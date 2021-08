Ukraińska firma otworzyła biuro w Gdańsku. Teraz szuka pracowników

Efisco to pochodząca z Charkowa firma zajmująca się outsourcingiem IT, która otworzyła biuro w Gdańsku. Do końca 2022 roku planuje rozbudować zespół do około 40 pracowników.

Autor: jk

• 10 sie 2021 21:00





Ukraińska firma Efisco zajmująca się outsourcingiem IT otworzyła biuro w Gdańsku (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Marka Trójmiasta jako centrum technologicznego oraz lokalizacja blisko Skandynawii okazały się głównymi czynnikami decydującymi o utworzeniu oddziału firmy właśnie tutaj.

- Wielu klientów Efisco to firmy ze Skandynawii, a lotnisko w Gdańsku obsługuje 5 milionów pasażerów rocznie z co najmniej pięcioma połączeniami do Skandynawii. Bliskość geograficzna z pewnością ma znaczenie, jeśli chodzi o budowanie długotrwałych i produktywnych relacji biznesowych - mówi Alexandre Yakovlev, dyrektor i założyciel Efisco.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Te miasta są najatrakcyjniejsze dla sektora usług biznesowych

Innym powodem wyboru Trójmiasta była jego silna pozycja jako dynamicznego centrum IT, z czwartą co do wielkości grupą pracowników o profilu programistycznym w Polsce. Nie bez znaczenia była też dobrze rozwinięta infrastruktura oraz stały wzrost liczby wykwalifikowanych pracowników kończących studia na Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej.

- Trójmiasto oferuje nieskończone możliwości, jeśli chodzi o firmy technologiczne poszukujące talentów IT. Lokalne uniwersytety kształcą tysiące absolwentów na powiązanych kierunkach studiów każdego roku. To połączenie kompetencji merytorycznych, językowych i interpersonalnych jest naszym największym atutem na rynku - mówi Bartosz Wojtasiak, project manager, Invest in Pomerania.

Efisco zatrudnia głównie programistów średniego i wyższego szczebla. Oprócz rozwoju obszaru oprogramowania i obsługi klienta, w gdańskim biurze firma rozwija również zespoły administracyjne, HR i sprzedażowe. Efisco zatrudnia łącznie 38 osób na Ukrainie, w Polsce i w USA.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.