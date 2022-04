W Polsce nie będzie jak w USA. Pracownicy się przestraszyli, a firmy zacierają ręce

Mamy nadal rynek pracownika, ale w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, Australii, Francji czy Stanów Zjednoczonych w Polsce „wielkiej rezygnacji” nie będzie – przekonuje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy i prokurent w Idea HR Group.

- Najpierw Polski Ład w Polsce sprawił, że menadżerowie średniego i wyższego szczebla zaczęli się rozglądać za nową pracą, bo nowe rozliczenia podatkowe zabrały im z kont nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie. Potem jednak przyszła wojna w Ukrainie i nagle ci poszukujący stwierdzili, że w sumie lepiej jest się nie wychylać i przetrwać ten trudny dla rynku pracy czas. Mamy nadal rynek pracownika, ale w przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii, Australii, Francji czy Stanów Zjednoczonych w Polsce „wielkiej rezygnacji” nie będzie – przekonuje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak, ekspert rynku pracy i prokurent w Idea HR Group.

"Wielką rezygnacją" nazwano zjawisko, które w 2021 roku pojawiło się w Stanach Zjednoczonych oraz później w wielu krajach europejskich. To niepokojący trend polegający na masowej rezygnacji pracowników z dotychczasowych stanowisk. Odchodzili oni z pracy nawet nie mając zapewnionych stanowisk alternatywnych. Po pandemii COVID-19 stwierdzili, że trzeba postawić na siebie i szukać dla siebie odpowiedniej przestrzeni. Według raportu rządowego Biura Statystyki Pracy rekordowa liczba 4,53 miliona Amerykanów zrezygnowała z pracy w listopadzie 2021 r.

W Polsce eksperci również zapowiadali, że takie zmiany mogą nadejść. Wiele jednak wskazuje, że wojna w Ukrainie sprawiła, iż wiele osób jednak zostanie w swojej pracy.

- „Wielkiej rezygnacji” w Polsce nie będzie, bo sytuacja na rynku pracy po 24 lutego znacząco się zmieniła. Wojna jest czynnikiem generującym niepewność, podobnie jak było z koronawirusem, to nie jest więc czas na wyskakiwanie z bezpiecznej łodzi na szerokie, acz niepewne wody. Widzimy to po liczbie ofert pracy. Jest ich mniej, a headhunterzy, którzy byli dogadani z menedżerami czy kierownikami, również musieli obejść się smakiem, bo ci zdecydowali się zostać w swoich firmach – wyjaśnia Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

- Polacy są mniej skłonni do ryzykowania bezpieczeństwem finansowym niż np. Brytyjczycy czy Amerykanie. Polacy odchodzą z pracy zwykle gdy mają już zapewnioną opcję zatrudnienia w innym miejscu. Obecna sytuacja powoduje, że trudno jest być czegoś pewnym na 100 proc. Osoby, z którymi rozmawiałam, nie obawiają się napływu osób z Ukrainy, nie czują się zagrożeni ich obecnością na rynku pracy. Czują jednak pewien ogólny niepokój, stąd powstrzymanie decyzji o zmianie pracy – dodaje Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Potwierdzają to wyniki sondażu zrealizowanego na zlecenie Nationale-Nederlanden. Okazuje się, że ze względu na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie aż 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy.

- Tocząca się za wschodnią granicą wojna to sytuacja, która również wśród Polaków budzi obawy o bezpieczeństwo – nie tylko osobiste, ale także to finansowe. Wielu z nas zaczęło zastanawiać się, jak może zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Utrzymanie miejsca pracy, a co za tym idzie stałego źródła dochodu, wydaje się więc pierwszym działaniem w tym zakresie. To zrozumiałe, że aż tak wysoki odsetek respondentów deklaruje, iż nie szukałoby dziś zatrudnienia w innej firmie. Równowaga i stabilizacja są tym, czego wszyscy dziś potrzebujemy – mówi Anna Kwiatkowska, menedżer ds. produktów grupowych i oferty benefitowej w Nationale-Nederlanden.

Nie oznacza to jednak, że Polacy są niechętni do podejmowania nowych wyzwań. Jak wynika z przeprowadzonego przez Nationale-Nederlanden pod koniec ubiegłego roku badania, aż 63 proc. ankietowanych było wówczas zdania, że ludzie częściej niż jeszcze 5 lat temu decydują się na zmianę pracy. Co ciekawe, częściej na taką odpowiedź wskazywały osoby, które wykonują swoje obowiązki całkowicie zdalnie. Wśród nich odsetek wynosił 48 proc., podczas gdy wśród pracowników działających z biura było to 41 proc.

Szansa dla pracodawców

Eksperci przyznają, że w Polsce nadal mamy rynek pracownika i obecna sytuacja wojenna, podobnie jak koronawirus w roku 2020 i 2021 nie zmienia nic w radykalny sposób.

- Jeżeli ktoś poszukuje pracy, to na pewno ją znajdzie. Transport, logistyka, przemysł, budownictwo, sektory ICT i BPO, handel, hotelarstwo, księgowość, mogłabym bez końca wymieniać sektory, gdzie rekrutacje prowadzone są na bieżąco. Nie ma więc mowy o tym, by rynek pracy się zatrzymał. Jest jednak ogólne poczucie, że należy się wstrzymać z podejmowaniem decyzji o zmianie pracy, jeżeli nie mamy gwarancji alternatyw – mówi Dorota Siedziniewska-Brzeźniak.

Istnieje przekonanie, że zatrzymanie drogi do „wielkiej rezygnacji” może być dla pracodawców dużą szansą na zatrzymanie pracowników, którzy w firmie czuli się niepewnie.

- Jeżeli mamy świetnego menedżera, który rozglądał się za innymi ofertami, to teraz jest doskonała szansa, by przekonać go, że warto zostać w firmie. Ten kryzys to szansa dla pracodawców, żeby tchnąć w zespół nowe życie, to szansa na wysłanie do swoich pracowników jednoznacznego komunikatu: gdzie ci będzie tak dobrze jak u nas? Masz pewną pracę, a my jeszcze dokładamy ci benefity czy premię. Wiem, że wielu przedsiębiorców tak właśnie wykorzystuje obecną sytuację. Zatrzymując tych, którzy już prawie odeszli – dodaje Siedziniewska-Brzeźniak.

To bardzo ważne szczególnie, że dla części specjalistów ważnym argumentem przemawiającym za zmianą miejsca zatrudnienia jest przełożony - w mocy pozostaje znane powiedzenie mówiące, że pracownicy przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa. Każdego roku relacje z szefem zajmują wysokie miejsce na liście powodów, dla których pracownicy rozważają odejście z firmy. W badaniach Hays przeprowadzonych na rzecz Raportu płacowego, w roku 2017 taki powód wskazało 6 proc. respondentów, natomiast w roku 2022 już 15 proc.

- Od bezpośredniego przełożonego w dużej mierze zależy satysfakcja z pracy, zaangażowanie, poczucie docenienia i atmosfera w zespole. Poza warunkami zatrudnienia, bardzo często są to czynniki kluczowe z perspektywy pracowników, gdyż kształtują środowisko, w którym na co dzień funkcjonują. Jeśli pracownik dogaduje się z przełożonym, to jego odejście z firmy staje się mniej prawdopodobne - tłumaczy Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza Hays Poland.