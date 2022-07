Ukraińscy uchodźcy mają słabe perspektywy zatrudnienia w Niemczech

Joanna Kędzierska

Joanna Kędzierska • 26 lip 2022 22:30





Bariera językowa i brak potwierdzenia kwalifikacji są głównymi przeszkodami, których ukraińscy uchodźcy doświadczają na niemieckim rynku pracy. Mimo że Niemcom w wielu branżach wciąż brakuje kadr, Ukraińcy borykają się z problemami w znalezieniu zatrudnienia. Wielu Ukraińców zna kilka języków, a tym angielski, ale niemiecki jest rzadką umiejętnością. (fot. Shutterstock.com)

REKLAMA

Szacuje się, że od rozpoczęcia ataku Rosji na Ukrainę około 900 000 ukraińskich uchodźców przyjechało do Niemiec. 350 000 z nich cały czas szuka zatrudnienia, a wielu z nich napotyka na niepowodzenia.



Chociaż zgodnie z unijną dyrektywą ukraińscy uchodźcy w Niemczech są chronieni i mają prawo do pracy, jak również służby zdrowia przez 3 lata, wielu z nich pracy nie znalazło.



Według badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Ekonomicznych (IFO) w Monachium na próbie 1000 ukraińskich uchodźców, w czerwcu tego roku, 90 procent respondentów wyraziło chęć znalezienia zatrudnienia w Niemczech, ale udało się to tylko 50 procentom.

Czytaj także: Ukraina straciła przez wojnę prawie jedną trzecią miejsc pracy

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tymczasem według Federalnej Agencji Pracy w czerwcu w Niemczech było aż 900 000 wakatów, zwłaszcza w transporcie, logistyce, sprzedaży, usługach i służbie zdrowia.



Okazało się, że jedną z większych przeszkód jest brak znajomości języka niemieckiego wśród poszukujących zatrudnienia Ukraińców. Tak wskazało 83 procent respondentów w innym badaniu IFO, przeprowadzonym wśród 1000 pracowników zajmujących się zasobami ludzkimi.



Wielu Ukraińców zna kilka języków, a tym angielski, ale niemiecki jest rzadką umiejętnością. Brak znajomości języka sprawia, że 1/3 przebadanych przez IFO jest skłonna przyjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji.



85 procent ankietowanych przez IFO Ukraińców posiadało albo stopień uniwersytecki, albo przyuczenie do zawodu, jednak niemieckie regulacje nie pozwalały im podjąć pracy bez uprzedniego uznania ich kwalifikacji przez niemieckie urzędy. Stanowi to kolejną przeszkodę w zatrudnieniu na przykład w charakterze kierowcy czy farmaceuty.



Ponadto ukraińscy uchodźcy skarżyli się na długie trwanie procesów rekrutacyjnych, w ich ocenie o wiele dłuższych niż w ich rodzimym kraju.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU