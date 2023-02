W tej branży będzie ogromny popyt na pracowników. Już teraz wysysa ludzi z rynku

Do 2050 roku zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii ma wzrosnąć pięciokrotnie.

Szacuje się, że do 2025, dzięki prywatnym i komercyjnym inwestycjom, moc polskiej fotowoltaiki wzrośnie pięciokrotnie.

Z najnowszych danych International Renewable Energy Agency wynika, że 40 proc. wszystkich zatrudnionych w branży fotowoltaicznej stanowią kobiety. Dla porównania w branży wiatrowej jest to 21 proc. kobiet.

Prognozy wskazują, że do 2030 roku w sektorze odnawialnych źródeł energii będzie pracować ponad 38 milionów osób na całym świecie. Dane wyraźnie wskazują, że branża jest chłonna i potrzebni są nowi pracownicy z odpowiednimi kompetencjami.

Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie "One Earth", do 2050 roku zatrudnienie w sektorze odnawialnych źródeł energii ma wzrosnąć pięciokrotnie. 85 proc. nowych osób, które wchodzą na rynek, znajdzie zatrudnienie w sektorze energetyki wiatrowej i fotowoltaiki.

Na tendencje zatrudnienia wpływ ma wiele czynników: wzrost popularności paneli fotowoltaicznych, odpowiednią politykę dofinansowań do instalacji, a także dążenie firm i osób indywidualnych do działania w myśl zrównoważonego rozwoju.

- Polacy zrozumieli, jak ważna jest niezależność energetyczna. Tendencja widoczna jest na całym świecie. Branża odnawialnych źródeł energii rośnie, co wskazują liczne dane. W związku z dużym popytem na rynku pojawiają się osoby z zupełnie nowymi kompetencjami. Obecnie potrzebna jest kadra do kompleksowego budowania sektora. To odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na energię z odnawialnych źródeł – wyjaśnia Szymon Masło, prezes Neptun Energy.