W tych branżach szara strefa wciąż ma się dobrze

Liczba osób w wieku 15-89 lat pracujących w szarej strefie w 2022 roku (przynajmniej raz) wyniosła 342 tys. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r., który był objęty obserwacją w poprzedniej edycji badania modułowego, jest to spadek o ponad 61,1 proc.

Analizując strukturę wykonujących pracę nierejestrowaną według miejsca zamieszkania, zauważyć można różnice w 2022 i 2017 roku.

W 2022 r. wśród wykonujących pracę nierejestrowaną było 59,4 proc. mieszkańców miast (203 tys.), 40,6 proc. stanowili mieszkańcy wsi (139 tys.). W roku 2017 było to odpowiednio: w miastach - 50,6 proc., a na wsi - 49,4 proc.

Analizując poziom wykształcenia, w 2022 r. dwie najliczniejsze grupy (po 29,2 proc.) stanowiły osoby z wykształceniem policealnym lub średnim zawodowym/branżowym oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym. Najmniej liczna grupa to osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (9,4 proc.).

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Praca nierejestrowana jest głównie traktowana jako praca dodatkowa

Podobnie jak w 2017 roku, w ubiegłym roku praca nierejestrowana dla większości osób miała charakter pracy dodatkowej. W 2022 r. udział Polaków traktujących ją jako dodatkowe źródło dochodu w całej zbiorowości pracujących istotnie wzrósł (w 2022 r. stanowił 66 proc., w 2017 r. 52,3 proc.)

Dla około 1/3 tej zbiorowości (dla 34 proc. wszystkich pracujących w szarej strefie) praca ta stanowiła pracę główną.

Czas poświęcony na pracę nierejestrowaną był zróżnicowany. Najliczniejszą grupę zarówno w 2022 r., jak i 2017 r. stanowiły osoby, które w ciągu roku przepracowały w szarej strefie do 5 dni (odpowiednio: 79 tys. osób - 23,1 proc. oraz 244 tys. osób - 27,7 proc.).

Najmniej liczną grupę, bo 4,4 proc., stanowiły w 2022 r. osoby, które w badanym okresie przepracowały od 41 do 60 dni (w 2017 r. było to 6,7 proc.). Co najmniej 61 dni w 2022 r. przepracowało 5,8 proc. (w 2017 było to 9 proc.).

Średnia liczba dni przepracowanych przez osoby wykonujące pracę nierejestrowaną zmniejszyła się w 2022 r. o 2 dni w stosunku do 2017 r. i wyniosła 28 dni.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Budowlanka, ogrodnictwo i transport - to tu najczęściej pracuje się w szarej strefie

Jak wynika z badania, w ubiegłym roku w szarej strefie najczęściej prowadzone były prace dotyczące remontów i napraw budowlano-instalacyjnych. Wykonywała je co piąta osoba zaangażowana w pracę nierejestrowaną (18,7 proc.).

Dużą grupę pracujących w szarej strefie stanowiły osoby zajmujące się pracami ogrodniczo-rolnymi (14,9 proc.), a także usługami transportowymi (6,4 proc.) oraz opieką nad dzieckiem lub starszą osobą (5,8 proc.).

Natomiast w 2017 r. najczęściej prowadzone były prace ogrodniczo-rolne (15 proc.), a drugą pod względem liczebności grupę osób pracujących w szarej strefie stanowiły osoby zajmujące się remontami i naprawami budowlano-instalacyjnymi (11,4 proc.).

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Czym jest praca nierejestrowana i kto może ją wykonywać

Działalność nierejestrowana jest specjalną formułą prawną, która pozwala na przetestowanie prowadzenia biznesu osobom, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej lub chcą dorobić do swojej pensji.

Na podstawie art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców działalność nierejestrowana nie może być traktowana jako „normalna" działalność gospodarcza przede wszystkim z powodu limitu przychodów.

Od lipca 2023 roku z powodu podniesienia wysokości minimalnego wynagrodzenia podniesiono próg przychodów, poniżej którego nie jest wymagana rejestracja działalności gospodarczej.

Wysokość przychodów dopuszczalnych w ramach działalności nierejestrowanej stanowi 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Od lipca miesięczny przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekroczyć kwoty 2 700 zł brutto.

Taką formę działalności może założyć wyłącznie osoba fizyczna, która nie wykonywała działalności gospodarczej w ciągu ostatnich pięciu lat. Dotyczy to również osób, które wykonywały działalność gospodarczą poza granicami Polski. Zarabiać w ten sposób mogą także osoby niepełnoletnie, rolnicy, bezrobotni i urzędnicy.

Działalność nierejestrowana nie może obejmować aktywności, co do której potrzebne jest dodatkowe zezwolenie lub koncesja.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl