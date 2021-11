W BNP Paribas widzą plusy rynku pracownika. "Wolę osobę, o którą trzeba zawalczyć"

Zdecydowanie dużo bardziej wolę zatrudnić pracownika, o którego trzeba zawalczyć i który przyjdzie do nas z przekonania, niż osobę, która z powodu rynku pracodawcy po części będzie zmuszona do podjęcia zatrudnienia - mówi dla PulsHR.pl Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas.

Cześć osób mówiła, że pandemia zakończy rynek pracownika. W wielu branżach tak się jednak nie stało. Jak jest w bankowości?

Daria Gostkowska, dyrektorka wykonawcza obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w Banku BNP Paribas: - Początek pandemii był momentem, kiedy mieliśmy chwilowy rynek pracodawcy. Bardzo szybko jednak powrócił rynek pracownika, co oceniam pozytywnie.

Pracując wiele lat w HR, mogę powiedzieć, że niezależnie od sytuacji na rynku pracy warto pokazywać mocne strony organizacji. O satysfakcji z pracy nie decyduje już tylko czynnik finansowy. Oczywiście, jest istotny, ale jest wiele innych, również ważnych elementów, które przyciągają pracowników do marki. Kluczową rolę odgrywają wartości, którymi firma się kieruje. To one często stanowią o sile i przewadze konkurencyjnej na homogenicznym rynku. Pracownik może świadomie wybrać miejsce, w którym chce pracować. Właśnie tak jest w Banku BNP Paribas. Fundamentem naszych działań są wartości, którymi kierujemy się, podejmując decyzje zarówno operacyjne, jak i długofalowo. Działamy transparentnie i z odwagą, upraszczając nasze procesy. Dajemy empowerment i zachęcamy do współpracy, ponieważ tylko w ten sposób możemy osiągnąć założone cele strategiczne i spełnić nasze obietnice wobec pracowników i klientów.

Transformacja cyfrowa ma wpływ na profil poszukiwanych pracowników. Przykładem są chociażby placówki bankowe, gdzie kasjer czy kasjerka stali się doradcami klienta, któremu towarzyszą podczas zmian...

- Kiedyś bank kojarzył się z miejscem, gdzie wpłacamy bądź wypłacamy pieniądze w okienku - teraz są wpłatomaty i bankomaty. Dzięki nowym technologiom pracownicy placówek bankowych mogą towarzyszyć klientom w codziennym bankowaniu, uczyć korzystania z urządzeń, pokazują zalety i szybkość tych rozwiązań. Tego też oczekują klienci - chcą czuć się komfortowo. Jak widać, nie da się zupełnie zastąpić człowieka maszyną. Troska o klienta przekłada się często na długoterminową relację, dlatego doradztwo jest kluczowe.

Coraz więcej czynności wykonujemy online. Możemy zrobić przelew w telefonie, zapłacić, założyć konto, a nawet wziąć kredyt przez internet. Czy w przyszłości oddziały przestaną być potrzebne i znikną?

- Mamy ogromne grono klientów, którzy lubią i chcą przychodzić do oddziału osobiście. Placówki są nadal potrzebne, jednak zmienia się trochę ich formuła i zakres, który oferują. To miejsce, gdzie można nie tylko załatwić sprawy finansowe i porozmawiać z doradcą, ale też napić się dobrej kawy czy zarezerwować przestrzeń na spotkanie biznesowe.

Wracając do rynku pracy - jak radzicie sobie z pozyskaniem specjalistów IT, których szuka niemal każda branża? Udaje się przekonać ich do pracy w banku?

- Transformacja cyfrowa, na której w tej chwili bardzo się skupiamy, czyni naszą ofertę ciekawą. Nie ukrywam, że konkurowanie z dużymi graczami, którzy specjalizują się wyłącznie w nowych technologiach, nie jest łatwe, ale całkiem dobrze sobie radzimy. Mamy dużo ciekawych wyzwań, a są osoby, które właśnie takich wyzwań szukają. Nasz bank ma wiele do zaoferowania, o czym wspominałam już wcześniej.

Oczywiście finalna decyzja należy do kandydata. Zdecydowanie dużo bardziej wolę zatrudnić pracownika, o którego trzeba zawalczyć i który przyjdzie do nas z przekonania, niż osobę, która z powodu rynku pracodawcy po części będzie zmuszona do podjęcia zatrudnienia.

Kogo najtrudniej pozyskać?

- Rynek pracy z punktu widzenia pracodawcy jest pełen wyzwań. Znalezienie pracowników na większość stanowisk w banku stanowi wyzwanie. Oczywiście poszczególne obszary biznesowe mają swoje specyficzne wyzwania.

Schodząc do poziomu większego szczegółu, na prowadzenie wychodzi niewątpliwie IT. W dobie pracy zdalnej po specjalistów i ekspertów z Polski sięgają już nie tylko firmy z Europy, ale praktycznie ze wszystkich zakątków świata, oferując jednocześnie znacznie bardziej atrakcyjne wynagrodzenia niż możemy zaproponować lokalnie. Cała branża IT podczas pandemii ogromnie przyspieszyła, dlatego zapotrzebowanie na kompetencje w tym obszarze jest olbrzymie. Najtrudniej w tej chwili o administratorów wąskich specjalizacji oraz programistów. W przypadku tych drugich większym wyzwaniem niż sama specjalizacja jest liczba osób, które potrzebujemy pozyskać.

Kolejnymi obszarami z dość dużymi wyzwaniami rekrutacyjnymi są Contact Center oraz stanowiska doradców w oddziałach. Tutaj wyzwanie stanowi przede wszystkim wolumen rekrutacji, ale też lokalizacje oraz poziom ekspertyzy w odniesieniu do rekrutacji do oddziałów.

W banku mamy też stanowiska, które są specyficzne dla branży finansowej czy nawet tylko banków. W tym wypadku największe wyzwanie stanowi bardzo mocno ograniczona populacja kandydatów spełniających kryteria merytoryczne.

Jak sobie radzicie z ich rekrutacją?

- Jeśli szukamy unikalnych kompetencji, to staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom specjalistów i stawiamy na elastyczność oraz dajemy przestrzeń do działania, poszukiwania nowych rozwiązań. Elastyczność odnosimy głównie do możliwości pracy z różnych miejsc Polski, co pozwala nam rozszerzyć populację kandydatów o inne miasta niż tylko te, w których mamy nasze centrale.

Nasi pracownicy doceniają otwartość - zarówno banku, jak i bezpośrednich menedżerów - na ich kreatywność oraz wdrażanie inicjatyw usprawniających produkty, ale też ich pracę. Dziś na rynku pracy presja płacowa sprawia, że pracodawcy skupiają się głównie na konkurowaniu i przyciąganiu pracowników poprzez coraz wyższe oferty finansowe. W Banku BNP Paribas wierzymy, że poza motywacją czysto finansową bardzo istotna jest też identyfikacja z marką pracodawcy, z jej misją, wizją i wartościami. Na tym polu będziemy starali się w najbliższym czasie budować naszą przewagę.

Jesteśmy organizacją, która różnorodność i inkluzywność ma nie tylko na sztandarach. Zatrudniamy również osoby z niepełnosprawnością, które mają niesamowite zdolności i umiejętności, ale z obiektywnych powodów nie mogą pojawiać się w biurze. Podejmujemy działania mające na celu umożliwienie im realizacji zadań związanych ze stanowiskiem pracy. Dodatkowo dbamy o przygotowanie menedżera i zespołu, do którego dołącza pracownik z niepełnosprawnością, tak aby w pełni wykorzystać potencjał wynikający z różnorodności zespołu.

Rynek pracownika napędza presję płacową. Jak bardzo wzrosły zarobki w bankowości?

- Podobnie jak inne sektory, my również odczuwamy presję płacową. Oczekiwania finansowe pracowników w Polsce wzrosły o około 8-10 procent. Staramy się sprostać tym wymaganiom, niemniej jednak sama pensja nie wystarczy. Aby pozyskać nowych, a także zatrzymać dotychczasowych pracowników, tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może być najlepszą wersją siebie. Może korzystać z wielu benefitów, rozwijać się, angażować w różne inicjatywy, otwarcie komunikować swoje oczekiwania i potrzeby, zgłaszać pomysły na usprawnienia i przede wszystkim - mieć wpływ.