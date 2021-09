W Bytomiu będą produkować folię. Zatrudnią kilkadziesiąt osób

Specjalizująca się w produkcji folii firma DominoPack inwestuje w Bytomiu. Postawi tam nową halę produkcyjną. Pracę znajdzie w niej co najmniej kilkadziesiąt osób.

W nowej fabryce pracę znajdzie kilkadziesiąt osób (fot. UM Bytom)

Firma za prawie 2,4 mln zł kupiła działkę o powierzchni 2,28 ha w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Bytomiu.

- Jesteśmy związani z regionem, dlatego wybraliśmy Bytom na miejsce inwestycji, a obszar KSSE ma duży potencjał odpowiadający naszym planom rozwojowym - mówi Dominik Wieczorek, właściciel firmy DominoPack. - Warto również podkreślić, że za ulokowaniem biznesu właśnie w tym miejscu przesądziły także kwestie logistyczne, a przede wszystkim dobra lokalizacja z punktu widzenia komunikacji oraz szeroka baza doświadczonych pracowników i potencjał intelektualno-techniczny regionu - dodaje.

Na działce powstanie nie tylko hala produkcyjną z niezbędną infrastrukturą i powierzchnią socjalno-biurową, ale także place manewrowe i składowe. Realizacja wartej około 7 mln inwestycji będzie możliwa po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń w latach 2022-2023, a zatrudnienie w nowym zakładzie, który będzie stopniowo rozwijany, znajdzie kilkadziesiąt osób. Będą oni produkować folie typu stretch, w różnych konfiguracjach nawoju od 1 do 50 kg, szerokościach, parametrach rozciągu, wersjach kolorystycznych, tulejowe oraz beztulejowe, a ponadto będzie odbywała się tutaj także dystrybucja artykułów komplementarnych.

fot. UM Bytom

- Atrakcyjne położenie oraz dobre skomunikowanie z największymi miastami na Śląsku to atuty bytomskiego obszaru KSSE przy ul. Hakuby. Te walory dostrzegły już takie firmy jak: EPCO, PHU CORA, Milimex oraz Domgos 2, a kolejnym nowym inwestorem, który zdecydował się zainwestować w naszym mieście jest firma DominoPack - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Do sprzedania pozostały nam tylko trzy działki w KSSE w Bytomiu, a rozmowy z potencjalnymi inwestorami już trwają. To pokazuje, jak duże zainteresowanie jest naszą strefą, gdzie powstają nowe miejsca pracy w Bytomiu - podkreśla Mariusz Wołosz.

