W tych zawodach najłatwiej o pracę. Oto najszybciej rozwijające się branże

Europejski Urząd Statystyczny Eurostat opublikował listę dziesięciu najbardziej rozwijających się zawodów w Unii Europejskiej. Według danych dostarczonych przez Eurostat największy procentowy wzrost liczby zatrudnionych w UE w okresie od pierwszego kwartału ubiegłego roku do tego samego kwartału 2022 r. dotyczył osób pracujących przy przygotowywaniu żywności.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Największe wzrosty zatrudnienia odnotowano w branżach, które wyjątkowo mocno odczuły pandemiczne zawirowania.

Największy, przekraczający 25 proc. wzrost zatrudnienia w ciągu ostatniego roku odnotowali pracownicy sektora HoReCa. Mowa o osobach związanych z przygotowaniem żywności, w tym pomoce kuchenne w barach i restauracjach oraz pracownicy cateringu. Ich liczba wzrosła do niespełna 1,4 mln w pierwszym kwartale 2022 roku.

Z raportu Grupy Progres analizującego warunki pracy w sektorze HoReCa wynika, że na przełomie kwietnia i maja do gastronomii oraz cateringu najczęściej poszukiwani byli kucharze (35 proc. ofert), kelnerki i kelnerzy (21 proc. stanowisk), a także kierownicy zmiany (12 proc.) i barmani (10 proc.). Pojedyncze ofert dotyczyły m.in. cukierników (2 proc. rekrutacji).

Zobacz: Sezon wakacyjny puka do drzwi. Oferty są, stawki spadają

Hotelarze i właściciele innych obiektów noclegowych najczęściej szukali superwizorów (31 proc.), recepcjonistów (21 proc.), pokojówek (12 proc.) oraz specjalistów ds. sprzedaży i rezerwacji (6 proc.). Wielu pracodawców z branży HoReCa oferowało także etaty kierownicze – managerów obiektów noclegowych (30 proc. ofert z obszaru hotelarstwa) i managerów konceptu/restauracji (18 proc. wakatów w gastronomii i cateringu).

– Po fali zwolnień nastąpiła fala rekrutacji. Z naszych danych wynika, że są one prowadzone praktycznie na każdy rodzaj stanowisk – od personelu pomocniczego, przez obsługę gości, aż po zarządzanie hotelem czy restauracją. Na pracę mogą liczyć nie tylko nasi rodacy, ale również uchodźcy z Ukrainy, którzy – jeśli nie znają języka – mają możliwość zarabiania na tzw. zapleczu, gdzie ich obowiązki nie są związane z bezpośrednią obsługą gości i liczą się przede wszystkim dostępność od zaraz oraz chęci do pracy, również w trybie zmianowym – komentuje wyniki badań Magda Dąbrowska, wiceprezes Grupy Progres.

Do gastronomii oraz cateringu najczęściej poszukiwani byli kucharze (fot. Pixabay)

Wiceliderem jest znacznie liczniejsza i bardziej zróżnicowana grupa pracowników usług osobistych (personal service workers): pracownicy biur podróży, piloci wycieczek, opiekunowie, sprzątaczki i fryzjerzy.

Na koniec marca w krajach Unii w zawodach związanych z usługami osobistymi pracowało ponad 7,6 mln osób. To o prawie 16 proc. więcej niż wiosną 2021 r., gdy działalność wielu usług ograniczała trzecia fala pandemii.

Nie tylko programiści

Nie dziwi fakt, że jedną z najszybciej rosnących grup zawodowych jest ta związana z nowymi technologiami. W pierwszym kwartale 2022 roku w branży pracowało ponad 4,5 mln specjalistów IT. To o 395 tys. więcej niż rok wcześniej (9,6 proc.).

Polska jest jednym z liderów na rynku IT w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak wynika z raportu opublikowanego przez Emerging Europe („Future of IT 2022”), w całym sektorze teleinformatycznym jest zatrudnionych blisko 445,8 tys. pracowników, co stanowi 2,7 proc. ogólnej puli zatrudnienia. W latach 2016-2022 wynagrodzenia w tym sektorze wzrosły z nieco ponad 1,6 tys. do 2,25 tys. euro obecnie. Z kolei polski eksport ICT wzrósł w tym czasie z 4,8 mld do 8,2 mld euro. Jednym z najmocniejszych segmentów tej branży są gry wideo. Firmy takie, jak CD Projekt czy 11 bit studios, ostatnimi laty z powodzeniem wypromowały polską markę na rynkach zagranicznych.

Przeczytaj: Polska już nie jest informatycznym liderem. Nasza konkurencyjność spada

Wśród zawodów specjalistycznych, zdecydowanymi liderami pod względem tempa wzrostu są specjaliści związani z prawem, ekonomią i kulturą (legal, social and cultural professionals). Grupa, w której obok prawników są ekonomiści, bibliotekarze, dziennikarze i fotografowie, na koniec marca liczyła prawie 3,5 mln pracowników – o 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wzrost liczby zatrudnionych odnotowano także w sektorach: biznes i administracja (7,4 proc,), pracownicy rzemieślnicy i poligrafia (6,7 proc.), technicy teleinformatyczni (5,9 proc.), pracownicy naukowi i inżynierowie (5,7 proc.) oraz kierownicy produkcji i usług specjalistycznych (5,3 proc.).

Spadek liczby zatrudnionych odnotowano wśród pracowników rolnych, leśników i rybaków – o -12,6 proc.