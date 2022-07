Ukraiński rynek pracy powoli się odbija, choć do poziomów sprzed wojny jeszcze daleko

Jak informuje ukraiński portal epravda.com.ua, od początku wojny pracę straciło prawie 5 mln Ukraińców. 3,6 mln spośród nich to bezrobotni nadal mieszkający na Ukrainie. Wiele jednak wskazuje, że ukraiński rynek pracy powoli się odbija. Jak wynika z danych przekazanych przez największy portal z ofertami pracy Work.ua, w czerwcu liczba ofert pracy w porównaniu do maja wzrosła o 67 proc.

Największą dynamikę wzrostu zanotowano w rejonach Czernihowa, Odessy i Połtawy. Jedna czwarta publikowanych ofert pracy koncentruje się w obwodzie kijowskim - 9352 wakatów. Spora liczba ogłoszeń dotyczy obwodu lwowskiego (4614 wakatów), dniepropietrowskiego, odeskiego i iwano-frankowskiego.

W czerwcu najwięcej opublikowanych ogłoszeń skierowanych było do specjalistów ds. sprzedaży, którzy bezpośrednio wpływają na rozwój biznesu. Poszukiwani byli także doradcy handlowi, księgowi, kierowcy i kucharze.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W kwestii wynagrodzeń nie zaobserwowano znaczących zmian. Od początku roku średnia mediana płac na Ukrainie utrzymuje się na poziomie 15 tys. hrywien. Wzrost wynagrodzeń na poziomie 10 proc. zaobserwowano w branżach: ochrona, HoReCa i turystyka, co jak zauważają autorzy analizy, może mieć związek z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.

Co nie dziwi, na najwyższe zarobki liczyć mogą pracownicy branży IT. Programista sieciowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 77 000 hrywien (12 365,46 zł), programista Java - 60 000 hrywien (9635,42 zł), programista back-end - 53 000 hrywien (8511,29 zł), programista full stack i programista Pythona - po 50 000 hrywien (8029,52 zł).

Zobacz: Zlecenia z Ukrainy trafiają do Polski

Do notowań z początku roku jednak daleko. Według ukraińskiej Państwowej Służby Zatrudnienia na początku czerwca o jedno miejsce pracy ubiegało się średnio 12 osób.

Dynamika zmiany liczby wakatów od stycznia do czerwca (źródło: epravda.com.ua)

Dynamika zmiany liczby wakatów od stycznia do czerwca (źródło: epravda.com.ua)

Spadki w zatrudnieniu dotknęły wszystkich branż, łącznie z najlepiej przygotowaną do pracy zdalnej branżą IT. Jak wynika z analiz portalu pośrednictwa pracy w branży IT Dou.ua, liczba ogłoszeń w tym sektorze kształtuje się obecnie na poziomie około 40 proc. poziomu przedwojennego.

Epravda.com.ua informuje, że w marcu w pełni działało na Ukrainie 17 proc. firm, w maju było to już 47 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa ankietowane przez Europejskie Stowarzyszenie Biznesu działały częściowo.

- Ukraińcy stoją przed dużym problemem: nie ma pracy, konkurencja wzrosła. Osoby poszukujące pracy są w większości gotowe na obniżkę pensji o 35-45 proc. – zauważa cytowana przez portal Rusłana Berezivska, szefowa centrum ekspercko-analitycznego portalu HR grc.ua