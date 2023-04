W IT skończyło się bajanie o owocowych czwartkach

W branży IT brak specjalistów jest odczuwalny, ale nie jest to problem ostatnich miesięcy, lecz lat (fot. Unsplash/Sigmund)

O brakach kadrowych w IT mówi się od lat, choć gospodarka wyhamowała, po potrzeba rozwoju w firmach tego sektora nie. Jak skutecznie przyciągnąć kandydata? czas opowiadania o pokojach gier i owocowych czwartkach z pewnością minął.

Rynek pracy w branży IT rządzi się swoimi prawami. To wciąż rynek pracownika, na którym dobry i dostępny specjalista jest na wagę złota.

Pracodawcy prześcigają się w tworzeniu ofert, które mają przyciągnąć najlepszych kandydatów. W wielu przypadkach okazuje się, że czynniki, które decydują o podjęciu pracy w danej firmie, nie zawsze mają podłoże finansowe.

Dlaczego rekrutacja specjalistów IT nie jest procesem łatwym? Jak podejść do tego wyzwania, aby zakończyło się sukcesem?

W 2022 roku Polski Instytut Ekonomiczny opublikował raport, z którego wynika, że na polskim rynku pracy brakuje 147 tysięcy specjalistów IT, aby ich udział dorównał średniej europejskiej. Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby naszej gospodarki, bieżący deficyt szacowany jest na około 25 tysięcy.

W branży brak specjalistów jest odczuwalny, ale nie jest to problem ostatnich miesięcy, lecz lat. Czasy się zmieniły i dziś znalezienie dobrego specjalisty jest trudniejsze niż wcześniej. Nie tylko z powodu wspomnianej luki, ale też dodatkowych czynników, które zmieniły rynek pracy IT. Jakie to czynniki?

- Sytuacja na rynku pracy jest dla specjalistów IT komfortowa. Po pierwsze – ofert pracy jest dużo, więc pracownicy mogą świadomie i bez presji wybrać pracodawcę. Po drugie – na rynek pracy, zwłaszcza w sektorze IT, wkraczają coraz młodsze pokolenia, które mają zupełnie inne oczekiwania wobec pracodawców. Dlatego czynnik finansowy, jako kryterium wyboru pracodawcy, nie jest już najważniejszy - mówi Aneta Stelmach, odpowiedzialna za rekrutacje w Quercus – firmie wdrożeniowej SAP, specjalizującej się w rozwiązaniach informatycznych dla HR.

Rekrutację specjalistów IT trzeba zacząć od prawidłowego zbudowania ogłoszenia o pracę