W tych miastach Poczta Polska rekrutuje przed świętami. Jest pełna lista

Poczta Polska podała szczegóły sezonowej rekrutacji. W okresie przedświątecznym tygodniowo pocztowcy doręczą o 50-70 proc. więcej paczek, niż średnio w innych tygodniach roku. Dodatkowe ręce na pokładzie są więc konieczne.

Poczta Polska spodziewa się w tegorocznym okresie przedświątecznym kolejnych rekordów obsłużonych paczek. W ubiegłym roku w okresie listopada i grudnia liczba paczek obsługiwanych stale rosła, a w rekordowym tygodniu grudnia klienci PP nadali o ponad 75 proc. więcej przesyłek, niż średnio tygodniowo w innych okresach roku. W tym sezonie może być podobnie, a w grudniu pocztowcy spodziewają się dni, kiedy liczba paczek może przekroczyć nawet milion.

Dlatego spółka zatrudni dodatkowo co najmniej 1200 osób. Teraz podała w których lokalizacjach jest szansa na dorobienie. Osoby, które będą pracować w sortowniach otrzymają wynagrodzenie w przedziale od 17 zł brutto do 25 zł brutto za godzinę. Dla osób doręczających przesyłki przewidziano stawkę w wysokości 21 zł brutto za godzinę lub 2 zł brutto - 5 zł brutto za doręczoną paczkę. Stawki dla kierowców kierujących pojazdami do 3,5 t. mieszczą się w przedziale 18 zł brutto - 22 zł brutto za godzinę, a dla kierowców pojazdów pow. 3,5 t.: 19 zł brutto - 28 zł brutto za godzinę.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od lokalizacji i zakresu wykonywanych czynności. Osoby, które podejmą pracę na stanowisku pracownika ochrony otrzymają wynagrodzenie obowiązujące na tym stanowisku w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Tutaj Poczta Polska zatrudni przed świętami:

Warszawa - pracownicy sortowni przy ul. Łączyny 8 oraz kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pow. 3,5 t.

Gdańsk – kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pow. 3,5 t., pracownicy do doręczania przesyłek oraz pracownicy sortowni przy ul. Handlowej 4 w Pruszczu Gdańskim.

Szczecin – pracownicy sortowni przy ul. Dworcowej 20b.

Bydgoszcz – kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pow. 3,5 t., oraz pracownicy do doręczania przesyłek,

Grudziądz - kierowca z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pracownicy sortowni w Lisim Ogonie przy ul. Pocztowej 12.

Łomża - kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pracownicy do doręczania przesyłek),

Białystok - pracownicy sortowni przy ul. Welurowej 6 oraz kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pow. 3,5 t.

Olsztyn – pracownicy sortowni przy ul. Partyzantów 39, kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności pow. 3,5 t.,

Ostróda – kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pracownicy do doręczania przesyłek,

Ełk – kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t.

Katowice - pracownicy do doręczania przesyłek oraz pracownicy sortowni przy ul. Mielżyńskiego 5 w Zabrzu.

Kraków - pracownicy sortowni przy ul. Prokocimskiej 6 oraz pracownicy do doręczania przesyłek,

Rudna Mała - pracownicy sortowni przy ul. 47M.

Lublin - pracownicy sortowni przy ul. Wacława Moritza 2.

Kielce - pracownicy sortowni przy ul. Solidarności 24.

Łódź - pracownicy sortowni przy ul. Włókniarzy 227 oraz kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pow. 3,5 t.

Poznań – kierowcy i pracownicy do doręczania przesyłek oraz pracownicy sortowni przy ul. Polnej 120 w Komornikach.

Wrocław - pracownicy sortowni przy ul. Ibn Siny Awicenny 21, kierowcy z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t. oraz pow. 3,5 t. oraz pracownicy do doręczania przesyłek.

Dodatkowo - na umowę o pracę - zatrudnienie będą mogli znaleźć również pracownicy ochrony.

Pracowników sezonowych do swoich centro logistycznych poszukuje również Amazon. Na najgorętszy w handlu czas potrzebuje 10 tys. pracowników. Osoby pracujące od 8 listopada do 26 grudnia otrzymają świąteczny dodatek do podstawowego wynagrodzenia (min. 20 zł za godzinę) w wysokości 4 zł za godzinę, więc łączna stawka początkowa w tym okresie wyniesie 24 zł brutto.

- Osoby, które do nas dołączą, już od pierwszego dnia będą mogły korzystać z tych samych benefitów i świadczeń, co nasi stali pracownicy. Poza tym będą mieli okazję doświadczyć niesamowitej atmosfery, która zawsze panuje w naszych centrach przed Świętami - powiedziała Magdalena Zagrodnik, regionalny kierownik HR w Amazon Fulfillment Poland.

Dodatkowo do końca 2020 firma planuje zwiększyć zatrudnienie o 2 tys. stałych pracowników.