W ofertach pracy przebierają jak w ulęgałkach. To cisi bohaterowie pandemii i Polskiego Ładu

Popandemiczne odbicie na rynku pracy widać przede wszystkim w liczbie ogłoszeń o pracę w obszarze HR. W pierwszej połowie 2021 roku ofert pracy dla haerowców było więcej niż przed pandemią. Jak wynika z najnowszego raportu Grant Thornton przygotowanego przez firmę Element, dobra passa trwa dalej.

- Pracownicy działów HR to cisi bohaterowie pandemii i Polskiego Ładu. Specjaliści prawa pracy oraz kadr i płac odegrali ogromnie ważną rolę w przeprowadzaniu firm przez załamanie gospodarcze, jakim były pierwsze miesiące pandemii, wykorzystując dla swoich firm możliwości wynikające z przepisów prawnych i tarcz finansowych, a potem w dostosowywaniu systemów księgowych do stale zmieniających się regulacji Polskiego Ładu. Specjaliści „miękkiego HR” z kolei mieli duży udział w ratowaniu przed rozpadem kulturowym i organizacyjnym swoich firm, podtrzymywaniem pracowników na duchu w okresie ogromnej niepewności i organizowaniem sprawnej i efektywnej pracy w modelu home office - zauważa Monika Smulewicz z Grant Thornton.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przeczytaj: To podstawowa sprawa dla HR. W pandemii w końcu to zrozumiano

W pierwszej połowie 2022 roku na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 82,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę z szeroko rozumianego obszaru HR (tzw. HR miękki, np. rekrutacje, czy szkolenia oraz HR twardy, czyli prawo pracy czy naliczanie kadr i płac). To ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy odnotowano 40,7 tys. ogłoszeń dla HR-owców i o 30 proc. więcej niż w całym 2020 roku. Najwięcej ofert przypadło na marzec 2022 roku, kiedy pojawiło się 16,4 tys. nowych ogłoszeń.

źródło: raport „HR-owiec na rynku pracy”

Wojna w Ukrainie stoperem

Jak pokazuje raport, na rynku widać jednak spowolnienie. W trzech pierwszych miesiącach popyt na HR-owców silnie rósł i w marcu 2022 roku osiągnął swój szczyt 16,4 tys. ofert pracy, w późniejszych miesiącach widać jednak wyraźny spadek.

W sierpniu liczba nowych ogłoszeń spadła do poziomu 11,2 tys. „Na tle lat 2019-2021 to nadal wysoka liczba, potwierdzająca, że zapotrzebowanie na HR-owców jest w polskiej gospodarce silne, jednak jasne jest, że trend wznoszący został przełamany i być może rozpoczął się okres spadku liczby miejsc pracy w branży. Wynika to prawdopodobnie głównie z agresji Rosji na Ukrainę oraz wywołanego nią kryzysu energetycznego w Europie, który powoduje spowolnienie gospodarcze w Polsce i ogranicza skłonność pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy” zauważają autorzy raportu.

Przeczytaj: Aż 80 proc. z nich lubi swoją pracę, zarobki też niczego sobie. Wymarzona branża?

- Kwestie kadrowe znowu są dla firm w Polsce bardzo ważne, dla wielu wręcz kluczowe, a w dodatku wielu pracodawców przeszło na pracę zdalną, więc potrzebują oni, jak nigdy, działów HR, by w tych nowych, trudnych warunkach dbały o kulturę organizacyjną, integrację zespołów i utrzymywaniu silnego zaangażowaniu oraz pilnowały efektywności. Do tego doszedł Polski Ład, który sprawił, że pracodawcy pilnie potrzebowali kadrowych, którzy pomogą im się połapać w tych regulacjach. Niestety, wygląda na to, że najlepszy czas dla HR-owców jednak jest już za nami i rozpoczynające się spowolnienie gospodarcze w Polsce ostudzi popyt na specjalistów z tej branży. Miejmy nadzieję, że będzie to jednak tylko przejściowy, krótkotrwały trend – komentuje Maciej Michalewski CEO Element.

Najwięcej pracy dla HR-owców jest w Warszawie

Największy popyt pracowników widoczny jest w Warszawie, gdzie w I połowie 2022 roku pojawiło się 15,7 tys. ofert pracy. W tym samym okresie w 2021 roku w Warszawie było 10,3 tys. ofert, a w 2020 roku - 5,4 tys. Relatywnie wysoką liczbę ofert dla HR-owców miały w I połowie 2022 roku Kraków i Wrocław (odpowiednio 6,2 tys. i 4,6 tys.).

W pozostałych badanych dużych miastach Polski rekrutacji było znacznie mniej, za to we wszystkich liczba ofert była znacznie wyższa niż w analogicznym okresie w 2021 i 2020 roku.

źródło: raport „HR-owiec na rynku pracy”

Zobacz: Rynek HR pod lupą. Więcej rekrutacji, mniej pracowników tymczasowych

Średnia miesięczna płaca pracownika działu HR na poziomie specjalisty wynosiła 7 906 zł brutto. Tym samym średnie wynagrodzenie tych specjalistów jest o 1,7 tys. wyższe, niż według GUS wynosiło średnie przeciętne wynagrodzenie w polskiej gospodarce w I i II kwartale 2022 roku.

Na poziomie stanowisk HR bussines partnera środek widełek wpisywanych w ofertach pracy w I półroczu 2022 roku wyniósł 11 135 zł brutto. Średnie wynagrodzenia dla stanowisk dyrektorskich i kierowniczych w obszarze HR w badanym okresie to 16 816 zł brutto.

źródło: raport „HR-owiec na rynku pracy”

Czego wymagają i co oferują pracodawcy?

W pierwszej połowie 2022 roku przeciętna oferta pracy dla pracownika obszaru HR zawierała 5,9 wymagań. To o 0,5 więcej niż średnio we wszystkich ofertach. W I połowie 2022 roku asystentom stawiano średnio 5,1 wymagań, specjalistom 6,1, dyrektorom i menedżerom – 6,4.

Od kandydatów do działu HR oczekuje się głównie doświadczenia – na poziomie asystenckim 41 proc., a na wyższych stanowiskach ponad 90 proc.

źródło: raport „HR-owiec na rynku pracy”

Czym pracodawcy chcą przyciągnąć nowych pracowników? Wśród ofert dla kandydatów z obszaru HR najmocniej kuszeni benefitami są pracownicy na poziomie menedżerów i dyrektorów.

W pierwszej połowie 2022 roku na jedną ofertę pracy dla tych kandydatów przypadało średnio 6,9 zachęt. To wzrost aż o 0,8 w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Z kolei dla kandydatów na poziomie specjalistycznym przypada średnio 6,4 zachęt, a w przypadku asystentów – 6,2 zachęt.

Zdecydowanie najczęściej pojawiające się w ofertach zachęty to szkolenia (średnio 87 proc.) oraz pakiet medyczny (63 proc.) i pakiet sportowy (51 proc.). W dodatku na poziomie menedżera oraz specjalisty ponad 60 proc. pracodawców obiecuje kandydatom wysokie wynagrodzenie.

Zobacz: Szukają ich agencje i firmy, ale nie potrafią znaleźć. Wyjaśniamy, w czym problem