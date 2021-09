W tych branżach czeka nas wysyp nowych miejsc pracy. Liczba ofert wkrótce wystrzeli

Z raportu ManpowerGroup wynika, że zarówno w budownictwie, jak i w sektorze produkcji przemysłowej prognoza netto zatrudnienia osiągnęła poziom +20 proc. Oznacza to, że chęć pozyskiwania nowych pracowników w budownictwie jest najwyższa od trzech lat, a w sektorze produkcji przemysłowej – od dwóch. Kandydaci mogą więc spodziewać się wielu ofert czekających na nich na rynku.

Najnowszy „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wskazuje, że IV kwartał 2021 roku będzie sprzyjał osobom poszukującym pracy. Powiększenie swoich zespołów planuje aż 17 proc. firm. Redukcje etatów przewiduje natomiast tylko 5 proc. organizacji.

Zdecydowana większość pracodawców (74 proc.) chce pozostawić liczbę pracowników na niezmienionym poziomie, a 4 proc. nie wie jeszcze, jak będzie kształtowało się zatrudnienie w ich firmie w nadchodzących trzech miesiącach.

Obliczona na podstawie tych danych prognoza netto zatrudnienia (różnica między odsetkiem firm planujących wzrost a odsetkiem planującym spadek liczby etatów) po korekcie sezonowej osiągnęła poziom +11 proc. Wskaźnik wzrósł w porównaniu z ubiegłym kwartałem o 3 punkty procentowe i jest najwyższym wynikiem od I kwartału 2019 roku. Aktualne plany rekrutacyjne przedsiębiorców są też zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy prognoza netto zatrudnienia wynosiła zaledwie +4 proc.

- Dane zawarte w najnowszym raporcie potwierdzają, że optymizm polskich pracodawców rośnie, a chęć rozbudowywania zespołów jest wśród nich coraz silniejsza. Odsetek firm, które w najbliższych miesiącach planują zatrudniać nowych pracowników, wrócił do wskazań notowanych przez nas w 2018 roku, czyli w okresie rekordowego zapotrzebowania na pracowników. Pozytywną informacją jest również malejący odsetek firm, które nie znają swoich planów rekrutacyjnych, co z kolei potwierdza rosnącą pewność biznesową polskich pracodawców - mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

- Realizacji planów związanych z rozbudowywaniem zespołów nie ułatwia najwyższy od lat niedobór kadr na rynku, który w świetle trwającej nadal pandemii może być zaskoczeniem. Organizacje podejmują dodatkowe działania, by przyciągnąć pożądane talenty. Najwięcej z nich zachęca do podjęcia pracy poprzez dodatkowe szkolenia i możliwości rozwoju, premie, oferując większą elastyczność w zakresie realizacji zadań oraz podwyższając wynagrodzenie początkowe. Jedna trzecia polskich firm decyduje się na obniżenie swoich oczekiwań od kandydatów dotyczących doświadczenia i posiadanych umiejętności, a także zwiększając pakiet benefitów - dodaje Iwona Janas.

Tutaj ofert pracy będzie najwięcej

Duże zapotrzebowanie na ręce do pracy zgłaszają również restauracje i hotele (+14 proc.), które po długim okresie stagnacji lub wręcz redukcji zatrudnienia wynikającej z pandemii COVID-19 już drugi kwartał z rzędu zamierzają dość intensywnie rozbudowywać swoje zespoły.

Mniejsza konkurencja o pracowników będzie odczuwana w sektorze innych usług (+9 proc.), handlu detalicznym i hurtowym (+7 proc.) oraz finansach i usługach dla biznesu (+7 proc.). Nadal jednak perspektywy znalezienia zatrudnienia w tych sektorach będą stosunkowo optymistyczne.

Najmniej rekrutacji przewidują firmy reprezentujące inne obszary produkcji. Obliczona na podstawie ich deklaracji prognoza netto zatrudnienia wynosi +5 proc.

Źródło: ManpowerGroup

Przyciągnąć nowych pracowników zamierzają przede wszystkim duże firmy. Deklarowana przez nie prognoza netto zatrudnienia wynosi +18 proc. i zbliża się do poziomu, jaki osiągała przed pandemią. Średnie i małe organizacje notują wskaźniki wynoszące odpowiednio +11 proc. i +10 proc., świadczące o dość dużej chęci rozbudowywania swoich zespołów. Najbardziej ostrożne plany rekrutacyjne przedstawiają mikroprzedsiębiorstwa (+5 proc.).

O tym, że rynek pracy rozkwita, świadczą również dane z raportu Grant Thornton i Element. Sierpień był kolejnym miesiącem z rzędu, w którym liczba ofert pracy przebiła nawet przedpandemiczne poziomy. Pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych aż 317,6 tys. nowych ofert pracy. Jest to o 1/3 wyższy wynik niż w analogicznym miesiącu 2020 roku, ale też o 4 proc. wyższy niż w sierpniu dwa lata temu, kiedy gospodarka kwitła i nikt jeszcze nie przewidywał pandemii.

- Od kilku miesięcy rynek pracy niesamowicie nas zaskakuje. Z każdą edycją naszego raportu właściwie możemy otwierać nowego szampana - rynek pracy w Polsce nie tylko okazał się odporny na pandemię i lockdowny, ale też błyskawicznie odbudował się po tych wstrząsach, a nawet przebił najbardziej optymistyczne scenariusze i pokazuje już siłę, jakiej nie widzieliśmy nawet przed pandemią. A - przypomnijmy - rok 2019 i tak był niesamowicie dobry dla polskiego rynku pracy - komentuje wyniki raportu Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.

- Oczywiście być może przed nami kolejna, jesienna fala zakażeń koronawirusem i wskaźniki makroekonomiczne znowu mogą się pogorszyć. Jednak widząc to, co dzieje się od półtora roku, jestem niemal pewna, że polscy pracodawcy i pracownicy przejdą ten okres w bardzo dobrej formie - dodaje.

Gdzie będzie najłatwiej o pracę?

W IV kwartale 2021 roku najintensywniejszej rywalizacji o kadry można spodziewać się w regionie południowym (+15 proc.) oraz centralnym (+14 proc.). To duża zmiana w stosunku do ubiegłych kwartałów tego roku - od lipca do września pracodawcy z tych regionów należeli bowiem do grupy najmniej otwartej na rekrutację nowych pracowników.

Pomiędzy październikiem a grudniem aktywne powiększanie swoich zespołów planują również organizacje zlokalizowane na południowym zachodzie (+12 proc.) oraz północnym zachodzie (+10 proc.), choć w porównaniu z poprzednim kwartałem chęć pozyskiwania kandydatów w tych regionach nieznacznie spadła.

Najmniejsze, choć niemałe zapotrzebowanie na ręce do pracy zgłaszają firmy z północnej (+7 proc.) oraz wschodniej Polski (+6 proc.).

Polska na tle EMEA

Badaniem ManpowerGroup objętych zostało 26 rynków z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Wyniki wskazują, że na największą liczbę ofert pracy mogą liczyć mieszkańcy Holandii, notującej prognozę +40 proc. Duża konkurencja o personel przewidywana jest także we Francji (+37 proc.), Irlandii (+34 proc.), Hiszpanii (+32 proc.) i Wielkiej Brytanii (+32 proc.).

Dobre perspektywy dla kandydatów są również w Niemczech (+28 proc.). Polska, z wynikiem +11 proc., plasuje się raczej w końcówce rankingu. Mniejsze zapotrzebowanie na ręce do pracy deklarują już tylko pracodawcy z Czech (+10 proc.), Słowacji (+10 proc.), Węgier (+9 proc.), Szwajcarii (+8 proc.) oraz Republiki Południowej Afryki, w której przedsiębiorcy prognozują redukcje etatów (-2 proc.).