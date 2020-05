W Chinach wszystko jest największe. Nawet bezrobocie

Oficjalne chińskie statystyki mówią o bezrobociu 5,9 proc. nie uwzględniają jednak dużych grup społecznych.

Rzeczywista liczba bezrobotnych w Chinach może sięgać 80 mln osób.

Wkrótce na rynek pracy trafi kolejny rocznik absolwentów uczelni i college'ów - w sumie ok. 9 mln osób

Fatalne dane z amerykańskiego rynku pracy zmroziły inwestorów. Jedną z niewielu nadziei na pociągnięcie globalnej gospodarki są Chiny, gdzie najgorsze – jeśli chodzi o epidemię – ten kraj ma już za sobą. Wygląda też na to, że i gospodarka zaczęła wychodzić z dołka. Niektórzy eksperci wskazują jednak, że sytuacja nie jest tak różowa, a jednym z głównych problemów Państwa Środka może być właśnie rynek pracy.

Pandemia niemal całkowicie zamknęła Chiny na kilka tygodni, siejąc spustoszenie w drugiej co do wielkości gospodarce świata i wypychając wielu ludzi na bezrobocie. Oficjalna stopa bezrobocia wyniosła w Chinach w marcu 5,9 proc. wobec 6,2 proc. miesiąc wcześniej. Według obliczeń CNN Business na podstawie danych rządowych oznaczałoby to ponad 27 milionów osób bez pracy.

Z chińskimi statystykami jest jednak problem – zarówno ze względu na ich przejrzystość, jak i metodologię. W Chinach statystyki bezrobocia odnoszą się tylko do miast - nie uwzględniają ani społeczności wiejskich, ani dużej liczby 290 milionów pracowników, którzy migrują za (najczęściej nisko płatną) pracą po całym kraju. Zdaniem Zhanga Bina, ekonomisty z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (think tank prowadzony przez rząd), jeśli uwzględnimy tych migrantów, to może się okazać, że aż 80 milionów osób mogło pod koniec marca stracić pracę.

- Bezrobocie w Chinach można poważnie zaniżać - twierdzi Willy Lam z Centre of China Studies na chińskim uniwersytecie w Hongkongu. Według ekonomistów z Société Générale prawie 10 proc. ludzi w Chinach, którzy w statystykach ujmowani są jako zatrudnieni, faktycznie nie ma pracy. - Szok COVID-19 na rynku pracy jest bezprecedensowy ze względu na swoją skalę, długość i charakter”, napisali Wei Yao i Michelle Lam, ekonomiści SG w swoim raporcie.

Sytuacja może się w najbliższych tygodniach znacznie pogorszyć. Około 9 mln ludzi skończy college i uczelnie i trafi na coraz trudniejszy rynek pracy, powodując na nim jeszcze większe napięcia. Chińskie władze zaczynają dostrzegać problem i się go obawiać. Jak podała w kwietniu państwowa agencja Xinhua, Biuro Polityczne partii zapowiedziało urzędnikom, że troska o bezpieczeństwo miejsc pracy i stabilności społeczną jest priorytetem.

- Największym problemem Pekinu nie jest wzrost PKB, ale zatrudnienie - powiedział Willy Lam.