W katowickim PKM-ie brakuje kierowców autobusów

"W ciągu tygodnia przedsiębiorstwo nie zrealizowało kilkuset kursów" - informuje portal katowice24.info. Głównym powodem braków kadrowych w Katowickim Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej jest przywrócenie zawieszonej podczas pandemii turystyki, głównie międzynarodowej.

Katowickie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej boryka się z brakiem kierowców (fot. Shutterstock)

Jak poinformował Zarząd Transportu Metropolitalnego, katowicki PKM zaledwie w ciągu tygodnia (od 14 do 21 lipca), nie zrealizował ponad 350 kursów. Powodem są braki kadrowe. Przedsiębiorstwo aktualnie zatrudnia około 560 kierowców, w tym 20 kobiet. To za mało o co najmniej 30 pracowników.

- Ci, którzy w trakcie pandemii się zatrudnili, teraz rezygnują. Do tego kilka osób poszło na chorobowe. Tak to się nałożyło - tłumaczy portalowi katowice24.info Paweł Cyganek, członek zarządu ds. ekonomiczno-finansowych i inwestycyjnych w PKM Katowice.

Jak wyjaśnia portal, głównym powodem braków kadrowych w katowickim przedsiębiorstwie jest przywrócenie zawieszonej podczas pandemii turystyki, głównie międzynarodowej. Aktualne stawki dla nowego kierowcy kształtują się na poziomie 19,5 zł brutto za godzinę. Do tego dochodzą dodatki, m.in. za niedziele i pracę w nocy. To jednak zbyt mało, by konkurować z prywatnymi przewoźnikami.

15 lipca upomnienie PKM-owi przekazał ZTM.

