.), kasjer i pracownik sklepu (16 proc.).

- Trendem, który ma charakter globalny, jest rosnąca rola usług pośredniczących, zwłaszcza związanych z cyklem życia produktu, w coraz większej liczbie transakcji (B2B i B2C). Obserwujemy zmianę modelu zakupowego, w którym coraz więcej kupujemy, więc potrzeba nam analogicznie coraz więcej magazynierów, kurierów czy kasjerów – komentuje zmiany Kinga Makowska, współzałożycielka agencji HRrebels.

W porównaniu do ubiegłego roku, na OLX mocno wzrosła także liczba ofert w kategoriach prace magazynowe (Fot. Shutterstock) Polacy dostrzegają ewolucję pracy fizycznej OLX przeprowadził ogólnopolskie badanie, pytając osoby aktywne zawodowo o postrzeganie pracy fizycznej i świadomość zmian na rynku pracy. Polacy świetnie zdają sobie sprawę z wysokiego zapotrzebowania na pracowników fizycznych i produkcyjnych – jedynie co piąty badany tego nie dostrzega. Zdaniem Polaków, w szczególności pracownicy produkcyjni i remontowo-budowlani są teraz bardziej poszukiwani niż lekarze i pielęgniarki, specjaliści IT czy prawnicy. Polacy mają również generalnie dobrą opinię na temat pracy fizycznej w badanych zawodach. W pytaniu o to, czy jest ona ważna, 90 proc. osób ocenia ją co najmniej na równi z pracą umysłową świadczoną w ramach tej samej firmy. Badani w większości są również przekonani o tym, że praca fizyczna w kluczowych obecnie dla rynku zawodach przeszła ewolucję. Największe zmiany dotyczą ich zdaniem pracy w spedycji i logistyce – 92 proc. Polaków uważa, że 10 lat temu praca w tym sektorze wyglądała zupełnie inaczej. Kolejne miejsca to sprzedaż i obsługa klienta (85,6 proc.), transport/kurierzy (81,7 proc.), produkcja (81,2 proc.), obsługa magazynu (79 proc.). Proporcjonalnie najmniejsze zmiany w specyfice pracy, w opinii badanych, dotyczą pracy w sklepie (71,9 proc.) oraz na budowie i przy remontach (73,5 proc.). Pracownicy są przekonani o tym, że praca fizyczna w kluczowych obecnie dla rynku zawodach przeszła ewolucję (Fot. Shutterstock) Praca fizyczna to także benefity Wiedza o tym, kto jest obecnie najbardziej poszukiwany na rynku pracy oraz dobra opinia Polaków o wadze i ewolucji pracy fizycznej w badanych zawodach nie idą w parze z przekonaniem o dobrym wynagrodzeniu i benefitach. Aż 42 proc. osób w ogóle nie kojarzy najbardziej poszukiwanych obecnie zawodów z jakimikolwiek świadczeniami pozapłacowymi. Benefity, które najczęściej pojawiają się w ofertach największych pracodawców na OLX w topowych kategoriach dla pracy fizycznej i produkcyjnej to kolejno: ubezpieczenie na zdrowie/życie, prywatna opieka medyczna, jasny system premiowy, szkolenia, karta Multisport, zniżki/karta na zakupy w sklepie lub sieciach partnerskich. Listę świadczeń pozapłacowych u największych pracodawców coraz częściej zaczynają uzupełniać również: pełne lub częściowe finansowanie posiłków w pracy, paczki i bony okolicznościowe np. na święta, dofinansowanie wakacji, kursy językowe, wyprawki szkolne. Warto przytoczyć także wyniki badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl., z których wynika, że blisko 4 na 10 pracowników fizycznych nie jest zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia. To zdecydowanie większy odsetek, niż ten dotyczący osób deklarujących odpowiednie zarobki (29 proc.). Grupą badanych, która najczęściej wyrażała pozytywną opinię są budowlańcy – taką opinię wyraziło 41 proc. z nich. Odsetek osób usatysfakcjonowanych z obecnych zarobków w przypadku kierowców, pracowników produkcji i osób świadczących inne usługi jest zbliżony do średniej dla wszystkich grup. Natomiast wyraźnie najmniejszym zadowoleniem cieszyli się magazynierzy (18 proc.).

