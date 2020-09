Urząd pracy realizuje swoje podstawowe zadania oraz wdraża Tarczę Antykryzysową

W trybie ciągłym prowadzone są nabory wniosków dla wszystkich form wsparcia, jakie wprowadziły przepisy Tarczy Antykryzysowej - informuje Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, zapewniając, że w czasie pandemii realizuje wsparcie dla przedsiębiorców, pracowników i osób pozostających bez pracy.

Wartość Tarczy Antykryzysowej - przyznanej decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu wołomińskiego to 100 milionów złotych (fot. ilustracyjne: Starostwo w Zgierzu)

Wartość Tarczy Antykryzysowej - przyznanej decyzjami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla powiatu wołomińskiego - to 100 milionów złotych.

- Wnioski, które wpłynęły do urzędu, w 92 proc. zostały rozpatrzone pozytywnie, co wymagało ogromnego zaangażowania ze strony pracowników, mając na uwadze, że wpłynęło ich blisko 18 tysięcy i większość wymagała poprawy lub uzupełnienia - informuje Grażyna Krupa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie - Do tej pory wypłaciliśmy ponad 89 milionów złotych pomocy przedsiębiorcom w powiecie wołomińskim. I nadal ta pomoc jest sukcesywnie wypłacana- dodaje.

Podkreśla też, że mimo dodatkowych zadań wynikających z obowiązujących przepisów Tarczy Antykryzysowej, PUP w Wołominie realizuje z pełnym zaangażowaniem swoje podstawowe zadania, w tym te w ramach wdrażania instrumentów rynku pracy.

I tak - w odpowiedzi na niemalejące ze strony pracodawców zainteresowanie - od początku roku zawarto 86 umów o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz rozpatrzono pozytywnie 191 wniosków o zorganizowanie stażu. Ponadto - z samorządami gminnymi - zawarto 8 umów na organizację prac społecznie użytecznych, łącznie dla 91 osób.

- Powiat wołomiński to powiat osób przedsiębiorczych, o czym świadczy nie tylko skala zainteresowania Tarczą Antykryzysową, nieporównywalna z żadnym okolicznym powiatem podwarszawskim. Pomimo pandemii nadal utrzymuje się zainteresowanie środkami na dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne. Tu pozytywnie rozpatrzyliśmy w bieżącym roku już 61 wniosków, wypłacając 1 milion 40 tysięcy złotych dofinansowania – tłumaczy dyrektor Grażyna Krupa.

Dużym zainteresowaniem cieszy się także refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W ramach tego instrumentu rynku pracy pozytywnie rozpatrzyliśmy do tej pory 33 wnioski, wypłacając wnioskującym do nas przedsiębiorcom 641 tysięcy złotych dofinansowania.

Jeśli chodzi o oferowane przez urząd pracy na rzecz przedsiębiorców to w ostatnim kwartale zostały rozpatrzone wnioski, które wpłynęły do urzędu o dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W wyniku rozstrzygnięcia naboru podpisano 67 umów o dofinansowanie.

- W obecnym czasie komunikacja z klientami urzędu pracy odbywa się głównie mailowo i telefonicznie. Mając na uwadze potrzebę sprawnego komunikowania się z klientami Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie, a tym samym załatwiania spraw, przystąpiono do wdrażania nowego narzędzia, jakim jest serwis sms-owy. Nadawca wiadomości będzie wyświetlać się jako PUP Wołomin - podaje starostwo powiatowe.