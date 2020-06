W pandemii zatrudnili 1000 osób - i rekrutują dalej!

Centrum logistyki Amazon w Gliwicach, największy obiekt koncernu w Polsce, ruszyło na początku kwietnia. Zatrudnienie ma sięgnąć 1000 osób. Ile już osób pracuje już w centrum?

- Centrum logistyki Amazon w Gliwicach już działa, obsadziliśmy w nim zdecydowaną większość stanowisk. Wskutek rosnącego zapotrzebowania na nasze usługi zatrudniamy jednak w Gliwicach dodatkowych pracowników poziomu początkowego – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin.

Nasze oferty pracy cieszą się dużym zainteresowaniem. W czasie pandemii wiele osób w różnych sektorach gospodarki straciło źródło dochodu i chcą się szybko przebranżowić. Chętnie powitamy je w naszym zespole. Nowe osoby mogą u nas pracować, dopóki sytuacja się nie unormuje, a ich poprzedni pracodawca będzie w stanie ponownie ich zatrudnić.

Znaczna część rekrutacji przebiegała w szczytowym momencie pandemii, gdy obowiązywały najostrzejsze obostrzenia wprowadzone przez rząd. Jak wyglądała w tym czasie rekrutacja? Jakie zmiany zachodzą w miarę stopniowego luzowania zaleceń epidemicznych.

- Ze względu na pandemię rekrutację oraz szkolenia dla przyszłych pracowników przeprowadzamy online. W sytuacji, gdy jakieś spotkanie musi się odbyć osobiście, oczywiście dbamy o zachowanie odpowiedniego odstępu i wszelkich innych środków ostrożności.

Nie zmieniamy teraz naszych procesów rekrutacyjnych – wciąż odbywają się online i z dochowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa.

Utrudniona rekrutacja to tylko jedno z wyzwań, z jakim mierzyć się w kryzysowym czasie musi dział HR takiego pracodawcy, jak Amazon. Jakie inne zmiany epidemia wymusiła w waszej pracy?

- Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa jest ważne, ale równie istotne pozostaje skuteczne dotarcie do pracowników z informacją, jak się do nich stosować.

Na czas pandemii zrezygnowaliśmy z codziennych, wewnętrznych spotkań podczas każdej zmiany. Obecnie dział HR komunikuje się z pracownikami za pośrednictwem różnorodnych narzędzi, jak tablice, plakaty czy treści wyświetlane na ekranach TV. Dbamy o to, aby komunikaty były dobrze widoczne i zlokalizowane w pobliżu najczęściej odwiedzanych miejsc. Korzystamy też regularnie z radiowęzła, a od kilku tygodni - także z aplikacji mobilnej.

Niestety, pandemia nie ominęła zakładów Amazonu. Część pracowników koncernu głośno domaga się zamknięcia magazynów firmy. Ile do tej pory odnotowano przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce oraz ilu pracowników firmy objęła kwarantanna?

- Amazon jest globalnym przedsiębiorstwem i - podobnie jak w większości tego typu firm - zdarzyły się u nas przypadki osób zakażonych koronawirusem. W skali zatrudnienia w całej Polsce – ponad 16 000 pracowników – to jednak pojedyncze przypadki. Pozostajemy w kontakcie z tymi osobami, udzielamy im wsparcia i czekamy, aż do nas wrócą.

Zależy nam na utrzymaniu miejsc pracy (co szczególnie istotne w czasie, gdy bardzo dużo firm wstrzymało rekrutacje lub wręcz redukuje zatrudnienie) i na kontynuowaniu realizacji zamówień – dzięki temu osoby, które ograniczają wychodzenie z domu ze względu na ryzyko zarażenia się koronawirusem, mogą robić zakupy online.

Jak w czasie koronawirusa działa centrum w Gliwicach? To co prawda najbardziej zrobotyzowany obiekt - w firmie będzie „pracować” blisko cztery razy więcej robotów niż ludzi - ale jego wielkość i liczba zatrudnionych sprawia, że zapewnienie bezpieczeństwa z pewnością nie jest proste...

- Globalna pandemia spowodowała, że dla ochrony pracowników przed jej negatywnymi skutkami zdecydowaliśmy się wprowadzić około 150 zmian w każdym z naszych centrów logistycznych w Polsce. Między innymi udostępniliśmy wszystkim maseczki ochronne lub inne środki ochrony i zapewniliśmy mierzenie temperatury ciała za pomocą kamer termowizyjnych wszystkich osób wchodzących do budynku.

Wprowadziliśmy również zmiany pozwalające zachować bezpieczną odległość między pracownikami – chodzi o procedury dotyczące np. organizacji codziennych spotkań, ale również o reorganizację przestrzeni w stołówkach pracowniczych - tak, aby powiększyć odległość pomiędzy osobami do min. 2 metrów. Wydłużyliśmy też przerwy i rozłożyliśmy rozpoczęcie zmian w czasie.

Ponadto zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania oraz dezynfekcji naszych obiektów oraz liczbę autobusów, które są regularnie dezynfekowane.

Wprowadzone zmiany zaaprobowała Państwowa Inspekcja Sanitarna (przeprowadziła kontrolę w czterech naszych centrach logistycznych w Polsce). Nie znalazła ona żadnych uchybień w procesach. Co więcej: kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników, Amazon stosuje wiele zabezpieczeń wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Amazon jest obecny w Polsce od 5 lat. Zatrudnia ponad 16 tys. pracowników. Fot. mat. pras.

Jakie środki pochłonęło "uzbrojenie" magazynów Amazonu na czas pandemii?

- W pierwszej połowie tego roku na całym świecie zainwestowaliśmy ponad 800 milionów dolarów w środki bezpieczeństwa. Należą do nich między innymi maseczki ochronne (dotychczas dostarczyliśmy ich ponad 100 milionów), punkty do dezynfekcji rąk w obiektach Amazon (przeszło 2 tysiące), rękawiczki (ponad 34 miliony), środki dezynfekujące (przeszło 1,2 tony), środki do dezynfekcji w sprayu oraz w formie chusteczek (ponad 93 miliony sztuk). Przy wejściach umieściliśmy ponad tysiąc kamer termowizyjnych, dzięki czemu da się mierzyć temperaturę osób wchodzących do budynków.

Ponadto zatrudniliśmy dodatkowo ponad 5,7 tys. osób do obsługi centrów logistycznych, dzięki czemu możemy skutecznie wdrażać nowe regulacje wzmacniające bezpieczeństwo pracowników.

Jak wynika z ogłoszeń o pracę dostępnych na stronach Amazon, koncern oferuje stawkę godzinową w wysokości 20 zł za godzinę. Do końca maja oferowano także dodatek do podstawowego wynagrodzenia. Czy to rodzaj premii za pracę w trakcie pandemii? Zamierzacie przedłużyć ten bonus?

- Nasi pracownicy odgrywają obecnie niezwykle ważną rolę, ponieważ wiele usług nie jest dostępnych w takim zakresie, jak przed epidemią. Chcemy ich docenić oraz podziękować im za pracę w tym trudnym okresie. Dlatego do końca maja b.r. do dotychczasowej stawki w Amazon, która wynosiła minimum 20 zł brutto za godzinę, dodawaliśmy 4 zł. To jedno z kilku działań w ramach docenienia pracowników. Od początku zaznaczaliśmy, że to bonus czasowy. Dwukrotnie go przedłużaliśmy - ostatecznie do 31 maja.

Zmiany w polityce płacowej to globalnie inwestycja warta prawie 800 mln dol (dotyczą one pracowników ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Kanady).

W kryzysie, jaki wywołała pandemia, wiele firm zmuszonych jest do cięcia wynagrodzeń i redukcji zatrudnienia. Czy z powodu pandemii w tych obszarach nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Amazon?

- W ostatnim czasie odnotowaliśmy znaczący wzrost zainteresowania naszymi usługami i dlatego rozpoczęliśmy dodatkową rekrutację – ponad 2000 osób w całej Polsce. Chcemy utrzymać w tym trudnym czasie nasze możliwości dostarczania niezbędnych produktów prosto pod drzwi klientów.

Szukamy pracowników zarówno poziomu początkowego, jak i specjalistów. W pierwszym przypadku może aplikować każdy, kto ukończył 18 lat, jest gotowy do pracy w trybie zmianowym i nie ma przeciwwskazań do dłuższego stania lub chodzenia. W przypadku specjalistów zakres stanowisk jest bardzo szeroki, dlatego potrzebujemy osób z różnym zestawem umiejętności.

Na początku maja pojawiła się informacja o budowie w Łodzi kolejnego centrum logistyki e-commerce. Jakie inwestycje obecnie realizuje Amazon w Polsce, a jakie są w planach?

- Już wkrótce otworzymy w Łodzi nasze nowe centrum logistyczne – to druga lokalizacja w regionie łódzkim. Będzie zajmować powierzchnię 40 tys. mkw., zatrudnimy w nim ponad 100 osób. Dzięki tej inwestycji chcemy obsługiwać jeszcze większą liczbę zamówień. Nowe centrum logistyczne rozszerzy również naszą ofertę produktów i wesprze większą liczbę sprzedawców w ramach usługi „Fulfillment by Amazon”.

Amazon jest przekonany, że Polska to bardzo ważny rynek i bardzo dobre miejsce do inwestycji – świadczy o tym fakt, że jesteśmy tutaj obecni już od 5 lat i zatrudniamy ponad 16 tys. pracowników.