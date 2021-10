W tej kwestii firmy popełniają duży błąd. Może ich on słono kosztować

Onboarding ponad połowy Polaków trwał nie więcej niż tydzień, z czego co piąty zapytany miał tylko jeden dzień na zapoznanie się z nowym miejscem pracy. Tymczasem 41 proc. pracowników potrzebuje ponad miesiąca na wdrożenie w obowiązki zawodowe i kulturę nowego pracodawcy - wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Gamfi.

Firmy w Polsce bardzo szybko zamykają proces wdrożenia nowych członków załogi (Fot. Shutterstock)

Pracodawcy nie trafiają w potrzeby pracowników, i dają im zbyt mało czasu na wdrożenie się w nowym miejscu pracy.

A to błąd. Zamknięcie tego procesu w zbyt krótkim czasie może okazać się dotkliwe dla pracodawcy i jego podwładnego. Źle wdrożona osoba może po okresie próbnym zostać uznana za mało wartościowy "nabytek" i w konsekwencji zwolniona lub sama zrezygnować z pracy.

Ponad miesiąc czasu na onboarding miało 12 proc. zatrudnionych w MŚP, 18 proc. przedstawicieli dużych firm oraz 28 proc. pracowników największych organizacji zatrudniających powyżej tysiąca osób.

Badanie zrealizowane na zlecenie Gamfi, firmy tworzącej aplikację do wdrażania pracowników wspieraną grywalizacją, wskazuje, że firmy w Polsce bardzo szybko zamykają proces wdrożenia nowych członków załogi. W przypadku 56 proc. zapytanych trwał on niecały tydzień, z czego 21 proc. tylko jeden dzień zapoznawało się z nową organizacją, a 35 proc. od 2 do 6 dni.

Zaledwie 16 proc. pracowników miało więcej niż 1 miesiąc na wdrożenie się w nowe obowiązki zawodowe i kulturę nowego pracodawcy. Co ciekawe, 8 proc. pracowników w ogólnie nie doświadczyło onboardingu.

Tymczasem potrzeby pracowników są znacznie większe. Aż 41 proc. z nich czuło się w pełni przygotowanymi do pełnienia swoich obowiązków po upływie kilku miesięcy, a 23 proc. potrzebowało na to od 1 do 4 tygodni. 29 proc. „weszło” w nową organizację w ciągu tygodnia, z czego 12 proc. w ciągu jednego dnia.

- Onboarding to proces wieloetapowy: zaczyna się od kwestii formalnych, procesowanych jeszcze przed pierwszym dniem pracy, a następnie przechodzi we wdrożenie teoretyczne i kluczowe wdrożenie praktyczne. Z tego punktu widzenia jest to proces obejmujący całą organizację, angażujący działy IT i HR, menedżerów i współpracowników, i w praktyce trwa od 3 do 9 miesięcy. Zamknięcie tego procesu w zdecydowanie krótszym czasie może okazać się dotkliwe dla pracodawcy i jego podwładnego. Źle wdrożona osoba może po okresie próbnym zostać uznana za mało wartościowy "nabytek" i w konsekwencji zwolniona lub sama zrezygnować z pracy. To powoduje wielotysięczną stratę nakładów poniesionych na wdrożenie i zwiększa koszty rekrutacji. Koło się zamyka - komentuje Adrian Witkowski, prezes i współzałożyciel Gamfi.

Dagmara Sobolewska, dyrektor pionu HR w Grupie Erbud nie ma wątpliwości, że przemyślany i zaplanowany onboarding opłaca się. - Wszyscy są wygrani. Pracownik, bo łagodzimy jego stres. Koledzy z pracy, bo taki „nowy” sprawniej się wdraża, zadaje mniej pytań, wszystko ma wyjaśnione i napisane. No i wreszcie – zyskuje firma, bo według Harvard Business Review organizacje z ustandaryzowanym procesem wdrożeniowym raportują o 62 proc. większą wydajność nowych pracowników - wymienia korzyści. Wielkość firmy ma znaczenie Od 2 do 6 dni - to dominujący czas onboardingu w każdej firmie bez względu na wielkość. Wskazało na niego 34 proc. przedstawicieli sektora MŚP, 45 proc. zatrudnionych w dużych firmach (od 250 do 999 pracowników) i 28 proc. osób z największych organizacji z ponad 1000 pracowników na pokładzie. W każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, pracownicy potrzebują zdecydowanie więcej czasu na wdrożenie, bo ponad miesiąc. Dopiero po takim czasie 39 proc. przedstawicieli MŚP, 49 proc. przedstawicieli dużych firm i 46 proc. przedstawicieli największych organizacji nabierają poczucia, że są w pełni przygotowani do pełnienia swoich obowiązków. Wyniki badania Gamfi wskazują, że im większa firma tym poświęca więcej czasu na wdrożenie pracownika do swojej organizacji. W sektorze mikro, małych i średnich firm onboarding trwał co najmniej miesiąc tylko w przypadku 12 proc. osób, w dużych zadeklarowało tak 18 proc., a w największych organizacjach 28 proc. zapytanych. Z jednodniowym wdrożeniem możemy spotkać się w każdej firmie, jednak w większych zdecydowanie rzadziej. 24 godziny, a jeśli przyjąć tylko czas pracy to 8 godzin, trwał proces wdrożenia się w nowe miejsce pracy w przypadku co czwartego przedstawiciela MŚP (23 proc.), co siódmego reprezentanta dużego przedsiębiorstwa (14 proc.) oraz co piątego pracującego dla największych organizacji (18 proc.). Onboarding w czasach pandemii Gdy zamieniono firmowe biuro na home office, również rekrutacja i onboarding przeniosły się do sieci. Jak wyglądało wirtualne powitanie nowego pracownika? W Netguru w pierwszym dniu dedykowany zespół łączył się ze wszystkimi nowymi osobami na wspólnym spotkaniu online - koniecznie z włączonymi kamerami. - Myślę, że obecnie szczególnie ważne jest, żebyśmy mieli poczucie, że po drugiej stronie jest człowiek – kolega czy koleżanka z pracy, a nie "awatar". Rozpoczynamy od krótkiego przywitania i przedstawienia się sobie nawzajem, co sprzyja dobrej atmosferze i budowaniu relacji. Treść sesji onboardingowych pozostaje niezmieniona; niektóre z nich wydłużyliśmy, by mieć więcej czasu na pytania i wyjaśnienia – opowiadał Przemysław Kotecki, head of operations w Netguru. Dla każdej grupy onboardingowej tworzony jest osobny kanał na Slacku – tego rodzaju kontakt sprzyja podtrzymywaniu relacji nawiązanych w czasie onboardingu. Nowi pracownicy mogą także zadawać pytania i wyjaśniać pojawiające się wątpliwości. Mogą również wymieniać się doświadczeniami z pierwszych dni w pracy; firma zaś może przekazywać dodatkowe wiadomości i dokumenty, a także przypominać o ważnych, nadchodzących wydarzeniach lub deadlinach, jak na przykład wybór ubezpieczenia medycznego czy spotkanie z menedżerami. Standardem w Netguru pozostaje również przydzielanie każdej nowej osobie mentora oraz lidera; oferują oni wsparcie przy "wdrożeniu stanowiskowym". Mentor przez pierwszy miesiąc dopomaga podopiecznemu w nowej roli, wprowadza w zasady działania zespołu i przechodzi przez checklistę onboardingową. - Lider, czyli przełożony, również towarzyszy nowej osobie od pierwszych dni, wyznaczając wraz z nią cele i dzieląc się feedbackiem. Praca zdalna jest zakorzeniona w tożsamości naszej firmy, dlatego sama zmiana formy onboardingu na zdalną nie wpłynęła znacząco na działanie liderów i mentorów – komentuje Przemysław Kotecki. Kinga Bukowska, która do zespołu Netguru dołączyła 5 października 2020 r. jako junior project manager, potwierdzała skuteczność onboardingu online. - Plan otrzymaliśmy wcześniej, więc mogliśmy się odpowiednio przygotować i rozpocząć jego realizację bez problemów. Wszystkie informacje przekazywane były w jasny sposób, a wszelkie wątpliwości rozwiązywane na bieżąco – opowiadała Kinga Bukowska. – Ważne dla mnie było też to, że przy każdej rozmowie wszyscy mieliśmy włączone kamerki. Pozwoliło to zachować interakcję, której brakuje na telekonferencjach. Widać było starania zespołu community, aby jak najbardziej oddać charakter normalnego onboardingu – np. w czasie przerw spotykaliśmy się na wirtualnej kawie. Shadowing zamiast trenera Warto wspomnieć o ciekawym sposobie na wdrożenie nowej osoby w obowiązki, który był praktykowany w niektórych firmach przed pandemią. Chodzi o shadowing, który polega na obserwacji osoby zajmującej konkretne stanowisko. Nowy pracownik jest cieniem doświadczonego kolegi po fachu. Nowicjusz jest obecny przy realizacji wszelkich zadań, uczestniczy w spotkaniach biznesowych i zebraniach czy przysłuchuje się rozmowom telefonicznym. Poznaje w ten sposób zasady obowiązujące w nowej organizacji i uczy się, jak w niej pracować. – Niektóre stanowiska są na tyle specyficzne, że trudno znaleźć nowego pracownika o odpowiednich kompetencjach. W związku z tym wiele firm decyduje się na powierzenie przygotowania nowego pracownika jego odchodzącemu poprzednikowi. Przez obserwację działań starszego kolegi, świeżo pozyskany pracownik zapoznaje się ze swoimi nowymi obowiązkami, a także uczy się powielania schematów wypracowanych przez poprzedników – mówi Tamara Bieńkowska, trener i coach specjalizujący się w sztuce prowadzenia sporów. Shadowing pozwala pracownikom na zdobycie praktycznej wiedzy na konkretnym stanowisku. Dla niektórych jest zdecydowanie ciekawszym narzędziem niż lektura opisów stanowisk czy procedur ułatwiających wdrożenie pracowników. Pozwala zobaczyć, a przez to zrozumieć, niuanse danej pracy. To także dobra okazja, by poznać lepiej współpracowników. - Shadowing sprzyja budowaniu relacji, bo daje możliwość uczestniczenia w spotkaniach z innymi pracownikami, odwiedzania klientów, uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach, a przez to lepszego zaznajomienia się z pracą wykonywaną przez różne osoby – ocenia Bieńkowska.

