W polskim budownictwie może zabraknąć nawet 100 tys. pracowników

Branża budowlana może mocno odczuć brak rąk do pracy. Szacuje się, ze brakuje jej nawet 100 tys. pracowników. - Spodziewamy się, że niedobór rąk do pracy na budowach może być jednym z największych gospodarczych problemów 2024 roku - mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak.

- Jedno jest pewne – nie ma w tym momencie w Polsce firmy budowlanej, która narzekałaby na nadmiar pracowników. Ten problem zaraz wybuchnie i wielu inwestorów znajdzie się w poważnym kryzysie – mówi wprost Dorota Siedziniewska–Brzeźniak. - W ostatnich miesiącach wiele inwestycji było ograniczonych lub wstrzymanych, ale deweloperzy liczą na odbicie w roku 2024 i rozpoczęcie kolejnych inwestycji. Problemem może być jednak brak rąk do pracy. To temat ogólnopolski. Nie ma regionu, który narzekałby na nadmiar pracowników gotowych do pełnoetatowej pracy na budowie – mówi Dorota Siedziniewska–Brzeźniak.

Budowlanka od lat boryka się z ogromnym deficytem pracowników. Teraz problem nabrał na sile. Jak szacuje Dorota Siedziniewska–Brzeźniak z Idea HR Group, deweloperzy chcą ruszać z inwestycjami, rąk do pracy brak, a do obsadzenia może być nawet kilkadziesiąt tysięcy etatów. Eksperci rynku pracy oceniają braki na rynku w skali ogólnopolskiej nawet na 100 tysięcy etatów.

Jak wymienia ekspertka, brakuje nam specjalistów, inżynierów, konstruktorów, elektryków, tokarzy, ale i osób gotowych do prostych prac na budowie. Szczególnie jeżeli mówimy o młodych pracownikach – wylicza Dorota Siedziniewska–Brzeźniak.

Polscy przedsiębiorcy nie skuszą Niemców czy Norwegów. To my jedziemy tam do pracy

Jej zdaniem problemem jest brak systemu kształcenia zawodowego w tym zakresie w Polsce, ale i fakt, że nasi rodzimi eksperci bardzo często decydują się na wyjazdy do pracy zagranicę. Polskie firmy bardzo często nie mają argumentów, by rywalizować o pracownika z firmami z Danii, Holandii, Norwegii czy z Niemiec. Polacy wolą wyjeżdżać tam do pracy, by lepiej zarobić.

Taki trend potwierdzają dane agencji Trenkwalder, z których wynika, że obecnie 55 proc. badanych rozważa mozliwość wyjazdu do pracy za granicę.

- Choć zarobki w Polsce rosną, to wciąż znacznie odbiegają od tych za granicą, gdzie stawki wynagrodzenia są dwukrotnie wyższe niż w naszym kraju. Dla wielu osób kilkumiesięczny wyjazd do pracy do Niemiec czy Holandii to szansa na spłatę swoich zobowiązań finansowych czy podratowanie domowego budżetu. Bardzo często są to wyjazdy celowe. Młode pary przed ślubem chcą zarobić na wesele czy na wkład własny na mieszkanie, a studenci na wakacje lub na utrzymanie się przez kolejny rok akademicki – mówi Agata Kowal, kierownik w agencji Trenkwalder Polska, odpowiedzialna za delegowanie pracowników za granicę.

- Nie jesteśmy zwolennikami czarnych scenariuszy, ale spodziewamy się, że niedobór rąk do pracy na budowach może być jednym z największych gospodarczych problemów roku 2024 - podsumowuje Dorota Siedziniewska–Brzeźniak.

