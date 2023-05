Visa otworzy globalny hub technologiczny w Polsce. Zatrudni 1,5 tys. specjalistów

Inwestycja Visy w Polsce będzie piątym globalnym hubem technologiczno-produktowym o dużym znaczeniu strategicznym.

- Polska posiada wysoko wykwalifikowanych pracowników i prężnie rozwijający się sektor IT. Właśnie dlatego jest idealnym miejscem do pozyskiwania nowych talentów oraz tworzenia we współpracy z naszymi partnerami i firmami nowych rozwiązań płatniczych – powiedział Rajat Taneja, prezes Visy ds. technologii.

Rekrutacja do hubu technologiczno-produktowego w Polsce

Visa będzie poszukiwać nowych sposobów na wykorzystanie umiejętności młodych specjalistów z regionu, by przyspieszyć pracę nad rozwojem produktów i tworzeniem innowacji na szeroką skalę. W ciągu najbliższych kilku lat w hubie będzie pracować 1,5 tys. specjalistów z obszaru technologii.

- Jako firma prowadząca działalność w ponad 200 krajach i terytoriach przywiązujemy dużą wagę do inwestowania w lokalne talenty i tworzenia regionalnych hubów technologicznych, bo pozwala nam to obsługiwać naszą globalną sieć klientów coraz lepiej – powiedziała Charlotte Hogg, CEO Visy w Europie.

- Różnorodność oraz inkluzywność są dla nas istotnymi wartościami i w miarę rozwoju Visa dbamy o to, by nasza organizacja coraz bardziej odzwierciedlała bogaty potencjał, płynący ze społeczności, w których żyjemy i pracujemy. W Polsce oznacza to rekrutację z różnorodnej puli talentów, w tym plany dotyczące kandydatów z Ukrainy i innych części regionu - dodała.

Polscy programiści cenieni na globalnej scenie IT