W tych polskich miastach najłatwiej znaleźć pracę (zobacz ranking)

Jak podał GUS, w czerwcu 2023 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 783,5 tys. wobec 802,3 tys. osób miesiąc wcześniej. Z kolei stopa bezrobocia wyniosła 5 proc. wobec 5,1 proc. w maju.

Jeśli jednak popatrzymy na poszczególne regiony w Polsce, to zauważymy, że nie wszędzie jest tak dobrze. Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się od 2,7 proc. w wielkopolskim do 7,6 proc. w warmińsko-mazurskim. Jeśli chodzi o największe miasta, to najniższe bezrobocie odnotowano w Poznaniu (1 proc.), a najwyższe - w Białymstoku (5,2 proc.).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS-u

Gdzie z kolei było najłatwiej o pracę? Jak podaje GUS, w trzech miastach: we Wrocławiu, Katowicach i Opolu na jedną ofertę pracy przypadały tylko 3 osoby bezrobotne. Z kolei w Gdańsku i Krakowie były to 4 osoby.

Na przeciwległym biegunie mamy Białystok, gdzie na jedną ofertę pracy przypadało aż 20 osób. Dwucyfrowy wynik uzyskały również miasta: Lublin (14 osób), Łódź (13 osób), Kielce (10 osób), Warszawa (10 osób), Rzeszów (10 osób) i Szczecin (10 osób).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS-u

