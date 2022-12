W tej branży kryzysu nie widać. 6 na 10 firm planuje nowe rekrutacje

Pracownicy sektora przemysłowo-logistycznego nie powinni się bać o swoje posady, bo redukcje etatów zakłada tylko 6 proc. firm.

Większość planuje poszukiwać nowych pracowników. Przedstawiciele sektora na pytanie, czy planują zwiększyć lub zmniejszyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w 58 proc. wskazują na wzrost, a 36 proc. utrzymanie zatrudnienia.

Wyróżniają się firmy logistyczne – 68 proc. spodziewa się wzrostu zatrudnienia i nie ma w ogóle planów związanych z redukcją etatów.

Z raportu CBRE i Panattoni podsumowującego trzeci kwartał 2022 r. wynika, że zasoby powierzchni przemysłowo-logistycznych w Polsce przekroczyły 27 mln metrów kwadratowych. Jest to wzrost o 19 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.

- W otoczeniu rosnących wyzwań gospodarczych, wśród których najważniejsze to inflacja, wyższe koszty prowadzenia działalności czy spadająca liczba zamówień, sektor logistyki pozostaje silny i nastawiony na dynamiczny rozwój. Większość przedstawicieli tej branży zakłada wzrost obrotów, a co się z tym wiąże również wzrost zatrudnienia. To aktualnie dosyć wyjątkowe, bo większość sektorów włącza tryb przetrwania, co oznacza, że nastawiają się na utrzymanie aktualnej sytuacji, zarówno w zakresie obrotów, jak i zatrudnienia. To dowód, że rozpęd, którego sektor przemysłowo-logistyczny nabrał w pandemii, utrzymuje się i na razie to nie ulegnie zmianie - mówi Anna Bielacka, starsza konsultantka w dziale doradztwa i badań w CBRE.

Praca w logistyce

Pracownicy sektora przemysłowo-logistycznego nie powinni się bać o swoje posady, bo redukcje etatów zakłada tylko 6 proc. firm. Większość planuje poszukiwać nowych pracowników. Przedstawiciele sektora na pytanie, czy planują zwiększyć lub zmniejszyć zatrudnienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w 58 proc. wskazują na wzrost, a 36 proc. utrzymanie zatrudnienia. Co ciekawe, w zeszłym roku nowe rekrutacje planowało 41 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 17 pkt proc.

Wyróżniają się firmy logistyczne – 68 proc. spodziewa się wzrostu zatrudnienia i nie ma w ogóle planów związanych z redukcją. Wśród firm handlowych i produkcyjnych 48 proc. chce zatrudniać, 40 proc. nie będzie nic zmieniać, a 12 proc. przewiduje niewielki spadek zatrudnienia.

Coraz więcej magazynów, ale przyrost hamuje