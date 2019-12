W listopadzie bezrobocie nieznacznie wzrosło. W którym województwie najbardziej?

Spadek bezrobocia w listopadzie jest zjawiskiem rzadkim i począwszy od 1990 r., czyli na przestrzeni 30 lat, spadek bezrobocia w tym miesiącu odnotowano tylko 4 razy, w 1994 r., 2006 r., 2007 r. i 2017 r., ale wówczas liczba bezrobotnych była znacznie wyższa niż obecnie. Począwszy od 1990 roku, nigdy poziom bezrobotnych w listopadzie nie był tak niski – poinformowała 5 grudnia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ze wstępnych danych opublikowanych przez MRPIPS wynika, że bezrobocie było w listopadzie nieco wyższe niż w rekordowym październiku, ale za to wyraźnie niższe od tego z listopada 2018 roku - o prawie 100 tys. (10,5 proc.). W ciągu ostatnich 30 lat w jedenastym miesiącu roku nigdy nie było tak niskie jak obecnie.

Stopa bezrobocia wyniosła w końcu listopada 5,1 proc. (październik: 5 proc.).

Nieznaczny wzrost nastąpił na terenie 15 z 16 polskich województw.

- Najsilniejszy wzrost procentowy odnotowany został w województwach: lubelskim – o 2,5 proc. (1,7 tys. osób), świętokrzyskim – o 1,9 proc. (0,8 tys. osób), warmińsko-mazurskim – o 1,8 proc. (0,8 tys. osób). Tylko w województwie lubuskim odnotowano spadek liczby bezrobotnych, ale był on znikomy – o 9 osób - informuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

Najniższa stopa bezrobocia (2,8 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, najwyższa z kolei na Warmii i Mazurach (8,7 proc.).

- Spadek liczby wolnych miejsc pracy w listopadzie br. w porównaniu do miesiąca poprzedniego odnotowano we wszystkich województwach i oscylował w przedziale od 1,1 proc. (spadek o 77 ofert) w województwie zachodniopomorskim do 42,1 proc. (spadek o 2,5 tys. ofert) w województwie kujawsko-pomorskim - wyliczyło ministerstwo.

