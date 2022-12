W Polsce jest ich wciąż za mało. Nauka zawodu kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych

Wyzwaniem jest także brak psychoterapeutów. Pandemia, wojna, niepewna przyszłość – to tylko część czynników, które wpłynęły na wzrost świadomości wagi zdrowia psychicznego. Zawód psychoterapeuty do 2022 roku określany był jako zawód zrównoważony (zawody, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby zarejestrowanych bezrobotnych). Był. Na początku 2022 roku bowiem dołączył do listy zawodów deficytowych.

Na pomoc nie decydują się wszyscy. Z jednej strony ochrona zdrowia psychicznego w Polsce od lat zmaga się z poważnymi problemami. O kryzysie w psychiatrii, przede wszystkim dziecięcej, mówi się dużo szczególnie w ostatnim czasie. Ci, których problemów nie rozwiążą farmakologia i leczenie psychiatryczne, kierowani są do gabinetów psychoterapeutycznych. Jeśli chcą skorzystać z pomocy w ramach NFZ, czekać muszą miesiącami. Wizyta w prywatnym gabinecie to wydatek, który dla wielu (szczególnie dziś) może okazać się zbyt wysoki. Problemem jest też stygmatyzacja społeczna.

- Wiosną 2020 roku wielu specjalistów osiągnęło "rekord" w liczbie przeprowadzonych sesji psychoterapii i trend ten się utrzymuje. Na wzrost zapotrzebowania z pewnością wpływają jednak niepewna sytuacja na rynku pracy, stres spowodowany inflacją czy po prostu zwiększająca się świadomość społeczeństwa i coraz większa grupa osób, które zgłaszają się do specjalisty, bo po prostu chcą zadbać o swoje zdrowie psychiczne - zauważa psycholog i psychoterapeuta Katarzyna Niewińska, kierownik sieci klinik PsychoMedic.pl, największej sieci poradni zdrowia psychicznego w Polsce.

Zobacz: Ustawa przegoni szarlatanów nazywających się psychologami. Nowe przepisy

Długa, trudna i kosztowna droga, by zostać psychoterapeutą

Ofert pracy jest więcej, bo zapotrzebowanie na psychoterapeutów mocno wzrosło. Zostanie psychoterapeutą nie jest jednak takie proste, co też ma bezpośredni wpływ na sytuację kadrową.

Droga ta jest długa. Pierwszym etapem są studia magisterskie (nie musi być to koniecznie psychologia). - Później mamy praktykę, następnie 4-letnią szkołę z konkretnego nurtu terapeutycznego z własną praktyką i superwizję - wymienia Aleksandra Tokarewicz, członek zarządu Helping Hand, platformy internetowej oferującej wsparcie psychologiczne. - Aby zostać terapeutą, należy pokonać długą drogę, bardzo żmudną i kosztowną, a tak naprawdę psychoterapeuta zaczyna zarabiać godne pieniądze w wieku 40-50 lat. To jest coś, co może zniechęcać. Plus dodajmy jeszcze dość sceptyczne podejście do psychoterapii w Polsce, gdzie nadal pokutuje przekonanie, że korzystanie z tego typu wsparcia jest oznaką słabości - dodaje.

Kolejnym wyzwaniem, jeśli nie najważniejszym, są koszty. Marta Sak - psycholog, rzeczniczka prasowa sieci klinik PsychoMedic.pl zauważa, że studia psychologiczne wyposażają absolwentów w wiedzę, problemem jest jednak praktyka, która w tym przypadku jest kluczowa.

- Psychologiczne studia magisterskie często wyposażają w ogrom teorii, ale minimum praktyki, co sprawia, że aby poczuć się pewnie w zawodzie, bardzo wiele osób potrzebuje kosztownych studiów podyplomowych. Na to nie każdy może sobie pozwolić - tłumaczy Marta Sak. - Kolejny etap rozwoju po rozpoczęciu pracy klinicznej w charakterze psychologa to najczęściej rozpoczęcie 4-letniej, podyplomowej szkoły psychoterapii. Jej koszt to od 40 tysięcy wzwyż, przy czym NFZ nie przewiduje żadnych możliwości dofinansowania edukacji.

Szkoła psychoterapii to tylko jeden koszt. Dochodzą do tego m.in. superwizje, czyli konsultacje z bardziej doświadczonym terapeutą, własna psychoterapia u certyfikowanego specjalisty, czy - co budzi największe kontrowersje wśród słuchaczy szkoły psychoterapii - płatne staże kliniczne.

Zostanie psychoterapeutą nie jest jednak takie proste, co też ma bezpośredni wpływ na sytuację kadrową (fot. Priscilla du Preez/Unsplash)

To sprawia, że nie wszyscy decydują się kontynuować naukę i zawodowo związać się z psychoterapią. Spora część wybiera pracę w działach HR, gdzie wiedza psychologiczna, szczególnie teraz, jest istotna. - Praca w korporacji to zazwyczaj gwarancja umowy o pracę, stałych dochodów, licznych benefitów, jasnej ścieżki rozwoju zawodowego. Wiele osób może to zachęcić do porzucenia "klinicznych aspiracji" i poświęcenia się np. pracy w HR - zauważa Marta Sak.

I jak dodaje, ci, którzy jednak zdecydują się na szkołę psychoterapii, nie zawsze związują się na stałe z zawodem.

- Jeżeli ktoś przebrnie przez te trudy i rozpocznie pracę w zawodzie dyplomowanego psychoterapeuty, może zacząć borykać się z problemami w postaci niestałych zarobków (determinowanych przez liczbę prowadzonych pacjentów w danym miesiącu oraz wskaźnik nieobecności i rezygnacji z terapii), poczucia osamotnienia i wypalenia zawodowego. W tym można doszukiwać się przyczyn rezygnacji z zawodu przez niektórych psychoterapeutów - tłumaczy Sak.

Przeczytaj: Niemal każdy w biznesie potrzebuje terapii psychologicznej

Rekrutacja wyzwaniem, terapia online szansą

Katarzyna Niewińska mówi krótko: - Zapotrzebowanie jest ogromne, zatem często trudno o dobrego psychoterapeutę szukającego pracy.

Dodaje jednak, że PsychoMedic.pl na brak chętnych do pracy nie może narzekać.

- Starając się docenić wiedzę i doświadczenie, którym w pewnym sensie dzielą się z nami osoby rozpoczynające współpracę, oferujemy benefity w postaci darmowego udziału w szkoleniach, superwizji grupowej czy karty Multisport. Oczywiście często zdarza się, że zgłaszają się do nas kandydaci niespełniający oczekiwań - osoby, które dopiero rozpoczęły szkolenie psychoterapeutyczne i mają niewielkie doświadczenie kliniczne. To świetni kandydaci do udzielania konsultacji psychologicznych, jednak jeszcze niepasujący do profilu specjalisty w naszej sieci klinik, gdzie gwarantujemy pacjentom kompleksowe wsparcie wyłącznie takich specjalistów, którzy mają co najmniej kilkuletnie doświadczenie i spełniają inne, wymagające kryteria. Staramy się jednak odpowiadać na każde ciekawe CV, serdecznie zachęcając do ponowienia swojej propozycji współpracy w przyszłości - dodaje.

Jedna dziesiąta Polaków cierpi na depresję (fot. Nik Shuliahin/Unsplash)

Problemów rekrutacyjnych nie ma także Helping Hand. W ich przypadku jednak przewagą jest forma pomocy, jaką oferują.

- Dla terapeutów praca online otworzyła nowe możliwość biznesowe, np. współpracy z takimi firmami jak nasza. Dodatkowo, coraz lepsza rozpoznawalność Helping Hand sprawia, że cały czas zgłaszają się do nas osoby chcące z nami współpracować. Każdy terapeuta zostaje zweryfikowany przez nasz dział terapeutyczno-medyczny, sprawdzamy jego doświadczenie zawodowe i dyplomy - wyjaśnia Aleksandra Tokarewicz.

Zobacz: Ten problem nabiera na sile. Szefowie go ignorują i to duży błąd

Pomoc psychologiczna online zyskuje na popularności na całym świecie. Konsultacje na odległość okazały się nieocenione podczas pandemii i przymusowej kwarantanny, i w przypadku terapii nadal są popularną formą pomocy. To szansa nie tylko dla pacjentów, ale także dla psychoterapeutów.

- Badania naukowe pokazują, że terapia online jest równie skuteczna, co tradycyjna. I choć przed pandemią nie uznawano jej w tym kształcie, dziś wsparcie online faktycznie cieszy się dużą popularnością. Prawdą jest, że część osób wróciła do gabinetów, jednak są też tacy psychologowie i psychoterapeuci, którzy świadczą usługi zdalnie lub hybrydowo. Wielu psychoterapeutów, z którymi współpracujemy w Helping Hand, wyjechało z Polski, jednak kontynuują swoją pracę zdalnie. Dzięki terapii online możemy dziś korzystać z ekspertów z całego świata - zauważa Tokarewicz.

Pomoc psychologiczna online zyskuje na popularności na całym świecie (fot. Johnny Cohen/Unsplash)

Dlaczego zostałam psychoterapeutą? Żeby pomagać innym

Sprawę z kosztów i dość długiej drogi zdaje sobie absolwentka psychologii Joanna Turchan.

- Perspektywa jest przerażająca, bo to nie tylko długa droga, ale i bardzo kosztowna. Jednak zdaję sobie sprawę, że aby pomagać innym na dobrym poziomie, nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji jest konieczne. Studia psychologiczne dają podstawy do pracy w zawodzie, dopiero potem każdy w czymś się specjalizuje. Ja planuję w psychoterapii. Ale w ten sposób działa teraz praktycznie każda dziedzina, czy to medycyna, czy dziennikarstwo - mówi w rozmowie z PulsHR.pl.

Wybór specjalizacji nie jest przypadkowy.

- Pierwszy pojawił się pomysł, żeby zostać psychologiem. Dopiero w trakcie studiów i praktyk zawodowych stwierdziłam, że chyba najlepiej odnajdę się jako terapeuta. Sama też kiedyś potrzebowałam pomocy i wtedy uświadomiłam sobie, jak ciężko znaleźć jest dobrego terapeutę i jak bardzo są oni potrzebni - dodaje.

Zobacz: Po zakończeniu tej pandemii czeka nas kolejna. Będzie ciężko

Inną drogę do zostania psychoterapeutą pokonał Marcin Żekoński. Po latach pracy w korporacjach, postawił na zmianę.

- Od dawna interesowałem się szeroko rozumianym rozwojem osobistym. Zaczęło się od kursów i szkoleń rozwojowych, potem zainteresowanie coachingiem. Stwierdziłem jednak, że chciałbym pracować z klientami na głębszym poziomie, stąd zainteresowanie psychoterapią. Z drugiej też strony zauważyłem także duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. W związku z tym postanowiłem wyjść oczekiwaniom klientów na przeciw - wyjaśnia.

W taki sposób od wspierania działów HR przeszedł do wspierania pacjentów.

- Z mojego doświadczenia wynika, że wykształcenie psychologiczne wykorzystywane jest głównie do sprawdzania kompetencji pracowników - zarówno obecnych, jak i tych przyjmowanych do pracy. Bardzo się cieszę, że pracodawcy przykładają większy nacisk na zdrowie psychiczne pracowników. Uważam, że nawet dobrym posunięciem ze strony zarządów byłoby zapewnienie pracownikom dostępu do psychoterapeuty, tak jak to się obecnie odbywa w kontekście pakietów medycznych. Niestety w takich pakietach nie ma możliwości skorzystania z terapii. Być może to jest przestrzeń, którą warto by było zapełnić - dodaje.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl