W tej branży praca była, jest i będzie. Ponad 90 proc. firm planuje rekrutacje

Rosnąca presja płacowa oraz popularyzacja pracy zdalnej to dwa największe wyzwania, jakie w tym roku staną przed branżą nowoczesnych usług dla biznesu. Sytuacji pracodawców nie ułatwia kontynuacja silnej konkurencji o pracowników, dyktowanej rozwojem istniejących oraz powstawaniem nowych centrów w Polsce.

Pracodawcy z branży BSS (nowoczesnych usług dla biznesu, business services sector - red.) jako największą barierę w osiągnięciu celów strategicznych firmy wskazali rosnące koszty prowadzenia działalności (40 proc.), na co wpływ ma m.in. wzrost kosztów zatrudnienia, oraz niedobór kandydatów do pracy (19 proc.).

Rekrutacje w roku 2023 planuje prowadzić 91 proc. pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, co stanowi wynik o zaledwie 8 pkt. proc. niższy względem ubiegłorocznego.

Podniesienie wynagrodzeń w roku 2023 znalazło się w planach 84 proc. firm z sektora BSS. Podwyżki najczęściej (62 proc. wskazań) będą jednak wynosić mniej niż 10 proc.

W perspektywie inwestorów Polska jest lokalizacją coraz droższą, w której pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi wyzwanie z uwagi na wysoką konkurencję na rynku pracy. Potwierdza to tegoroczny Raport płacowy Hays dla sektora usług biznesowych. Pracodawcy z branży BSS (business services sector), jako największą barierę w osiągnięciu celów strategicznych firmy wskazali rosnące koszty prowadzenia działalności (40 proc.), na co wpływ ma m.in. wzrost kosztów zatrudnienia, oraz niedobór kandydatów do pracy (19 proc.).

Natomiast jak wskazują eksperci Hays, polski sektor BSS nadal jest postrzegany jako "oferujący atrakcyjny stosunek ceny do jakości i posiadający bogate portfolio projektów inwestycyjnych zakończonych sukcesem". Są to czynniki, które przyciągają do kraju firmy poszukujące lokalizacji dla skomplikowanych procesów biznesowych, wymagających doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry.

Są trudności, są plany rekrutacyjne

Pomimo zmiany nastrojów gospodarczych na rynku pracy w sektorze BSS obserwowane jest stałe, bardzo wysokie zapotrzebowanie na pracowników o różnej specjalizacji i poziomie doświadczenia.

Jak wynika z badania Hays, sytuacja nie ulegnie zmianie na przestrzeni najbliższych 12 miesięcy. Rekrutacje w roku 2023 planuje prowadzić 91 proc. pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, co stanowi wynik o zaledwie 8 pkt. proc. niższy względem ubiegłorocznego.