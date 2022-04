Ukraińcy w Polsce. Jak pomóc uchodźcom teraz i długofalowo

Uchodźcy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną na Ukrainie, stanowią niemałe wyzwanie dla każdego obszaru gospodarczego w naszym kraju. Jak sprostać temu wyzwaniu i pomóc uchodźcom systemowo? Rozmawiali o tym uczestnicy panelu "Ukraińcy w Polsce" podczas XIV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Z perspektywy organizacji humanitarnych do pomocy uchodźcom odniosła się Janina Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej. - Całą pomocą dla Ukraińców w Polsce zajmują się różni wolontariusze, organizacje pozarządowe i samorządy. Rząd ma bardzo mały udział, nie zostały jeszcze dokonane wypłaty: gdzieś są, gdzieś ich nie ma. Dobrze by było, gdyby te wypłaty dla rodzin jednak ruszyły, 60 dni już minęło - mówiła Ochojska.

- Na razie nie ma żadnych urzędników, żadnych ludzi, którym rząd by asygnował, rząd nie ma strategii, ona nie została przedstawiona - może jest, ale ja jej nie znam, nie znają jej też ludzie, którzy zajmują się tą pomocą - kontynuowała. Zwróciła uwagę na punkty recepcyjne prowadzone przez samorządy, w tym przykład Sopotu, którego władze na bieżąco realizowały wypłaty dla rodzin, które przyjęły uchodźców. - Ale są też takie samorządy, które jeszcze nie dostały środków. Może nie wiedzą jak. Może ich wojewodowie nie są tak dobrze zorganizowani - spekulowała szefowa PAH.

Ukraińcom jest potrzebna praca, a nie tylko wsparcie

Tatiana Sacharuk z Global Compact Network zrelacjonowała, że w czasie wojny „bardzo wiele domów całkowicie zniszczono i Ukraińcy nie mają gdzie mieszkać”. – Nawet, kiedy wojna się skończy, nawet, gdyby się skończyła dziś czy jutro, to ci ludzie nie będą mieli gdzie mieszkać, lata zajmie odbudowa wszystkiego, co zostało zniszczone. Dlatego błagam państwa o znalezienie jak najwięcej miejsc pracy dla Ukraińców – mówiła.

Opowiedziała o sieci realizowanej w ramach GCN pod nazwą „Daj Ukrainie pracę”. - Nie chodzi o to, abyśmy ludziom dawali tylko rybę: chcemy im dać wędkę. Ludzie, którzy przyjadą z Ukrainy, będą w stanie tutaj zarobić na siebie i kontynuować swoje życie, dlatego potrzebne są nam miejsca pracy, a nie tylko wsparcie - podkreśliła Sacharuk.

Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy zwrócił natomiast uwagę na to, że w związku z wojną w Polsce znalazło się 500-700 tys. osób gotowych do wejścia na rynek pracy w perspektywie czasu. – Jakiej? To zależy od tego, jak szybko uda się przezwyciężyć różnego rodzaju problemy – zauważył. – Osoby, które przyjechały tutaj w trybie humanitarnym, to nie są osoby, które tutaj pracowały: to są osoby, które często nie były nigdy w Polsce, nie znają języka polskiego. To nie są imigranci zarobkowi, którzy przyjeżdżali do tej pory: to są osoby, które muszą poznać język polski, zasymilować się – podkreślił Inglot.

Wzmocnienie systemu rejestracji, by zapobiec handlowi ludźmi

Jak przyznała Renata Bem, zastępca dyrektora generalnego i członek zarządu UNICEF Polska, zgodnie z szacunkami organizacji ponad połowa z 3 mln Ukraińców przybyłych do Polski to dzieci. – 10 proc. z tych dzieci podróżuje pod opieką osób nie będących ich najbliższymi: dziadków, dalekich krewnych lub przyjaciół rodziny, czego przyczyną jest często fakt, że „rodzice albo zginęli, albo zaginęli” – mówiła.

W ocenie Bem kluczową potrzebą jest właściwa rejestracja dzieci przybywających do Polski i krajów ościennych. Podkreśliła, że wiąże się z tym ogromne ryzyko. – Dzieci przemieszczają się dalej, nie mamy kontroli, nie wiemy, co się z nimi dzieje. Wzmocnienie tego systemu jest w tej chwili jednym z priorytetów, szczególnie, że takie sytuacje, jak konflikty zbrojne, zachęcają do różnego rodzaju niepożądanych działań, jak chociażby handel ludźmi – rzecz niby odległa, a jednak ma miejsce – przestrzegała przedstawicielka UNICEF-u.

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland dodał, że ukraiński system ochrony zdrowia jest obecnie „potężnie obciążony”. – Jeżeli mówimy o poważnych działaniach zdrowotnych, zabezpieczeniu medycznym dla tak ciężkich chorób, jak pomoc dzieciom chorym na choroby nowotworowe, to przecież nie można przerwać tych terapii, trzeba je kontynuować – podkreślił.

Ukraińcy chcą pracować, ubezpieczać się i korzystać z opieki zdrowotnej

Andrzej Szybkie z ZUS-u poinformował, że cudzoziemcy, którzy podejmują pracę w Polsce, są obejmowani systemem ubezpieczeń. Z końcem marca ZUS odnotował 900 tys. ubezpieczonych cudzoziemców w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, z czego 666 tys. to są obywatele Ukrainy, którzy od wielu lat są pod tym względem w czołówce.

Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, przyznał, że „uwolniony” został rynek pracy: każda osoba, która przyjeżdża do Polski, może podejmować pracę, a pracodawca musi w ciągu 14 dni zawiadomić o tym powiatowy urząd pracy. Od 24 lutego odnotowano prawie 88 tys. powiadomień. Szwed dodał, że osoby, które przyjeżdżają do Polski, nie są nastawione na pracę w perspektywie długofalowej, bo myślą o powrocie do kraju, jednak zaznaczył, że sytuacja może ulec zmianie.

Andrzej Szybkie przywołał również temat tzw. wielkiej czwórki programów dla rodzin, które realizuje ZUS: program Rodzina 500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, 300 plus - wyprawka szkolna na kolejny rok szkolny oraz dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku. W maju mają nastąpić pierwsze wypłaty 500 plus dla rodzin, a ZUS otrzymał już kolejne ćwierć miliona wniosków na kolejny okres świadczeniowy od czerwca.

Zatrudnienie dla medyków na razie na 5 lat

Pracę dostają również lekarze, o czym mówił wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Resort zdrowia pomaga w zdobyciu tej pracy, organizuje kursy we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Pomoc w postaci stypendiów mogą otrzymać również studenci medycyny. Zabezpieczone są ponadto świadczenia zdrowotne, a system gwarantuje, by nie odbiegały od tych, które są udzielane Polakom.

– Zgody, które wydajemy na zatrudnienie dla lekarzy, pielęgniarek, wydajemy na 5 lat – mówił Bromber. – To jest konkretna perspektywa, oczywiście to też od nas zależy, jaką pokażemy perspektywę i jak uruchomimy działania adaptacyjne – kontynuował.

Wiceszef resortu zdrowia wspomniał o współpracy ze szpitalami na różnym poziomie, a także o webinariach, które miały na celu pokazywanie dyrektorom i prezesom szpitali, jakie są możliwości zatrudniania personelu medycznego z Ukrainy. – Jesteśmy już na końcu prac systemowych w kontekście pewnej platformy, która ma kojarzyć lekarzy, personel medyczny, ze szpitalami w Polsce – wyjaśnił Bromber. Dodał, że również student-obywatel Ukrainy, który kończy studia w Polsce, „zyskuje wiele”: nie musi nostryfikować dyplomu, co „otwiera mu też zupełnie inną przestrzeń”.

A co z pieniędzmi?

Wiceminister Szwed przyznał, że Polska nie otrzymała jeszcze żadnych pieniędzy z Unii Europejskiej. – Żadne 600 milionów euro do Polski nie dotarło i to nie jest problem wniosku. Składaliśmy wniosek dotyczący kwestii odpłatności za jednego uchodźca na poziomie 1000 euro na dwa miesiące – liczyliśmy, że takie koszty powinny być zrefundowane. Na dzisiaj wszystkie środki, które przeznaczamy, są środkami bądź to budżetowymi, bądź też środkami, które dokłada samorząd – przyznał.

Szwed zaznaczył, że obecnie jedyna możliwość wykorzystania środków z Unii Europejskiej dotyczy już otrzymanych środków umocowanych w różnych programach. Środki te mogą w drodze wyjątku zostać przesunięte, jednak wiceminister podkreślił, że w wielu przypadkach nie jest to możliwe, ponieważ ich cel został rozstrzygnięty i zostały przekazane np. do regionalnych programów operacyjnych. Poinformował o możliwej kwocie do uzyskania: 200 mln euro. – Trwają prace, aby poszukać, gdzie możemy w tych rezerwach znaleźć środki, które w pierwszej wersji miały być przeznaczone w kwocie 500 mln zł na 5 państw: Polska, Ukraina, Rumunia, Węgry i Słowacja – podsumował.