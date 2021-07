W tej branży to pracownicy dyktują warunki, a firm nie stać już na podwyżki

Braki kadrowe, wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów i konieczność zatrudniania pracowników ze Wschodu. Z tymi wyzwaniami mierzą się pracodawcy w branży przemysłowej.

Przemysł to sektor, w którym przedsiębiorcy pomimo pandemii zamierzają powiększać swoje zespoły w trzecim kwartale bieżącego roku (lipiec-wrzesień). Jak wynika z analizy ManpowerGroup, chęć pozyskania nowych talentów zgłasza co ósma firma. Pomiędzy lipcem a wrześniem zwolnienia przewiduje tylko 1 proc. firm.

Prognoza netto zatrudnienia (różnica procentowa pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia) dla sektora produkcji przemysłowej osiągnęła poziom +13 proc. Stosunkowo wysoki wynik sugeruje, że chęć powiększania zespołów jest wśród pracodawców dosyć duża.

W porównaniu z ubiegłym kwartałem zapotrzebowanie na ręce do pracy wzrosło - wskaźnik dla miesięcy kwiecień-czerwiec był bowiem o 2 punkty procentowe niższy od tego notowanego obecnie. Przedsiębiorcy są zdecydowanie bardziej otwarci na pozyskiwanie nowych pracowników niż rok temu. W III kwartale 2020 roku prognoza netto zatrudnienia dla sektora produkcji przemysłowej wynosiła -7 proc. i świadczyła o zamiarze znacznego redukowania etatów w wielu firmach.

- Pomimo trwającej pandemii COVID-19 sytuacja sektora produkcji przemysłowej jest dość dobra, co wpływa na stosunkowo dużą dynamikę rynku pracy w tym obszarze. Przed pracodawcami stoi jednak wiele wyzwań. Część organizacji przenosi swoje procesy operacyjne z różnych części globu właśnie do Polski, zwiększając tym samym popyt na pracowników. W zaistniałej sytuacji wśród firm wzmaga się rywalizacja o talenty i rośnie potrzeba opracowywania efektywnej strategii rekrutacyjnej, która pozwoli im przyciągnąć kandydatów. W związku z coraz wyższym niedoborem talentów pracodawcy muszą liczyć się też z tym, że po dużych inwestycjach związanych z dostosowywaniem fabryk do zaostrzonych rygorów i wymagań sanitarnych będą musieli sprostać rosnącej presji na wynagrodzenia – stwierdza Piotr Skierkowski, ekspert rynku pracy z ManpowerGroup.

Skierkowski zaznacza, że sytuacja na rynku jest korzystna dla pracowników, jednak kandydaci, którzy chcą zdobyć ciekawą pracę z atrakcyjną ofertą finansową, muszą nastawić się na nieustanny rozwój i podnoszenie swoich kompetencji, by odpowiadać na potrzeby pracodawców.

- W wielu przypadkach konieczne może okazać się wręcz całkowite przekwalifikowanie, ponieważ wraz z postępującą rewolucją technologiczną zapotrzebowanie na umiejętności dynamicznie się zmienia. Obecnie w sektorze produkcji przemysłowej brakuje przede wszystkim doświadczonych pracowników produkcyjnych oraz specjalistów dysponujących umiejętnościami technicznymi. Trudne jest również przyciągnięcie ekspertów ds. IT, co w dobie rosnącej automatyzacji produkcji jest realnym problemem dla firm. Wyzwania związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych pracowników oznaczają potrzebę wyszkolenia lub przekwalifikowania kadry w celu zapewnienie organizacji wymaganych kompetencji – ocenia Piotr Skierkowski.

Wielkopolska szuka kadr

Województwo wielkopolskie to region, gdzie w sektorze przemysłowym trwa wyjątkowo ostra walka o pracowników. Charakteryzuje go najniższa stopa bezrobocia w Polsce. Jak podaje GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce wyniosła na koniec czerwca tego roku jedynie 3,5 proc. W praktyce dla pracodawców oznacza to duże trudności z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry - problem jest wyraźnie widoczny w sektorze przemysłowym.

Rekruterom pracującym w firmach przemysłowych największe trudności sprawia znalezienie pracowników z doświadczeniem w utrzymaniu ruchu. Braki kadrowe dotyczą fachowców pracujących na stanowiskach inżynierów, mechaników, automatyków, elektroautomatyków czy elektryków. Oczekiwania finansowe tych specjalistów są wysokie, a firmy często nie mają odpowiednio dużych budżetów, aby móc ich zatrudnić.

- Oferty wynagrodzeń różnych organizacji są na podobnym poziomie, więc kwestie finansowe nie są w tym przypadku motywatorem do zmian zawodowych. Często barierę dla kandydatów stanowi też konieczność dużej dyspozycyjności, która wynika ze specyfiki samego stanowiska lub pracy danej organizacji, m.in. praca na trzy zmiany i praca w weekendy. Barierą może być też lokalizacja firmy. Jeszcze kilka lat temu ten problem nie był tak widoczny. Dziś, rozmawiając z pracodawcami, od większości słyszę, że mają problem z pozyskaniem pracowników w obszarze utrzymania ruchu – mówi Izabela Jankowska, team leader HRK Poznań.

Braki kadrowe w logistyce

Obszar logistyki również boryka się z deficytem pracowników i wykwalifikowanych kandydatów. Organizacje zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników na konkretne stanowiska - nie tylko specjalistyczne, ale też wykonawcze. Obecnie najwięcej otwartych rekrutacji w logistyce dotyczy stanowisk dla logistyków, zakupowców technicznych, specjalistów ds. magazynowania, ale też szczebla kierowniczego w tym obszarze.

Jak zauważa ekspertka HRK, trudności z pozyskaniem pracowników wynikają głównie z ich niechęci do podejmowania niskopłatnych i mało rozwojowych prac.

- Problem ze stanowiskami najniższego szczebla był już od długiego czasu, dlatego coraz częściej wspomagamy się rekrutacją pracowników z zagranicy, w dużej mierze ze Wschodu. Nie znam organizacji, która obecnie nie miałaby problemu z zatrudnieniem pracowników na te najniższe stanowiska wykonawcze, czy to produkcyjne czy na przykład magazynowe. Zdecydowana większość firm ma duże zapotrzebowanie na pracowników w tym obszarze, a rąk do pracy brakuje – dodaje Jankowska.

Obszar logistyki boryka się z deficytem pracowników i wykwalifikowanych kandydatów (Fot. Shutterstock)

O tym, że nie tylko na wielkopolskim rynku pracy, ale także w całej Polsce rekruterzy muszą się natrudzić, by znaleźć kandydatów z obszaru logistyki, możemy przeczytać także w raporcie „Logistyka w Polsce”, który przygotował ManpowerGroup we współpracy z Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. W planach ponad połowy firm jest inwestycja w pozyskiwanie nowych pracowników (54 proc.).

- Polskie przedsiębiorstwa prowadzą na bieżąco monitoring efektywności działań logistycznych poprzez raportowanie wskaźników logistycznych, dzięki temu mogą poprawiać swoje procesy i lepiej obsługiwać klientów. Menedżerowie i właściciele firm zamierzają cały czas to polepszać, między innymi dzięki inwestycjom w rozwiązania technologiczne, takie jak automatyzacja i robotyzacja w magazynach, autonomiczne wózki AGV i Big Data. Ważnym sygnałem jest to, że 54 proc. firm chce w tym roku inwestować w nowych pracowników. Mniej niż połowa badanych prowadzi sprzedaż przez internet, co oznacza, że jest w tym obszarze jeszcze duży potencjał rozwojowy, ale też sporo wyzwań, bo logistyka e-commerce jest bardziej skomplikowana niż handlu tradycyjnego – wymaga nie tylko innej infrastruktury, ale także pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami - mówi dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania.

Małe doświadczenie, duże oczekiwania

Widocznym trendem na wielkopolskim rynku pracy w branży przemysłowej są szybujące w górę oczekiwania finansowe kandydatów, co niekoniecznie znajduje odzwierciedlenie w ofertach firm. Zdaniem Izabeli Jankowskiej, jest to o tyle niepokojące zjawisko, że liczne organizacje utrzymują poziomy wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie, lub nieznacznie je zwiększa.

- Oczekiwania kandydatów mocno wzrosły, a wiele organizacji nie może sobie obecnie pozwolić na podwyższenie poziomu wynagrodzeń pracowników. Wpływa na to wiele czynników gospodarczych, ale też trwające wciąż odrabianie strat z ubiegłego, trudnego dla wielu sektorów rynku, roku. Prowadzę aktualnie kilka rekrutacji, gdzie budżety dla kandydatów są niestety zbyt niskie, a konkurencyjne firmy płacą nieco lepiej. Wówczas pojawia się spory problem ze znalezieniem kandydata, który dysponuje odpowiednimi doświadczeniem. Konieczna jest więc pewna elastyczność w podejściu do oczekiwanych kompetencji rekrutowanych osób ze strony organizacji, dla której danego specjalisty szukamy. Jeśli jest z tym trudność, proces rekrutacji bardzo często się przedłuża. Jeszcze kilka lat temu, sporadycznie zdarzały się sytuacje, gdy kandydat był droższy np. o 20-30 proc. od proponowanego budżetu, a więc od założeń klienta. Dziś niestety coraz częściej staje się to standardem – zauważa Jankowska.

Innym dobrze widocznym trendem jest wymagająca postawa młodych osób, a więc pracowników z rocznym czy dwuletnim doświadczeniem. Często są to osoby po stażach, praktykach lub będące jeszcze studentami zaocznymi, ale ich oczekiwania finansowe są takie same, jak pracowników z 2- czy 3-letnim stażem zawodowym, czyli dwukrotnie bardziej doświadczonych.

- Ci młodzi ludzie zostali do tego przyzwyczajeni, nauczyli się dyktować swoje warunki, wiedząc, że jest ich po prostu mało na rynku - myślę na przykład o absolwentach Politechniki Poznańskiej. Mamy coraz bardziej widoczny rynek pracownika i młodzi ludzie wstępujący na rynek pracy, doskonale zdają sobie z tego sprawę. Spotykam się z tym, że taki młody człowiek, będący już inżynierem po obronie czy posiadający rok doświadczenia zdobytego na stażu (lub studiach dualnych), mówi wprost podczas rozmowy rekrutacyjnej, że aktualnie ma 3 oferty pracy, z których może wybrać dla siebie po prostu najkorzystniejszą. Często oczywistym jest to, że poza aspektami rozwojowymi, decydującą rolę odegra tutaj kwestia wynagrodzenia - komentuje ekspertka HRK.

Niektóre organizacje, nie mogąc zwiększyć wynagrodzeń, próbują zachęcić kandydatów między innymi poprzez benefity. Najczęściej proponowane są dofinansowania do posiłków, żywnościowe paczki świąteczne, czy autobusy pracownicze zapewniające darmowe przewozy z domu do pracy i z pracy do domu. Zwłaszcza ostatnia propozycja jest ciekawym rozwiązaniem, szczególnie dla pracowników, którzy mieszkają w małych miejscowościach i mają problem z dojazdem do pracy, bo np. nie posiadają własnego środka transportu. Standardem stała się już prywatna opieka medyczna, karta sportowa czy dodatkowe ubezpieczenie.

Niektóre organizacje, nie mogąc zwiększyć wynagrodzeń, próbują zachęcić kandydatów między innymi poprzez benefity (Fot. Shutterstock)

Bierni kandydaci

Niechęć do zmian zawodowych wśród kandydatów w branży przemysłowej widać również po tym, że nie szukają oni aktywnie nowego miejsca pracy. Da się to dostrzec chociażby w sytuacji, gdy opublikowane ogłoszenie o pracę ma kilkaset odsłon, a nie ma żadnego odzewu ze strony kandydatów lub jest on znikomy. Sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie firm oddalonych od większych miast o kilkadziesiąt kilometrów, ale również tych zlokalizowanych w sercu Poznania lub jego bardzo bliskich okolicach.

- Ludzie śledzą, co dzieje się na rynku, czytają ogłoszenia, ale nie aplikują. Trudne jest też to, że nawet jeśli kandydat zdecyduje się na udział w procesie i zacznie rozmowy z potencjalnym pracodawcą, to nierzadko się z nich wycofuje bez podania konkretnej przyczyny lub na końcowym etapie procesu nie przyjmuje oferty. Pomimo tego, że oferta jest w budżecie proponowanym przez kandydata, wybiera on kontrofertę od obecnego pracodawcy. Ludzie zostają w organizacjach, które dobrze znają, a nierzadko szukają ofert pracy, żeby polepszyć sobie warunki finansowe w obecnym miejscu zatrudnienia – komentuje Jankowska.

Szansa dla obcokrajowców

W takiej sytuacji odpowiedzią na problemy pracodawców z pozyskaniem kompetentnym pracowników są osoby ze Wschodu, dla których Wielkopolska stała się bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy. Coraz więcej pracowników, zwłaszcza z Ukrainy, znajduje tu zatrudnienie. Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców w marcu na terenie Wielkopolski pracowało ponad 29 tys. pracowników z Ukrainy.

Wiele firm we własnym zakresie stara się o pozyskanie takich pracowników, współpracując z agencjami pracy tymczasowej, które z kolei podejmują współpracę z firmami działającymi na Ukrainie. Póki co takie rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza, bo dzięki tym pracownikami udaje się zapełnić luki kadrowe w przedsiębiorstwach. Nie są to wyłącznie nisko wykwalifikowane osoby, ale też np. inżynierowie, specjaliści, brygadziści. Często są to osoby, które bardzo szybko uczą się, wykorzystują swoją szansę i awansują na wyższe stanowiska - takich przypadków jest coraz więcej.