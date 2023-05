Ukrainki chcą robić karierę w polskim IT

Do bezpłatnego programu HERoes in IT zgłosiło się 300 Ukrainek. Kurs organizowany przez firmę Unfold.vc we współpracy ze Szkołą IT Coders Lab umożliwił osiemnastu z nich możliwość wzięcia udziału w kursie kształcącego w kierunku testerki manualnej.

– Uczestniczki naszego kursu były bardzo zmotywowane do podniesienia swoich kwalifikacji. Potrafią już tworzyć zapytania w SQL'u, biegle posługują się Jirą. Poznały narzędzia wspierające testowanie, takie jak devtoolsy, SOAP UI czy Postman. Przyznam, że podczas kursu wyróżniło się kilka kobiet, które z pewnością mają duże szanse na znalezienie adekwatnej do swoich umiejętności pracy, i to w najbliższym czasie. Część pań już otrzymała certyfikat ISTQB i jest w trakcie rozmów rekrutacyjnych – mówi Katarzyna Kędra, wykładowca w Coders Lab.

Warunkiem, który musiały spełnić kobiety biorące udział w HERoes in IT, była znajomość j. polskiego w stopniu dobrym. Organizatorzy nie wymagali od nich doświadczenia w branży czy wcześniejszego odbycia kursów.

Jak wskazuje Kędra, osoba na stanowisku testera manualnego we współpracy z zespołem developerów testuje i wykrywa błędy oprogramowania na etapie programowania, wdrażania i działania witryn oraz aplikacji internetowych.

Jak wynika z danych branżowych, zawód cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kobiet

Według raportu Bulldogjob.pl, kobiety stanowią 37 proc. wszystkich pracowników na tym stanowisku. W obszarze programowania jest to zaledwie 10 proc. Nie maleje także popyt na stanowiska testerskie, bowiem w serwisie Pracuj.pl każdego miesiąca publikowanych jest ok. 500 ofert tego typu.

Rośnie także konkurencja w branży, a w lepszej sytuacji są kandydaci, którzy posiadają wiedzę popartą doświadczeniem. Jak podkreślają organizatorzy kursu, tester manualny na poziomie juniorskim może liczyć na wynagrodzenie ok. 7000 zł netto w przypadku umowy B2B. Podniesienie kwalifikacji w zakresie automatyzacji np. Selenium, Java i SQL pozwala na uzyskanie dwukrotnie wyższego wynagrodzenia.

– To najszybsza droga wejścia do branży IT. Umożliwienie rozwoju zawodowego jest dla Ukrainek przebywających obecnie w Polsce ogromną szansą, szczególnie, że większość z nich wciąż pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Choć po boomie przyszedł czas normalizacji zapotrzebowania na specjalistów IT, nadal jest to sektor o ogromnym potencjale, najbardziej odporny na kryzys. W Unfold.vc doskonale znamy środowisko IT, spółki technologiczne wspieramy na co dzień. Stąd nasza decyzja o zainicjowaniu i ufundowaniu takiego projektu. Zależy nam na realnym wsparciu zawodowym, ale i pomocy w znalezieniu pracy po kursie – mówi Jakub Sitarz, prezes funduszu Unfold.vc.

Zgodnie z Raportem Mobilności Transgranicznej EWL i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego tylko co trzeci uchodźca wojenny ocenia, że obecna praca odpowiada jego kompetencjom.

Blisko 70 proc. tych osób ma wyższe wykształcenie, a problemy ze znalezieniem pracy wynikają często z ograniczonej mobilności (co dotyka szczególnie kobiet z dziećmi), czy nieznajomości j. polskiego. Wybranie kariery w IT to dla Ukrainek szansa na poprawienie swojej sytuacji.

– Umożliwienie rozwoju zawodowego obywatelkom Ukrainy, w tym również kontynuacji nauki na poziomie szkół wyższych, to docelowo ugruntowanie pozycji naszego kraju jako hubu IT w regionie. Tym bardziej, że od kursantek słyszymy, że planują zostać nad Wisłą na dłużej. Pierwszym krokiem do aktywizacji zawodowej jest zapewnienie im edukacji – podkreśla Jakub Sitarz z Unfold.vc.

Spowolnienie w branży technologicznej nie zatrzyma jej potencjału. To dobry moment na rozpoczęcie pracy w branży

– Sytuacja w sektorze informatycznym jest znacznie bardziej optymistyczna niż w innych dziedzinach gospodarki. Według raportu Gartner, globalnie wydatki firm na wytwarzanie oprogramowania, w tym również testowania, wzrosną w 2023 roku o blisko 10%. Inne branże mogą o takich wzrostach tylko pomarzyć. Na tym tle, polski rynek wydaje się szczególnie dynamiczny. W ostatnich latach nasz kraj stał się jednym z najważniejszych dostawców usługi IT w Europie – podsumowuje Mikołaj Demko, chief innovation officer w Coders Lab.

Unfold.vc to notowany na GPW wrocławski fundusz venture capital, skoncentrowany na finansowym wspieraniu projektów technologicznych. Fundusz w swoim portfolio ma projekty z sektora medtech, biotech, martech, foodtech czy spółki gamingowe. Wspiera m.in.: Timecamp, Brand24, Sundose, Infermedicę, Primetric, PixelRace, Exit Plan Games, Giblib i neurocare group.

