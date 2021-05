Uniknęliśmy fali zwolnień. "Polskie firmy w nie najgorszej formie"

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w kwietniu 2021 r. wyniosła 1 mln 53,8 tys. osób i była o 24,6 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 88 tys. osób wyższa niż przed rokiem.

Trudną sytuację na rynku pracy łagodził nieco popyt w części branż przemysłowych (Fot. Shutterstock)

Jak ocenia Monika Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan, można zaryzykować tezę, że polskie przedsiębiorstwa wychodzą z pandemii w nie najgorszej formie.

Choć bezrobocie rośnie rok do roku, to jednak - dzięki środkom publicznym w ramach tarcz oraz wspólnym działaniom pracodawców i pracowników - udało się utrzymać zwolnienia na niskim poziomie.

Piotr Soroczyński z KIG uważa, że w miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie powinno spadać do poziomu około 1 mln 10 tys. osób jesienią, przy stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6 proc.

Stopa bezrobocia w kwietniu 2021 roku wyniosła 6,3 proc., co oznacza spadek o 0,1 punktu proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Oznacza to, że w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 53,8 tys. osób.

- W analogicznym okresie roku ubiegłego, w czasie kiedy odczuwane były pierwsze skutki pandemii COVID-19, stopa bezrobocia wynosiła 5,8 proc. Na tle krajów UE jest to bardzo niewielki wzrost, wskazuje jednak, że pandemia ograniczyła możliwość utrzymania się na rynku, szczególnie niewielkich firm, których funkcjonowanie zależało w dużej mierze od istniejących ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej – komentuje Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy w Konfederacji Lewiatan.

Sezonowa poprawa sytuacji

Jak podkreśla Monika Fedorczuk, odnotowujemy wzrost bezrobocia rok do roku, ale dzięki środkom publicznym w ramach tarcz oraz wspólnym działaniom pracodawców i pracowników udało się utrzymać zwolnienia na niskim poziomie. Mimo zakończenia obowiązywania okresów obowiązkowego utrzymania zatrudnienia, warunkującego umorzenie różnego typu pożyczek, nie widać fali zwolnień.

- Niewątpliwie, obok zaangażowania środków publicznych, jest to również wpływ polityki przedsiębiorstw, które zdecydowały się na utrzymanie zatrudnienia, mając w pamięci trudności w rekrutacji i w obawie, że raz zwolniony pracownik może być nie do odzyskania. Można zaryzykować tezę, że polskie przedsiębiorstwa wychodzą z pandemii w nie najgorszej formie - mieliśmy możliwość obserwować na początku pandemii dużą solidarność pomiędzy pracownikami a pracodawcami, która w kolejnych etapach „nowej rzeczywistości” pozwoliła na szukanie nowych rynków zbytu czy nawet innych niż dotychczas sposobów działalności – wyjaśnia Fedorczuk.

- Oczywiście sytuacja się różni w zależności od sektora gospodarki. Niewątpliwie, do zaniechania zwolnień pracowników przyczynił się wzrost eksportu. Również rozwój takich sektorów jak logistyka czy centra usług wspólnych pozwoliły na zatrudnienie osób, które traciły prace w innych segmentach rynku - dodaje. Również Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej zwraca uwagę, że kwiecień zazwyczaj przynosi kontynuację poprawy w statystykach bezrobocia, widoczną począwszy od marca. W tym okresie odczuwalny jest silny wzrost popytu na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Działo się tak również w roku bieżącym, jednak skala poprawy tak w marcu, jak i kwietniu, była słabsza od typowej. Jak zaznacza ekspert, typowo obserwowany jest w kwietniu spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o około 30-40 tys. osób i stopy bezrobocia o 0,2-0,3 pkt proc. - Na rynek pracy zaczęły oddziaływać skutki drugiej fali pandemii i ponownych restrykcji jakim obłożono cześć branż - przykładowo w hotelach i restauracjach obserwowano spadki zatrudnienia zamiast typowego wzrostu sezonowego. W tym roku istotna była też aura - opóźniająca nowe wiosenne otwarcie w budownictwie i rolnictwie. Trudną sytuację na rynku pracy łagodził nieco popyt w części branż przemysłowych - podkreśla Piotr Soroczyński. Co będzie dalej? Soroczyński uważa, że w miesiącach wiosennych i letnich bezrobocie rejestrowane powinno spadać do około 1 mln 10 tys. osób jesienią, przy stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 6 proc. - Dla grudnia 2021 stopa bezrobocia prognozowana jest na 6,1 proc. przy 1 mln 35 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne - dodaje. Luka kompetencyjna wyzwaniem Nierozwiązywalnym od lat problemem rynku pracy jest zróżnicowanie terytorialne – mamy obszary, gdzie bezrobocie na poziomie powiatu nie przekracza 3 proc. (np. miasto Katowice, Kępno, Warszawa) i tereny, gdzie wysokie bezrobocie jest od lat i nie podlega większym zmianom niezależnie od kondycji krajowej gospodarki (powiaty szydłowiecki, kętrzyński, braniewicki, białogardzki). - Dochodzi do sytuacji, w której w obrębie kraju zapotrzebowanie na prace zgłaszane przez przedsiębiorców nie pokrywa się z dostępnością pracowników. Oczywiście można zastanawiać się jaki procent osób zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy faktycznie jest zainteresowanych podjęciem zatrudnienia. Na to nakłada się luka kompetencyjna - umiejętności osób poszukujących pracy nie pokrywają się z wymaganiami zgłaszanymi przez firmy. Niewątpliwie, również z uwagi na kurczące się zasoby pracy, wyzwaniem na najbliższe lata jest zwiększenie mobilności wewnątrzkrajowej pracowników i istotny wzrost uczestnictwa w kształceniu ustawicznym, nie tylko w formie kursów organizowanych przez powiatowe urzędy pracy czy pracodawców, ale także poprzez różnego typu edukację opartą na własnej aktywności potencjalnych i obecnych pracowników – mówi Monika Fedorczuk.

